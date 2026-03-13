Nagy a baj Parajdon: túl lassan haladnak a munkálatok

A székelyföldi köztársasági asszony üzent a magyaroknak: „Nem egymást kellene szidni, hanem összetartani” (VIDEÓ)

György Hajnalka Lizike lassan 120 ezer fős követői tábort tudhat maga mögött a Facebookon. A székely-csángó származású megmondó embernek, ami a szívén az a száján, és egy percig nem tagadta, hogy hova húzza az X-et. A székelyföldi köztársasági asszoyt a közösségi médiáról, a Magyar Péter-jelenségről és „Bezzegrománia”-toposzról is kérdeztük.