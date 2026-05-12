Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
hélium üzemanyag válság mezőgazdaság Irán kén közel-kelet műtrágya

Az iráni háború láthatatlan csapásai: nem csak az olajárak száguldanak

2026. május 12. 06:56

Miközben a világ az olajárak száguldását figyeli, a globális gazdaság mélyén kevésbé látható, mégis sorsdöntő jelek jeleznek komoly zavarokat. Ezek a rejtett vészjelek egy összetett és gyorsan mélyülő válság előszelét mutatják.

2026. május 12. 06:56
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

Miközben a Brent nyersolaj árfolyamának napi ingadozása uralja a híreket, a globális gazdaság mélyebb rétegeiben sokkal aggasztóbb, kevésbé látható jelek erősödnek. Ezek a jelek ritkán kerülnek címlapra, mégis hosszú távon rendszerszintű válság kialakulását okozhatják.

válság
Nemcsak a nyaralást veszélyezteti a Közel-keleti válság, de hamarosan a mezőgazdasági is komoly bajba kerülhet. Forrás: Frederic J. BROWN / AFP

Nafta: a petrokémia láthatatlan alapanyaga

A nafta – a nyersolaj-desztillációból származó folyékony szénhidrogén-keverék – ritkán szerepel a hírekben, pedig a modern technológia és a mindennapi élet alapja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A nafta a nyersanyaga az etilénnek és a propilénnek, amelyek nélkülözhetetlenek a műanyagok, autóalkatrészek, orvosi eszközök, csomagolóanyagok és a félvezetőgyártás számára.

Ázsia egyes részein már most érezhetőek a naftahiány okozta zavarok. Dél-Koreában műanyag zacskók és fóliák hiánya lépett fel, az LG Chem és a Lotte Chemicalhez hasonló óriáscégek kénytelenek voltak csökkenteni a termelést vagy leállítani a krakkolóüzemeket.

Japánt különösen súlyosan érinti a válság: az ország naftabehozatalának mintegy 60 százalékát importból fedezi, ezen belül kb. 70 százalék a Közel-Keletről érkezik. A hazai finomítók pedig 90 százalékban közel-keleti nyersolajat dolgoznak fel.

Dízel: a „valódi gazdaság” üzemanyaga

A dízel a nehéz szállítmányozás, a teherautók, hajók, építkezések, bányászat és mezőgazdaság üzemanyaga – ezért nevezik a „valódi gazdaság üzemanyagának”. Energiakrízisek idején a dízel ára általában gyorsabban emelkedik, mint a benziné, mert kereslete rugalmatlan – például a mezőgazdasági munkát az időjárás függvényében mindenképpen el kell végezni – , a finomítói kapacitás pedig nehezen bővíthető.

  • Az Egyesült Államokban az országos átlagár már 5,61 dollár/gallon körül jár, ami több mint két dollárral haladja meg az egy évvel korábbit.
  • Európában is jelentős drágulás tapasztalható, és szakértők a nyári dízel- és repülőgép-üzemanyag-hiánytól tartanak.

A Bloomberg számításai szerint az Egyesült Államokban a hiány akár 35 százalékos áremelkedést is okozhat a fogyasztói árakban. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az amerikai dízelkészletek 20 éves mélyponton vannak, miközben a nyári utazási szezon közeledik.

Modern ipar nincs aluminium nélkül, kérdés, mikor kezd érződni a hiánya. Forrás: SEBASTIEN BOZON / AFP

Alumínium: globális válság fenyeget

Az iráni konfliktus hatalmas krízist idézett elő az alumíniumpiacon. A Wood Mackenzie szerint 2026-ban akár 3,5 millió tonnás globális hiány alakulhat ki – ez lenne a legnagyobb több mint 25 éve.

A JP Morgan „ellátási fekete lyukról” beszél, az árak pedig várhatóan átlépik a 4000 dollárt tonnánként. A Perzsa-öbölbeli termelők (a globális kínálat kb. 9 százaléka) nem tudnak szállítani. Ráadásul rakétatalálat érte az Emirates Global Aluminium Al Taweelah kohóját, amelynek teljes javítása akár egy évig is eltarthat.

