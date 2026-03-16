Bájos jelenetek játszódtak le Orbán Viktor országjárásán – így reagált a miniszterelnök (VIDEÓ)

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt Kaposváron: Magyarországot kívül tartjuk a háborúból!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
A kis „bekiabáló” egy percre sem zökkentette ki a kormányfőt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hatalmas tömeg gyűlt össze Orbán Viktor országjárásának kaposvári állomásán.
A fórumon egy nagyon bájos jelenet is lejátszódott. Egy három-, négyéves kislány, akit vélhetően az édesapja emelt a magasba, egyszer csak odakiáltott a beszédet tartó miniszterelnöknek.
Erre Orbán Viktor úgy reagált, hogy
igen, itt vagyok, szívem, itt vagyok, itt vagyok!”
A kislány még fokozni tudta a hangulatot, ekkor ugyanis odaintegetett plüssjátékával a kormányfőnek, aki azzal folytatta a beszédét, hogy „ami nem sikerült a nagy elődöknek, az sikerüljön nekünk, és kívül tartsuk Magyarországot a háborún akkor is, ha Európa elveszti az eszét, és továbbra is abba az irányba halad, aminek a vége csak háború, vér, szenvedés és nélkülözés”.
Nyitókép: Képernyőfotó
