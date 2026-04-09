Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (X)

A hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer kiskereskedelmi lánc 2024-ben több mint 12 ezer tonna élelmiszert, azaz mintegy 30 millió adag ételt mentett meg a kidobástól, és juttatott el olyan helyekre, ahol arra nagy szükség van. Mindent azonban a legnagyobb odafigyeléssel sem lehet emberi fogyasztásra alkalmas állapotban megmenteni, így az élelmiszerekből jut a házi kedvenceknek is.

A Magyarországon működő hat nagy, nemzetközi hátterű élelmiszer kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, LIDL, PENNY, SPAR, Tesco) élen jár az élelmiszermentésben, ami a felelős üzletvitel egyik legfontosabb mutatószáma a szektorban. Ezek a cégek évente akár 12 ezer tonna élelmiszert mentenek meg attól, hogy azok hulladéklerakóba kerüljenek. Ez a mennyiség a 40dkg/adag módszertan alapján 30 millió adag ételre elegendő, amiből 82 ezer ember juthat az év minden egyes napján legalább egy tányér ételhez.