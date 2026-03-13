Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
cöf - cöka Békemenet ünnepség orbán viktor

Békemenet: különleges ünnepségre kerül sor vasárnap a Kossuth téren

2026. március 13. 22:53

A Kossuth téren „ér össze” március 15-én a Békemenet és a forradalom és szabadságharc központi ünnepsége.

Minden idők legnagyobb Békemenetére kerül sor március 15-én Budapesten. A szervező CÖF-CÖKA arról tájékoztatott, hogy a résztvevőket 9 órától várják az Elvis Presley téren, ahol a gyülekező után – 11 órakor – indul el a menet a Szent István körúton a Nyugati tér felé, majd az Alkotmány utca útvonalon érkezik meg a Kossuth térre, ahol a résztvevők meghallgatják Orbán Viktor ünnepi beszédét.

A március 15-ei nemzeti ünnepség házigazdája Rákay Philip lesz. Az ünneplő közönség a Himnuszt a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában hallhatja majd, ezt követően Varga Csanád adja elő Petőfi Sándor Csatadal című költeményét. A Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő, majd beszédet mond Szijjártó Péter és Lázár János.

Az ünnepi beszédet, ahogy hagyományosan, most is Orbán Viktor miniszterelnök mondja.

A Mandiner március 15-én, 10:15-től élőben közvetíti a Békemenetet! Az ország legnagyobb civil megmozdulása most is a béke és az összefogás erejét hirdeti Budapest utcáin. Tartsanak velünk, hogy ne maradjanak le a nemzet jövőjét meghatározó pillanatokról és a közös kiállás felemelő hangulatáról!

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!