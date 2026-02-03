Könyves Kálmán több volt, mint egy király – történész a Mandinernek

Mi volt a helyzet a boszorkányokkal?

Kétségtelen, hogy gyakran idézik Kálmán törvényeinek egyik mondatát, amely szerint „boszorkányokról szó se essék, mivel azok nem léteznek.” E mondatnak az utókor nagy jelentőséget tulajdonít és a király felvilágosultságának bizonyítékát látja benne, ez azonban csak komoly megszorításokkal igaz:

Kálmán kijelentése csak a strigának nevezett „alakváltó” lényekre vonatkozik, a boszorkányság egyéb formáit ő is üldözte.

A törvények közül nagyobb a jelentősége azoknak, amelyek érzékenyen reagáltak a 11. század utolsó évtizedeiben konszolidálódó magyarországi társadalom igényeire. Mindez többek között Szent László közismerten szigorú törvényeinek mérséklését, de egyben a gregoriánus szellem térnyerését is jelentette.

Milyen eredményeket ért el a külpolitikában? Hódításai víziókon, vagy reálpolitikán alapultak?

Talán

ezen a téren alkotta a legmaradandóbbat.

Kálmán nem tűnik a víziók emberének, kockázatvállalásra is hajlandó reálpolitikusnak annál inkább. Folytatta a Horvátországot elfoglaló Szent László művét, azaz ő is expanzív külpolitikát folytatott, de Kálmán idején az említett politika új geopolitikai dimenziókat nyert.

Az új mozgástér az Adriai-tenger volt:

uralkodása elején Kálmán a dél-itáliai normann fejedelemségek egyikéből, a szicíliai grófságból hozott magának feleséget, majd egy szűk évtizeddel később

meghódította Dalmáciát,

amelynek városai a későbbi évszázadok során rendszerint előnyösebbnek látták a magyar uralmat, mint a rivális Velence fennhatóságát.

Kálmán

külkapcsolatai természetesen a hagyományos kelet-közép-európai térben voltak a legintenzívebbek:

nagyon szoros szövetség kötötte III. Boleszló lengyel fejedelemhez, akivel kétszer bizonyosan, de lehet, hogy háromszor is személyesen találkozott. A legemlékezetesebb e találkozók közül Boleszló 1113. évi magyarországi zarándoklata, amelynek során a lengyel vendég Szent István sírját is felkereste.

Kálmánt azonban csalódások is érték: a csehekhez fűződő korábbi baráti viszony az ő idején romlott meg és a II. Szvjatopolk kijevi nagyfejedelem megsegítése céljából a Kijevi Ruszba vezetett hadjárata is teljes kudarcnak bizonyult.