Meggyőződésem, hogy keresztényként nem mellőzhetjük az igazság képviseletét, megvallását a nyilvános térben

A szemérmesek és mértékletesek mintegy kitörlik önmagukat, de főként az általuk vallottakat a közéleti térből – ez aztán a furmányos cancel culture!

A körülöttünk dübörgő – hatalmas téteket és sajnos szó szerint is életbe vágó kérdéseket hordozó – választási kampány finiséhez kanyarodva a kérdés nekünk is szól: mi a kötelességünk és a felelősségünk keresztény emberként itt és most, 2026 Magyarországán?

Azon túl, hogy kötelesség mindannyiunk számára a választáson való részvétel és a legjobb lelkiismeretünk szerinti szavazás,

meggyőződésem, hogy keresztényként nem mellőzhetjük az igazság képviseletét, megvallását abban a térben,

amely tetszik vagy sem, korunk nyilvánosságát adja. Felelősségünk van abban, hogy a keresztény tanítások sarokköveit: az élet feltétlen tiszteletét, a békességre törekvést, az ember teremtett valóságának megvallását, az emberi méltóság védelmét, legelemibb közösségeink, a családok támogatását, az elesettek védelmét, az egyházaink társadalomban betöltött szerepének fontosságát és keresztény talapzaton álló nemzeti kultúránkat mint ránk bízott örökséget és teremtőerőt felmutassuk.