Több mint háromszázezer munkahely tűnt el a német iparból, és még nincs vége a válságnak

Egyre kilátástalanabb helyzetben van a német ipar, ezen belül is a fém- és elektronikai ipar – írja a Remix News. A munkáltatói szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy több mint 300 ezer munkahely lehet veszélyben.

Ez azért is drámai szám, mivel 2019 óta már így is több mint 300 ezer munkahely szűnt meg az iparban.

A Gesamtmetall elnöke, Udo Dinglreiter jelezte, hogy az ipari szektor jelentős létszámleépítések küszöbén áll, és további több százezer pozíció elvesztése fenyeget. Ha ez bekövetkezik, az a német újraegyesítés óta a legalacsonyabb foglalkoztatottságot jelentené a fém- és villamosipari szektorokban. Ráadásul ezek jól fizető állások, amelyek sok más ágazat számára is alapvetőek, így dominoeffektus alakulhat ki.