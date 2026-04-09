tesco étel magyar házi kedvenc ökumenikus segélyszervezet élelmiszer

Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (X)

2026. április 09. 13:17

A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai.

A hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer kiskereskedelmi lánc 2024-ben több mint 12 ezer tonna élelmiszert, azaz mintegy 30 millió adag ételt mentett meg a kidobástól, és juttatott el olyan helyekre, ahol arra nagy szükség van. Mindent azonban a legnagyobb odafigyeléssel sem lehet emberi fogyasztásra alkalmas állapotban megmenteni, így az élelmiszerekből jut a házi kedvenceknek is.

A Magyarországon működő hat nagy, nemzetközi hátterű élelmiszer kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, LIDL, PENNY, SPAR, Tesco) élen jár az élelmiszermentésben, ami a felelős üzletvitel egyik legfontosabb mutatószáma a szektorban. Ezek a cégek évente akár 12 ezer tonna élelmiszert mentenek meg attól, hogy azok hulladéklerakóba kerüljenek. Ez a mennyiség a 40dkg/adag módszertan alapján 30 millió adag ételre elegendő, amiből 82 ezer ember juthat az év minden egyes napján legalább egy tányér ételhez.

A hat lánc sok szempontból magyar vállalatnak tekinthető: élelmiszer-termékeik 80 százaléka hazai forrásból származik, 50 ezernél is több magyar embereknek adnak munkát, 2024-ben több mint 710 milliárd forint adót fizettek be a költségvetésbe, és évente milliárdos értékben támogatják a közösségeket és a jótékonysági célokat.

Az élelmiszermentés azonban nem egyszerű feladat, pontos protokollokat, és jól felépített logisztikai rendszereket kell fenntartani ahhoz, hogy a lejárathoz közeledő élelmiszerek, különösen a friss pékáruk, illetve zöldség-gyümölcsök, még fogyasztható állapotban és jó minőségben eljussanak a rászorulókhoz. A hat nagy kiskereskedelmi vállalat legfontosabb partnere ebben a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és annak sok száz helyi partnere, többek között önkormányzatok, iskolák, óvodák, idősellátó intézmények.

Rajtuk kívül a kiskereskedelmi láncok szoros partneri együttműködésben állnak például az Ökumenikus Segélyszervezettel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, valamint a Magyar Vöröskereszttel, amelyek – hála a nagy láncoktól származó tételeknek – szintén nagy mennyiségű élelmiszert tudnak szétosztani a rászorulók között.

A hat nagy lánc élelmiszermentő tevékenységének boldog nyertesei a házi kedvencek is, mivel az emberi fogyasztásra már nem alkalmas, vagy időben ki nem osztható élelmiszerek egy része állatmenhelyekre és vadasparkokba kerül.

Mindezek mellett szinte az összes kereskedelmi lánc részt vesz az Élelmiszerbank által évente kétszer megszervezett tartósélelmiszer-gyűjtésben. 2025-ben a láncok összesen 723 tonna élelmiszert gyűjtöttek ebben a formában.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grrrgo
2026. április 09. 16:36
Ezt most miért? Érzik, hogy megint közel a Fidesz 2/3-ad? Beakarnak vágódni a jobboldalnál vagy mi a fene van itt emberek?
bola-00
2026. április 09. 13:27
Mennyit fizetnek ezek a Mandinak a propagandájukért?
bola-00
2026. április 09. 13:27
Ja! A közeli lejáratkor!
