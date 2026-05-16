női kézilabda Európa-liga női kézilabda kézilabda Esztergom

Négygólos hátrányból álltak fel a franciák – az Esztergom a bronzéremért játszhat az Európa-ligában

2026. május 16. 20:12

A második félidőben négy góllal is vezetett, de végül kikapott a magyar csapat. Az Esztergom háromgólos vereséget szenvedett a házigazda francia együttes ellen az Európa-liga elődöntőjében.

A MOL Esztergom 33–30-ra kikapott a házigazda francia JDA Bourgogne Dijontól a női kézilabda Európa-liga második elődöntőjében, a négyes döntő szombati játéknapján – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Não tudott döntőbe jutni az Esztergom
Nem tudott döntőbe jutni az Esztergom (Fotó: Esztergom Handball/Facebook)

A magyar csapat ellenfele a dán Viborg HK lesz a vasárnapi bronzmérkőzésen, a Dijon pedig Kuczora Csenge, Faragó Luca és Szabó Anna együttesével, a címvédő német Thüringer HC-val találkozik a fináléban.

Női kézilabda Európa-liga
Négyes döntő, Dijon
Elődöntő
JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–MOL Esztergom 33–30 (15–13)

  • Az Esztergom gólszerzői: Faragó 7, Horváth F., Kovács A. 6-6, Szucsánszki, Varga E. 3-3, Ballai B., Kisfaludy 2-2, Ballai A. 1

lövések/gólok: 49/33, illetve 48/30

gólok hétméteresből: 9/7, illetve 4/3

kiállítások: 8, illetve 10 perc

A bronzéremért játszhat az Esztergom

Már délelőtt egyre több magyar hangot lehetett hallani Dijon történelmi belvárosában, a Notre-Dame, a Philippe-le-Bon torony és a vásárcsarnok környékén, mert az esztergomi szurkolók jelentős létszámban érkeztek a tornára. Többségük autóbusszal tette meg a több mint 1300 kilométeres utat, de voltak, akik repülővel és vonattal, sőt olyanok is, akik lakóbusszal érkeztek. Kedvenceiknek nem lett volna lehetőségük a városnézésre, hiszen délelőtt is edzést vezényelt nekik Elek Gábor – írja az MTI.

Ezt is ajánljuk a témában

A hazaiak keretéből a többi között a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Gnonsiane Niombla és a dán Nadia Offendal, a magyar csapatból Szöllősi-Zácsik Szandra és Mlinkó Zsófia hiányzott a csaknem telt ház, körülbelül 3000 néző előtt rendezett meccsen.


A várakozásoknak megfelelően rendkívül gyorsan játszott a Dijon, és a védések, a labdaszerzések vagy a magyar hibák után villámgyors ellenakciókat vezetett. Ehhez védekezésben gyorsan alkalmazkodtak az esztergomiak, támadásban viszont sokat hibáztak, és mivel a 19. percben már háromgólos hátrányban voltak és addig kilenc lövést rontottak, vezetőedzőjük időt kért. A helyzet egy ideig ezt követően sem változott, Manuella Dos Reis továbbra is bravúrosan védett, és bár Szucsánszki Zitáék kétszer is visszazárkóztak mínusz egyre, a Dijon a szünetben 15–13-ra vezetett.

A szünet nagyon jót tett a magyaroknak, a második félidőre megőrizték remek védekezésüket, támadásban pedig pontosabbá váltak, ennek köszönhetően a 36. percben a meccs folyamán először vezettek, mégpedig 18–17-re. A 43. percben, egy 8–2-es esztergomi sorozat végén már négy találat volt a különbség, ám nem nyugodhattak meg, mert a Dijon csökkentette hátrányát. Az addig is remekül irányító Szucsánszki gyors egymásutánban három gólt is lőtt, de új lendületet vett és Nina Dury vezérletével egyenlített a hazai csapat, sőt az 55. percben megint vezetett.

Négy perccel a vége előtt döntetlen állásnál emberhátrányba került az Esztergom, gyorsan kapott két újabb gólt, és ezt a hátrányt már nem volt esélye ledolgozni.

Bukovszky Anna kilenc védéssel zárt. A túloldalon Adriana Holejová tíz, Nina Dury hét alkalommal talált a hálóba, Ann-Cathrin Giegerich három, Manuella Dos Reis nyolc lövést védett.

Korábban
Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán) 26–24 (11–10)

Vasárnap játsszák
A 3. helyért
15.00: MOL Esztergom–Viborg HK
Döntő
18.00: JDA Bourgogne Dijon HB–Thüringer HC

Nyitókép: Esztergom Handball/Facebook

 

