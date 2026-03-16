„Felejtsétek már el Szoboszlait!” – rendesen kiosztották a Real Madridot

Mint ismert, Szoboszlai szerződése 2028-ban jár le Liverpoolban, eddig még nem írt alá hosszabbítást Angliában, és miután jelenlegi formája alapján a világ egyik legjobb játékosának tartják, meglehetősen élénk az érdeklődők sora.

A madridi pletykákat erősíti a klasszis forma mellett barátja, Trent Alexander-Arnold Realhoz igazolása, a Vinícius Júniorral való remek kapcsolata és az is, hogy korábban a gyermekkori kedvenceként is a spanyol klubot jelölte meg. A Santiago Bernabéuba való átigazolás azonban bizonytalanná tenné Arda Güler jövőjét, akivel tavaly nyilvános szóváltásba került a magyar középpályás.

Brassell a 21 éves játékost egyébként a korszak legfontosabb Real-játékosának nevezte, jól példázza, hogy a török megduplázta a piaci értékét – hétvégén pedig megszerezte a spanyol élvonal legtávolabbi gólját a saját térfeléről!

„A Real Madridnak nagyobb szüksége van Arda Gülerre, mint a szezon első felében, Federico Valverde mellett most a török kreativitására kell támaszkodniuk a madridiaknak. Ki más tud szervezni a középpályán?