Több mint háromszázezer munkahely tűnt el a német iparból, és még nincs vége a válságnak

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Kutyaszorítóban Friedrich Merz, mindenki tőle várja a megoldást.
Egyre kilátástalanabb helyzetben van a német ipar, ezen belül is a fém- és elektronikai ipar – írja a Remix News. A munkáltatói szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy több mint 300 ezer munkahely lehet veszélyben.
Ez azért is drámai szám, mivel 2019 óta már így is több mint 300 ezer munkahely szűnt meg az iparban.
A Gesamtmetall elnöke, Udo Dinglreiter jelezte, hogy az ipari szektor jelentős létszámleépítések küszöbén áll, és további több százezer pozíció elvesztése fenyeget. Ha ez bekövetkezik, az a német újraegyesítés óta a legalacsonyabb foglalkoztatottságot jelentené a fém- és villamosipari szektorokban. Ráadásul ezek jól fizető állások, amelyek sok más ágazat számára is alapvetőek, így dominoeffektus alakulhat ki.
Dinglreiter szerint aggasztó az is, hogy Kína az Európai Unión belül egyre inkább Németország helyett más országokat választ befektetései célpontjául.
Ezzel szerinte új versenytársakat hoznak létre Németország számára az EU-n belül.
A Gesamtmetall vezetője sürgeti a szövetségi kormányt, hogy gyorsan hajtson végre egy intézkedéseket az ország gazdasági versenyképességének helyreállítására. Enélkül – figyelmeztetett – folytatódni fognak az elbocsátások, egyre több folyamat kerül külföldre, az adó- és járulékbevételek pedig csökkenni fognak, ami súlyos lefelé tartó spirált indít el.
Az Alternatíva Németország (AfD) társelnöke, Alice Weidel a katasztrofális gazdasági adatok miatt támadta Friedrich Merz kancellárt.
2019 óta több mint 341 000 ipari munkahely szűnt meg Németországban. Csak 2026 első negyedévében 2,3 százalékkal csökkent a foglalkoztatottság. Friedrich Merz szövetségi kancellár által bejelentett könnyítési intézkedések és strukturális reformok tehát nem valósultak meg”
– írta Weidel az X-en. Weidel szerint a problémák komoly strukturális problémákat jeleznek. Hozzátette: miközben más országok erősítik az iparukat, addig Németország távolodik a nemzetközi gazdaságtól.
Miközben a saját ipari helyszínünk erodálódik, milliárdos összegeket költenek külföldi projektekre. Ez a közpénzek rendszerszintű rossz allokációja a saját gazdaságunk kárára, ami már semmilyen felelősségteljes gazdaságpolitikával nem hozható összefüggésbe”
– írta.
Merz az AfD mellett a baloldali pártoktól is erős kritikát kap. A Zöldek politikusai szintén határozott kormányzati fellépést követelnek – bár érdemes megjegyezni, hogy a német ipar legtöbb problémáját éppen ők okozták.
Nyitókép forrása: John MACDOUGALL /AFP
***