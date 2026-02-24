Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
székelyföld kodály magyar állami operaház produkció operaház sztár

Keleti mesék, Kodály-centenárium és kommunista évforduló is helyet kap a Magyar Állami Operaház 143. évadában (X)

2026. február 24. 16:23

Legyen szó világhírű alkotók Pillangókisasszony premierjéről, Székelyföldtől a Felvidékig ívelő Háry János-bemutatóról, vagy Rákosi Mátyás bizarr 60. születésnapi ünnepségének felidézéséről, a Magyar Állami Operaház 2026/27-es évada mindenki számára tartogat valami meglepetést!

2026. február 24. 16:23
null

A varázslatos ókori Közel-Kelet és a hol rejtélyes, hol futurisztikus Távol-Kelet díszletei között zajlanak az évad szenvedélyes, drámai, olykor vidám, máskor tragikus pillanatai. A bibliai időket többek közt Richard Strauss Saloméjának premierje és Bella Máté Passiójának húsvéti ősbemutatója idézi, a mesés keletet Puccini Pillangókisasszonyának friss olvasata mutatja be a Genfi Nagyszínházzal együttműködésben, de olyan klasszikus balettek is elvarázsolják a közönséget, mint a krími kán udvarában játszódó A bahcsiszeráji szökőkút, a Szaid pasa háremét is feltáró A kalóz vagy az ősi Indiában csábító A bajadér.

Az évad széles palettájának felét ugyanakkor olyan produkciók gazdagítják, amelyek tematikától függetlenül nemzedékek óta a közönség kedvencei, legyen szó a Carmenről, A varázsfuvoláról, a Carmina Buranáról vagy olyan népszerű balettekről, mint A diótörő, A hattyúk tava vagy a Spartacus. Emellett tíz év után Verdi közkedvelt operája, A trubadúr is új előadásban lesz látható Kesselyák Gergely rendezésében, Rajna Martin első karmester vezényletével, magyar és nemzetközi szereposztásban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

Világsztárokból sem lesz hiány: a kivételes alkalmak közt Anna Netrebko a Bohémélet Mimìjeként, Plácido Domingo koncertszerű Traviatában Giorgio Germont szerepében lép színpadra, és önálló dalesteken hallhatók olyan sztárok, mint René Pape, Andreas Schager, Thomas Hampson, Rolando Villazón vagy Diana Damrau.

Két fontos súlypontja ugyancsak nem keleten, hanem itthon keresendő. Az egyik közülük Kodály Zoltán, akinek Háry János című daljátéka éppen 100 éve hozta be a magyar népzenét első ízben az Operaház falai közé. A darabot a marosvásárhelyi születésű miskolci színházigazgató, Béres Attila viszi színre Halász Péter első vendégkarmester dirigálásával. A főszerepeket a Székelyföldről származó Sándor Csaba és a felvidéki születésű Balga Gabriella alakítják egy valóban Kárpát-medencén átívelő produkcióban. A darabból az OPERA Gyermekkara Lackfi János játékos átiratában saját produkciót is létrehoz a legkisebbeknek Háry Jancsika címmel. Ugyancsak Kodály munkássága előtt tiszteleg az évad műsorán a Székely fonó és az 1956-os forradalom 70. évfordulóján elhangzó operaházi Kodály-hangverseny. A forradalom megünneplése mellett különleges múltidézésnek ígérkezik az a gálaest, amivel az OPERA Rákosi Mátyás 60. születésnapja alkalmából az Operaházban 75 évvel korábban megrendezett ünnepséget kívánja feleleveníteni, amelyen Kodály ugyancsak kénytelen volt részt venni. A borzongató időutazásnak is tekinthető est a korabeli műsorszámok mellett a kor meghatározó alakjait is szakértői magyarázattal kívánja bemutatni.

A másik hangsúlyos hazai súlypont az évadban Bartók művészete, ezen belül is A kékszakállú herceg vára című operája, ami 1918-ban szintén az Operaházból indult máig tartó, világhódító útjára. A következő évadban színpadi rendezésben, keleties évadtematikába is illő A csodálatos mandarinnal párban, és önálló koncertszerű változatban is hallható lesz, olyan magyar és külföldi sztárok tolmácsolásában, mint Kissjudit Anna, Kutasi Judit, Christopher Maltman vagy Mikhail Petrenko.

Az évadra 35%-os kedvezményt nyújtó premier- és szabadbérletek március 6. és április 7. között válthatók, a jegyek értékesítse április 8-tól kezdődik. Újdonságot jelentenek az alapárhoz képest 75%-os kedvezményt nyújtó Opera IC audiofil sorozat koncertszerű operaelőadásai. A leengedett vasfüggöny előtt, elsőrangú akusztikai környezetben, jelmezzel és vetítéssel kísért előadásokban elsőrangú magyar és külföldi sztárok kínálnak kiemelkedő zenei élményt, hogy az operalátogatás mindenki számára elérhető ünnep maradjon.

X

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!