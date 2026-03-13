Békemenet: különleges ünnepségre kerül sor vasárnap a Kossuth téren

Minden idők legnagyobb Békemenetére kerül sor március 15-én Budapesten. A szervező CÖF-CÖKA arról tájékoztatott, hogy a résztvevőket 9 órától várják az Elvis Presley téren, ahol a gyülekező után – 11 órakor – indul el a menet a Szent István körúton a Nyugati tér felé, majd az Alkotmány utca útvonalon érkezik meg a Kossuth térre, ahol a résztvevők meghallgatják Orbán Viktor ünnepi beszédét.

A március 15-ei nemzeti ünnepség házigazdája Rákay Philip lesz. Az ünneplő közönség a Himnuszt a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában hallhatja majd, ezt követően Varga Csanád adja elő Petőfi Sándor Csatadal című költeményét. A Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő, majd beszédet mond Szijjártó Péter és Lázár János.