Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
afd friedrich merz alice weidel válság ipar németország

Több mint háromszázezer munkahely tűnt el a német iparból, és még nincs vége a válságnak

2026. május 29. 08:03

Kutyaszorítóban Friedrich Merz, mindenki tőle várja a megoldást.

2026. május 29. 08:03
null

Egyre kilátástalanabb helyzetben van a német ipar, ezen belül is a fém- és elektronikai ipar – írja a Remix News. A munkáltatói szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy több mint 300 ezer munkahely lehet veszélyben.

Ez azért is drámai szám, mivel 2019 óta már így is több mint 300 ezer munkahely szűnt meg az iparban.

A Gesamtmetall elnöke, Udo Dinglreiter jelezte, hogy az ipari szektor jelentős létszámleépítések küszöbén áll, és további több százezer pozíció elvesztése fenyeget. Ha ez bekövetkezik, az a német újraegyesítés óta a legalacsonyabb foglalkoztatottságot jelentené a fém- és villamosipari szektorokban. Ráadásul ezek jól fizető állások, amelyek sok más ágazat számára is alapvetőek, így dominoeffektus alakulhat ki.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Dinglreiter szerint aggasztó az is, hogy Kína az Európai Unión belül egyre inkább Németország helyett más országokat választ befektetései célpontjául.

Ezzel szerinte új versenytársakat hoznak létre Németország számára az EU-n belül.

A Gesamtmetall vezetője sürgeti a szövetségi kormányt, hogy gyorsan hajtson végre egy intézkedéseket az ország gazdasági versenyképességének helyreállítására. Enélkül – figyelmeztetett – folytatódni fognak az elbocsátások, egyre több folyamat kerül külföldre, az adó- és járulékbevételek pedig csökkenni fognak, ami súlyos lefelé tartó spirált indít el.

Az Alternatíva Németország (AfD) társelnöke, Alice Weidel a katasztrofális gazdasági adatok miatt támadta Friedrich Merz kancellárt.

2019 óta több mint 341 000 ipari munkahely szűnt meg Németországban. Csak 2026 első negyedévében 2,3 százalékkal csökkent a foglalkoztatottság. Friedrich Merz szövetségi kancellár által bejelentett könnyítési intézkedések és strukturális reformok tehát nem valósultak meg”

– írta Weidel az X-en. Weidel szerint a problémák komoly strukturális problémákat jeleznek. Hozzátette: miközben más országok erősítik az iparukat, addig Németország távolodik a nemzetközi gazdaságtól. 

Miközben a saját ipari helyszínünk erodálódik, milliárdos összegeket költenek külföldi projektekre. Ez a közpénzek rendszerszintű rossz allokációja a saját gazdaságunk kárára, ami már semmilyen felelősségteljes gazdaságpolitikával nem hozható összefüggésbe”

– írta.

Merz az AfD mellett a baloldali pártoktól is erős kritikát kap. A Zöldek politikusai szintén határozott kormányzati fellépést követelnek – bár érdemes megjegyezni, hogy a német ipar legtöbb problémáját éppen ők okozták.

Nyitókép forrása: John MACDOUGALL /AFP

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. május 29. 10:38
Magyarorszagon a napokban kijott foglalkoztatasi adatok szerint 70ezerrel kevesebben dolgoznak, mint 1 eve.... Azaz a pusztulas aranyaban sokkal durvabb mint a nemeteknel
Válasz erre
0
0
kohazi
2026. május 29. 09:36
A nyugattól távolodni kell, mint a leprástól, valami új kell, Orbán látta ezt, ezek vakok, semmilyen elképzelés nélkül, ha van valami az elég aljas lehet.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. május 29. 09:31
És ez a tendencia hatással lesz Magyarországra... Főleg a ha a selejt tiszaszar "kormányoz" 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 29. 08:50
Milyen válság? A kárpátok mennyei királyságában most jön létre a pannon nirvána. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!