Keleti mesék, Kodály-centenárium és kommunista évforduló is helyet kap a Magyar Állami Operaház 143. évadában (X)

Világsztárokból sem lesz hiány: a kivételes alkalmak közt Anna Netrebko a Bohémélet Mimìjeként, Plácido Domingo koncertszerű Traviatában Giorgio Germont szerepében lép színpadra, és önálló dalesteken hallhatók olyan sztárok, mint René Pape, Andreas Schager, Thomas Hampson, Rolando Villazón vagy Diana Damrau.

Két fontos súlypontja ugyancsak nem keleten, hanem itthon keresendő. Az egyik közülük Kodály Zoltán, akinek Háry János című daljátéka éppen 100 éve hozta be a magyar népzenét első ízben az Operaház falai közé. A darabot a marosvásárhelyi születésű miskolci színházigazgató, Béres Attila viszi színre Halász Péter első vendégkarmester dirigálásával. A főszerepeket a Székelyföldről származó Sándor Csaba és a felvidéki születésű Balga Gabriella alakítják egy valóban Kárpát-medencén átívelő produkcióban. A darabból az OPERA Gyermekkara Lackfi János játékos átiratában saját produkciót is létrehoz a legkisebbeknek Háry Jancsika címmel. Ugyancsak Kodály munkássága előtt tiszteleg az évad műsorán a Székely fonó és az 1956-os forradalom 70. évfordulóján elhangzó operaházi Kodály-hangverseny. A forradalom megünneplése mellett különleges múltidézésnek ígérkezik az a gálaest, amivel az OPERA Rákosi Mátyás 60. születésnapja alkalmából az Operaházban 75 évvel korábban megrendezett ünnepséget kívánja feleleveníteni, amelyen Kodály ugyancsak kénytelen volt részt venni. A borzongató időutazásnak is tekinthető est a korabeli műsorszámok mellett a kor meghatározó alakjait is szakértői magyarázattal kívánja bemutatni.

A másik hangsúlyos hazai súlypont az évadban Bartók művészete, ezen belül is A kékszakállú herceg vára című operája, ami 1918-ban szintén az Operaházból indult máig tartó, világhódító útjára. A következő évadban színpadi rendezésben, keleties évadtematikába is illő A csodálatos mandarinnal párban, és önálló koncertszerű változatban is hallható lesz, olyan magyar és külföldi sztárok tolmácsolásában, mint Kissjudit Anna, Kutasi Judit, Christopher Maltman vagy Mikhail Petrenko.