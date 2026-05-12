Az iráni háború láthatatlan csapásai: nem csak az olajárak száguldanak

Ázsia egyes részein már most érezhetőek a naftahiány okozta zavarok. Dél-Koreában műanyag zacskók és fóliák hiánya lépett fel, az LG Chem és a Lotte Chemicalhez hasonló óriáscégek kénytelenek voltak csökkenteni a termelést vagy leállítani a krakkolóüzemeket.
Japánt különösen súlyosan érinti a válság: az ország naftabehozatalának mintegy 60 százalékát importból fedezi, ezen belül kb. 70 százalék a Közel-Keletről érkezik. A hazai finomítók pedig 90 százalékban közel-keleti nyersolajat dolgoznak fel.
Dízel: a „valódi gazdaság” üzemanyaga
A dízel a nehéz szállítmányozás, a teherautók, hajók, építkezések, bányászat és mezőgazdaság üzemanyaga – ezért nevezik a „valódi gazdaság üzemanyagának”. Energiakrízisek idején a dízel ára általában gyorsabban emelkedik, mint a benziné, mert kereslete rugalmatlan – például a mezőgazdasági munkát az időjárás függvényében mindenképpen el kell végezni – , a finomítói kapacitás pedig nehezen bővíthető.
- Az Egyesült Államokban az országos átlagár már 5,61 dollár/gallon körül jár, ami több mint két dollárral haladja meg az egy évvel korábbit.
- Európában is jelentős drágulás tapasztalható, és szakértők a nyári dízel- és repülőgép-üzemanyag-hiánytól tartanak.