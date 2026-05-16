Négygólos hátrányból álltak fel a franciák – az Esztergom a bronzéremért játszhat az Európa-ligában



A várakozásoknak megfelelően rendkívül gyorsan játszott a Dijon, és a védések, a labdaszerzések vagy a magyar hibák után villámgyors ellenakciókat vezetett. Ehhez védekezésben gyorsan alkalmazkodtak az esztergomiak, támadásban viszont sokat hibáztak, és mivel a 19. percben már háromgólos hátrányban voltak és addig kilenc lövést rontottak, vezetőedzőjük időt kért. A helyzet egy ideig ezt követően sem változott, Manuella Dos Reis továbbra is bravúrosan védett, és bár Szucsánszki Zitáék kétszer is visszazárkóztak mínusz egyre, a Dijon a szünetben 15–13-ra vezetett.

A szünet nagyon jót tett a magyaroknak, a második félidőre megőrizték remek védekezésüket, támadásban pedig pontosabbá váltak, ennek köszönhetően a 36. percben a meccs folyamán először vezettek, mégpedig 18–17-re. A 43. percben, egy 8–2-es esztergomi sorozat végén már négy találat volt a különbség, ám nem nyugodhattak meg, mert a Dijon csökkentette hátrányát. Az addig is remekül irányító Szucsánszki gyors egymásutánban három gólt is lőtt, de új lendületet vett és Nina Dury vezérletével egyenlített a hazai csapat, sőt az 55. percben megint vezetett.