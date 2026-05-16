A tömegbe hajtott egy marokkói származású férfi Olaszországban

Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit, és földre teperték. Elmondta, hogy az egyik elütött nőnek, akit a jármű nekinyomott egy épületnek, mindkét lába súlyos sérülést szenvedett, és nem kizárt, hogy amputálni kell a végtagjait.

A Skytg24 hírtelevíziónak egy vérző fejű gyalogos, Luca Signorelli nyilatkozott, aki – mint mondta – azonnal elkezdett futni a menekülő férfi után, és többen csatlakoztak hozzá. Megpróbálta őt ártalmatlanná tenni, de a késsel őt is megsebesítette.

A RAI 24Newsnak egy másik nyilatkozó szemtanú az mondta: a tettes szemmel láthatóan alkohol vagy drog hatása alatt volt.