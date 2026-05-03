Bekövetkezett a legrosszabb: tartós válságba süllyedhet Európa mezőgazdasága

A mostani globális energiaválságot megelőzően Európa az orosz-ukrán konfliktus miatt 2022-ben és 2023-ban már átvészelt egy súlyosabb áremelkedéssel járó krízist. A gazdák szemszögéből a mostani válság ugyanakkor súlyosabbnak ígérkezik, mivel

2022-ben nem csak az önköltség nőtt jelentősen, de az élelmiszerpiacokon eluralkodó háborús pánik miatt a felvásárlási árak is az egekbe emelkedtek, vagyis a gazdák a magasabb ráfordítás mellett is jövedelmezően értékesítettek.

Ezzel szemben most a felvásárlási árak inkább alacsonyak, vagyis a megemelkedő termelési költségek megtérülése is kérdéses. Ráadásul egyes ágazatokban – sertéshús, tej – már év eleje óta veszteségesen vagy legjobb esetben is nullára tudják kihozni a költségeket az érintettek.

Élelmiszer-hiánytól biztosan nem kell tartania Európának és az alapanyag-import sem fenyeget, ugyanakkor egy elhúzódó közel-keleti válság közép- és hosszútávon már a fogyasztói árakban is megjelenik, főleg akkor, ha a magas önköltség vagy a szélsőséges időjárás miatt a kínálati oldal is zsugorodik.

Brüsszelre várnak a termelők

A Copa-Cogeca felszólította az Európai Bizottságot, hogy minél hamarabb vezessen be a Covid-19 járványkor vagy a 2022-es energiaválságkor már bevált válságkezelési intézkedéseket. Ezek közé tartozik az üzemanyagár-támogatás, a tárolási támogatás, vagy az alapesetben tiltott állami támogatások megnyitása.

Magyarország időben lépett: a kormány március elején védett üzemanyagárakat vezetett be, amelyet egyelőre a leendő kormány is megtartana. Rögzített áron, a piacinál jóval olcsóbban tankolhatnak a magyar rendszámú járművek, beleértve a mezőgazdasági gépeket is. Ennek köszönhetően a közel-keleti energiaválság hatásai eddig elkerülték a magyar gazdaságot. A Magyar Nemzeti Bank ugyanakkor március végén némileg rontott Magyarország idei növekedési előrejelzésén, de az EU egésze is kisebb GDP-bővülésre számíthat.