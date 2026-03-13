Békemenet: különleges ünnepségre kerül sor vasárnap a Kossuth téren
2026. március 13. 22:53
A Kossuth téren „ér össze” március 15-én a Békemenet és a forradalom és szabadságharc központi ünnepsége.
Minden idők legnagyobb Békemenetére kerül sor március 15-én Budapesten. A szervező CÖF-CÖKA arról tájékoztatott, hogy a résztvevőket 9 órától várják az Elvis Presley téren, ahol a gyülekező után – 11 órakor – indul el a menet a Szent István körúton a Nyugati tér felé, majd az Alkotmány utca útvonalon érkezik meg a Kossuth térre, ahol a résztvevők meghallgatják Orbán Viktor ünnepi beszédét.
A március 15-ei nemzeti ünnepség házigazdája Rákay Philip lesz. Az ünneplő közönség a Himnuszt a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában hallhatja majd, ezt követően Varga Csanád adja elő Petőfi Sándor Csatadal című költeményét. A Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő, majd beszédet mond Szijjártó Péter és Lázár János.
Az ünnepi beszédet, ahogy hagyományosan, most is Orbán Viktor miniszterelnök mondja.
A Mandiner március 15-én, 10:15-től élőben közvetíti a Békemenetet! Az ország legnagyobb civil megmozdulása most is a béke és az összefogás erejét hirdeti Budapest utcáin. Tartsanak velünk, hogy ne maradjanak le a nemzet jövőjét meghatározó pillanatokról és a közös kiállás felemelő hangulatáról!
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