Az alumíniumkohók leállítása rendkívül költséges és technikai kihívás: a megolvadt fém megszilárdul, az eszközök sérülnek, az újraindítás pedig akár teljes újjáépítést igényelhet.

A nyugati országok saját magukat is büntetik a vámokkal és szankciókkal, amelyek tovább szűkítik a kínálatot. Az árak négyéves csúcsra emelkedtek, a nyugati gyártók pedig szenvednek a kínai és orosz források elzárása miatt.

Extraprofit a finomítóknál

A nyersolaj és a késztermékek (benzin, dízel, nafta) közötti árkülönbözetet crack spreadnek nevezik. Normál esetben 10–20 dollár körül mozog, most azonban meghaladja az 50 dollárt. Ez azt jelzi, hogy a finomított üzemanyagok sokkal értékesebbek a nyersolajnál, és a nyomás előbb-utóbb a fogyasztói árakban is megjelenik. Válságokban a szűk keresztmetszetű szakasz – jelen esetben a finomítás – határozza meg az árakat. A finomítók rekordnyereségeket könyvelhetnek el (például a Shell 6,9 milliárd dolláros első negyedéves profitja), miközben a fogyasztók egyre erősebben érzik az inflációs nyomást. 

Hélium és kén: a high-tech és a mezőgazdaság Achilles-sarka

A hélium, a földgáz-feldolgozás mellékterméke nélkülözhetetlen a chipgyártásban és más high-tech alkalmazásokban. Katar a világ héliumtermelésének közel egyharmadát adja, de a Ras Laffan ipari város legnagyobb üzemét március elején rakétatalálat érte. A javítás akár évekig is eltarthat.

Ha nincs hélium, akkor nincs chipgyártás sem. Forrás: I-HWA CHENG / AFP

A hélium rendkívül alacsony hőmérsékleten szállítható, így a logisztika bonyolult és költséges.

Itt is súlyosbítja a helyzetet, hogy a nyugati szankciók Oroszországot – a világ egyik jelentős héliumtermelőjét – részben kizárták a piacról.

A kén szintén olaj- és gázfinomítás mellékterméke. A Perzsa-öböl adja a globális kínálat 45 százalékát. Kénsavvá alakítva műtrágyák, fémfeldolgozás és gyógyszerek alapanyaga. Így, amennyiben hosszú ideig kiesik a világpiacról ez a forrás az komoly mezőgazdasági és élelmezési válsághoz vezethet. A helyzetet itt is súlyosbítja, hogy a műtrágya felhasználását nem lehet későbbre halasztani, azt vagy felhasználják a növények trágyázási időszakában vagy nem. 

Törökország már betiltotta az exportját, India pedig fontolgatja a korlátozást. A készletek alacsonyak, így a hiány gyorsan élelmiszer-árinflációban jelenhet meg. Az Egyesült Államok pedig rekord mennyiségű műtrágyát importált Oroszországtól, miközben az Európai Unió továbbra is makacsul ragaszkodik az Oroszország elleni szankciókhoz ezzel súlyosbítva az európai gazdák helyzetét. 

Nem is gondolnánk mekkora válságot okozhat egy olyan egyszerű elem hiánya, mint a kéné. Forrás: Loren ELLIOTT / AFP

Vége az ellátási láncoknak?

Ahogy Pozsár Zoltán, a Credit Suisse elemzője fogalmazott:

A globális ellátási láncok csak békeidőben működnek, nem háborúban – legyen az forró vagy gazdasági háború.” 

Jelenleg mindkettő zajlik. A kulcspontokon bekövetkező többszörös zavarok lavinát indíthatnak, amely tartós fájdalmat okoz a világgazdaságnak.

Amíg a világ „olajozottan” működik, senki sem gondol a naftára, a kénre vagy a héliumra. Amikor azonban ezek az alig látható alapanyagok eltűnnek, hirtelen kiderül: ezek tartják össze az egész rendszert. A mostani jelek pedig azt mutatják, hogy a rendszer már erősen recseg-ropog.

Nyitókép forrása: Giuseppe CACACE / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!