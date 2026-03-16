„Felejtsétek már el Szoboszlait!” – rendesen kiosztották a Real Madridot

„Ez nem segít rajtunk” – Szoboszlai szavaira sokan felkapták a fejüket Liverpoolban
Reméli, a szavainak már a Galatasaray elleni BL-visszavágón is meglesz a hatása.
Továbbra is táptalajt ad a transzferpletykáknak a magyar középpályás remek formája. Most a spanyol gigászt tették helyre Szoboszlai miatt.
Zajlik az élet az európai topklubok háza táján, a magyarokat is foglalkoztató Liverpool és a Real Madrid is gőzerővel készül a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének a visszavágójára, de amíg a spanyol rekordbajnok háromgólos előnyből várhatja a Manchester City elleni második meccset, addig Szoboszlai Dominikék egygólos hátrányból jutnának tovább a török Galatasaray kiejtése által. Madridban közben még mindig ábrándoznak a magyar válogatott csapatkapitányának leigazolásáról, egy józan hang azonban most óvatosságra intett.
A TalkSport szaklap arról ír, Andy Brassell, az európai futballszakértő figyelmeztette a Real Madridot, hogy bármennyire is zseniális futballista Szoboszlai Dominik, felejtsék el a spanyol fővárosban és koncentráljanak a meglévő keretre, illetve a hiányposztokra, mert véleménye szerint a magyar játékos nem oldja meg az égbekiáltó problémáikat.
Mint ismert, Szoboszlai szerződése 2028-ban jár le Liverpoolban, eddig még nem írt alá hosszabbítást Angliában, és miután jelenlegi formája alapján a világ egyik legjobb játékosának tartják, meglehetősen élénk az érdeklődők sora.
A madridi pletykákat erősíti a klasszis forma mellett barátja, Trent Alexander-Arnold Realhoz igazolása, a Vinícius Júniorral való remek kapcsolata és az is, hogy korábban a gyermekkori kedvenceként is a spanyol klubot jelölte meg. A Santiago Bernabéuba való átigazolás azonban bizonytalanná tenné Arda Güler jövőjét, akivel tavaly nyilvános szóváltásba került a magyar középpályás.
Brassell a 21 éves játékost egyébként a korszak legfontosabb Real-játékosának nevezte, jól példázza, hogy a török megduplázta a piaci értékét – hétvégén pedig megszerezte a spanyol élvonal legtávolabbi gólját a saját térfeléről!
„A Real Madridnak nagyobb szüksége van Arda Gülerre, mint a szezon első felében, Federico Valverde mellett most a török kreativitására kell támaszkodniuk a madridiaknak. Ki más tud szervezni a középpályán?
Ha megnézzük a játékosaik minőségét, a rendelkezésre álló lehetőségeket, a fizetésekre költött összeget és a játékosok megszerzésére fordított összeget, ez igazán figyelemre méltó.
Ha egy igazán ravasz indításra vagy egy kulcspasszra vágynak, akkor Arda Gülerre mindig számíthatnak” – nyilatkozta a talksportnak a szakíró.
Egyszerűen csak hátradőlni, és élvezni!
Arda Güler ebben a szezonban minden versenysorozatot figyelembe véve
kettővel kevesebb kanadai pontot, mint Szoboszlai, aki
holott a magyart nem egyszer jobbhátvédként is bevetették.
„Azt hiszem, Szoboszlai nagyon veszélyessé tenné a pontrúgásokat, távolról is remekül lőne, egyértelműen dinamika érkezne a csapatba. De nem ő az első számú célpont, ha kreativitást kellene hozni a Real Madrid játékába, erő pedig már most is sok van a középpályán. Ha én lennék a Real Madrid sportigazgatója, nem ő lenne az első játékos a listámon. Szerintem a Real Madrid számára jobb választás egy olyan játékos, aki a passzaival fazont szab a csapatnak,
ám a klubok nem mindig azt a játékost választják, akire valójában szükségük van az átigazolási piacon. Különösen igaz ez a Real Madridra”
– tette hozzá Brassell, aki szerint a spanyol fővárosi klub sokszor elsősorban marketing szempontokat vesz figyelembe a transzfereinél és később találja ki, hogyan tovább.
Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan
