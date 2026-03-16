Kőkemény üzenetet küldött Lázár János: „Magyarország jövőjét nem lehet a gyűlöletre, a bosszúra és a leszámolásra építeni” (VIDEÓ)

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt Kaposváron: Magyarországot kívül tartjuk a háborúból!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
Az építési és közlekedési miniszter elítélte a Lázárinfó Expresszen bekiabáló tiszások viselkedését.
Ahogy megígérték, felszántják az országot a Fidesz politikusai. Miközben Orbán Viktor Kaposváron hatalmas tömeg előtt tart nyilvános fórumot, Lázár János naponta két helyszínen is várja a Lázárinfó Expresszre az érdeklődőket.
A március 16-i fórumok egyikén az építési és közlekedési miniszter megismételte azt, amit a Békemeneten is mondott: arra kérte a jelenlévőket, hogy beszéljenek a szomszédaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel.
Tartsanak minél több maszek Lázárinfót. Minél több emberhez jussanak el, beszélgessenek”.
Lázár hozzátette, hogy mindezt türelemmel, tiszteséggel és normális hangvételben tegyék, ne úgy, mint azok a tiszások, akik a Lázárinfó Expressz hátsó soraiban álltak, és üvöltöztek, bekiabáltak.
„Mi nem a Tisza vagyunk! Mi Magyaroszág jövőjét az összefogásra és a szeretetre akarjuk építeni.
Magyarország ország jövőjét nem lehet a gyűlöletre, a bosszúra és a leszámolásra építeni”
– szögezte le a miniszter.
Ezt is ajánljuk a témában
