04. 29.
szerda
székelyföld parajd turizmus

Újabb tragédia Parajdon: szinte teljesen tönkrement a falu

2026. április 29. 21:29

135 vállalkozás szűnt meg az elmúlt egy évben.

2026. április 29. 21:29
Többtucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket – tudatta hétfőn István Róbert, a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetője.

A székelyföldi intézményvezető a Hargita megyei prefektusi hivatal hétfői ülésén ismertetett jelentésében rámutatott: tavaly 135, a tevékenység megszüntetéséről szóló határozatot regisztráltak kisvállalkozók részéről – számolt be az Agerpres. Ezek többsége Parajdon és más, turizmusból élő környékbeli településeken működött – tette hozzá.

A kisvállalkozások bezárása szorosan összefügg a Parajdon 2025 májusában bekövetkezett bányakatasztrófával, amelyben a Korond-patak vize elöntötte a székelyföldi turizmus egyik meghatározó központjának számító sóbányát. A térség gazdasága azóta jelentős visszaesést szenvedett el.

István Róbert tájékoztatása szerint elsősorban az utcai kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások – kürtőskalács-, lángos- és vattacukorárusok – szüntették be tevékenységüket, de több szálláshely és panzió is a bezárás mellett döntött. A vállalkozók szerint a turistaforgalom visszaesése miatt fenntarthatatlanná vált a működés, ugyanakkor többen jelezték: 

kedvezőbb körülmények esetén újraindítanák tevékenységüket.

A hatások a munkaerőpiacon is érezhetők: Parajdon a munkanélküliek száma 2025 májusa és decembere között 69-ről 121-re emelkedett. A térségben jelenleg nincs számottevő üres álláshely, a turizmusban dolgozók számára a legközelebbi munkalehetőségek Székelyudvarhelyen érhetők el, mintegy 37 kilométerre.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányát 2025 májusának végén öntötte el a felette folyó Korond-patak, amely néhány nap alatt teljesen feltöltötte a létesítményt. A bányát korábban Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai célpontjaként tartották számon, amelytől nemcsak a bányászok, hanem a térség vendéglátóiparának jelentős része is gazdaságilag függött.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Veres Nándor

 

CsG76
2026. április 29. 22:50
Mi rendszeresen jártunk, mivel útba esik. Legutóbb tavaly februárban. Akkor is volt vízbetörés, de szerencsére még kinyitott. A legszomorúbb az, hogy sokak évekig egyfontos babkonzervet ettek kint, hogy az összekuporgatott pénzükből otthon vállalkozzanak, szállást vagy étkeztetést biztosítsanak. Na ennek kb fuccs…
krisz09
2026. április 29. 22:02
Pár éve volt szerencsénk még látni a bányát fénykorában, rengeteg képet, videót készítettünk, ki gondolta volna, hogy nem térhetünk vissza többé... Ez egy tragédia... De nem szabad csüggedni, a székelyek nem csak igaz emberek, de okosak is, talpra fognak állni ❤️
tikkadt-szocske
2026. április 29. 21:54
Persze ilyenkor a románok (egy része) hirtelen elfelejti, hogy tulajdonképpen egy "ősi dák tűzhely" szenvedett visszafordíthatatlan kárt, max. passzívan szemléli az egészet, enyhe kárörvendéssel.
szim-patikus
•••
2026. április 29. 21:52 Szerkesztve
Csak? Bp.-en sokkal több. Régen üzlethelyisághez se lehetett jutni, ma meg két sarok közt akár tíz is van. Sőt itt ott már a multik is be-bezárogatnak. Ott a sóbánya. itt a show hivatal adói döntenek nagyvárosokat is nyomorba. Többet keres az állam, mint az aki csinálja. ( ráadásul úgy, hogy hozzá se nyúl semmihez)
