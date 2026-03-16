shell exxon válság goldman sachs közel-kelet

A Tisza vezetői már dörzsölik a tenyerüket: hatalmasat kaszálnak az olajmultik a közel-keleti konfliktuson, a Shell rekordokat dönt

2026. március 16. 20:05

A Goldman Sachs elemzői azt jósolták, hogy a BP és a Shell együtt mintegy 5 milliárd fontnyi extraprofitot érhet el.

Becslések szerint az amerikai és a brit olajvállalatok majdnem 70 milliárd dollárt kerestek az olajárak megugrása miatt. Az olajmultik árfolyama is az egekbe szökött, egyre erősebbek azok a hangok, amelyek az extraprofit megadóztatását követelik. 

A Goldman Sachs elemzői azt jósolták, hogy a BP és a Shell együtt mintegy 5 milliárd fontnyi extraprofitot érhet el. Utóbbi értéke pénteken történelmi csúcsra, 190 milliárd fontra emelkedett a londoni tőzsdén, ami mintegy 12 százalékos növekedés február 27. óta – írja a Világgazdaság.

A nagy olajmultik részvényei történelmi csúcsra emelkedtek azóta, hogy kitört az iráni háború, amely példátlan áremelkedést indított el a globális olaj- és gázpiacokon.

A piaci sokk várhatóan több milliárd dolláros extra nyereséget hoz majd az iparágnak, még akkor is, ha a Közel-Keleten egyes létesítményeket közvetlenül érint a konfliktus. A Shell értéke pénteken történelmi csúcsra, 190 milliárd fontra emelkedett a londoni tőzsdén, ami mintegy 12 százalékos növekedés február 27. óta.

A Rystad Energy tanácsadó cég szerint az amerikai olajvállalatok összesen 63,4 milliárd dolláros bevételnövekedésre számíthatnak. A Goldman Sachs elemzői külön becslésben azt jósolták, hogy a BP és a Shell együtt mintegy ötmilliárd fontnyi extraprofitot érhet el.

Száguldanak az olajrészvények

  • Az Exxon és a Chevron részvényei az iráni háború kezdete óta eltelt két hétben több mint 5, illetve 7 százalékkal emelkedtek. 
  • Az Exxon piaci értéke 630 milliárd dollárra, a Chevroné pedig közel 390 milliárd dollárra nőtt. 
  • A brit BP, a francia TotalEnergies, valamint az olasz állam részben tulajdonában álló ENI szintén jelentős részvényár-emelkedést könyvelhetett el az elmúlt két hétben, bár eddigi történelmi csúcsaikat még nem érték el. 
  • A BP részvényei február vége óta több mint 12 százalékkal emelkedtek, ami 82 milliárd fontos piaci értéket jelent. 
  • A TotalEnergies mintegy 10 százalékos növekedést ért el, 176 milliárd euróra (151 milliárd fontra), 
    az ENI értéke körülbelül 13 százalékkal, 67 milliárd euróra nőtt.

Nyitókép: MTVA/Róka László

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandoppi25
2026. március 16. 20:56
Nagyon várjuk, hogy a kormány végre elítélje a közel-keleti háborút.
vakiki
2026. március 16. 20:42
Dűl a lé. Ez a fontos, nem a magyar nép jóléte!
pollip
2026. március 16. 20:26
Mi pont ezt csináljuk, az extra profitot megadóztatjuk. A Spar azt mondta, ha nem nyer a Tisza, ők kivonulnak az országunkból. Jó utat nekik, majd jön más helyettük:-)))))))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!