Az iráni háború láthatatlan csapásai: nem csak az olajárak száguldanak

Ázsia egyes részein már most érezhetőek a naftahiány okozta zavarok. Dél-Koreában műanyag zacskók és fóliák hiánya lépett fel, az LG Chem és a Lotte Chemicalhez hasonló óriáscégek kénytelenek voltak csökkenteni a termelést vagy leállítani a krakkolóüzemeket.

Japánt különösen súlyosan érinti a válság: az ország naftabehozatalának mintegy 60 százalékát importból fedezi, ezen belül kb. 70 százalék a Közel-Keletről érkezik. A hazai finomítók pedig 90 százalékban közel-keleti nyersolajat dolgoznak fel.

Dízel: a „valódi gazdaság” üzemanyaga

A dízel a nehéz szállítmányozás, a teherautók, hajók, építkezések, bányászat és mezőgazdaság üzemanyaga – ezért nevezik a „valódi gazdaság üzemanyagának”. Energiakrízisek idején a dízel ára általában gyorsabban emelkedik, mint a benziné, mert kereslete rugalmatlan – például a mezőgazdasági munkát az időjárás függvényében mindenképpen el kell végezni – , a finomítói kapacitás pedig nehezen bővíthető.