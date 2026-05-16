tömegbe hajtott marokkói autó Modena Olaszország gázolás

A tömegbe hajtott egy marokkói származású férfi Olaszországban

2026. május 16. 19:42

A polgármester úgy nyilatkozott: korai még terrorista támadásról beszélni.

2026. május 16. 19:42
null

Egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában, hét ember megsérült, közülük ketten súlyosan – közölte a rendőrség.

A hatóságok közlése szerint az elkövető egy harmincéves, marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek.

Szemtanúk szerint a férfi járművével a város központjában nagy sebességgel haladva felhajtott a járdára, amely sétáló emberekkel volt tele. Többeket elgázolt, majd autója egy kirakatnak ütközött. Az autóból kiszállva késsel rátámadt gyalogosokra, aztán megpróbált elmenekülni.

Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit, és földre teperték. Elmondta, hogy az egyik elütött nőnek, akit a jármű nekinyomott egy épületnek, mindkét lába súlyos sérülést szenvedett, és nem kizárt, hogy amputálni kell a végtagjait.

A Skytg24 hírtelevíziónak egy vérző fejű gyalogos, Luca Signorelli nyilatkozott, aki – mint mondta – azonnal elkezdett futni a menekülő férfi után, és többen csatlakoztak hozzá. Megpróbálta őt ártalmatlanná tenni, de a késsel őt is megsebesítette.

A RAI 24Newsnak egy másik nyilatkozó szemtanú az mondta: a tettes szemmel láthatóan alkohol vagy drog hatása alatt volt.

A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni, vagy terrorista támadásról beszélni.

A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit.

(MTI)

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelő4322
2026. május 16. 20:27
Meloni, meg előtte Salvini megpróbált visszahozni némi normalítást. Dehát a libernyákok (születési nevükön BOLSEVIKOK), meggátolták mindkettőt. Sőt Salvini majdnem börtönbe került, mert meg akarta menteni a keresztény Itáliát...
figyelő4322
2026. május 16. 20:21
Bitrex® 2026. május 16. 14:00 "Kábítószer hatása alatt állhatott szegényke." Igen, ezt mondták a szemtanúk. Persze kábítószer vagy más - de ezt Marokkóban nem tette volna meg. Hiszen muszli, és a hittársait nem utálja. Itáliaban megtette, mert amúgyis gyűlöli a keresztényeket. A kábítószer csak bátorságot adott neki ahhoz, amit amúgyis meg szeretett volna tenni! Fanatikus banda...
20260412
2026. május 16. 20:20
"Többeket elgázolt, majd autója egy kirakatnak ütközött. Az autóból kiszállva késsel rátámadt gyalogosokra, aztán megpróbált elmenekülni." "A polgármester úgy nyilatkozott: korai még terrorista támadásról beszélni" Ha tényleg ezt mondta igaza van. Ne ítéljünk elhamarkodottan. Lehet, hogy csak a rá várakozó gyermekét akarta felvenni. Ezt igazolja a kés használat is. Megáll az ész.
astracf
2026. május 16. 20:10
A polgármester egy agyhalott idióta. Miért engedik be ezt a sok mocskos makákót? Gyilkos mocskos kecskebaszó népség. Ki kéne baszni az összeset Európából!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!