pénzügyminiszter kármán andrás bizottság

Vagyonadó, adócsökkentések és euró – ezeket mondta Kármán András a meghallgatásán

2026. május 12. 10:00

Újra létrehozzák a tiszta profilú Pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feladata lesz; az új struktúra világosabb felelősségi viszonyokat teremt a kormányzaton belül - mondta Kármán András pénzügyminiszterjelölt a kinevezés előtti meghallgatásán.

Kovács András
Kovács András

Kármán András pénzügyminiszter-jelöltet hallgatja meg a költségvetési bizottság kedd délelőtt. Cikkünk folyamatosan frissül. 

Kármán András és Barabás Gyula
Forrás: Kovács András/Mandiner

Ez Kármán legfőbb célja

Kármán András miniszterjelölt közölte, hogy az államháztartásért felelős államtitkár Barabás Gyula lesz. Barabás korábban az MNB-ben és az OTP-ben dolgozott. A leendő pénzügyminiszter elmondta, hogy elválasztják egymástól a gazdaságfejlesztést és a kölltségvetési gazdálkodást.

 A Pénzügyminisztérium feladata a közpénzügyi gazdálkodás és a költségvetési stabilitás biztosítása lesz. 

Teljes irányváltásra van szükség a gazdaságpolitikában, amely a termelékenység növekedésére alapoz, valamint egy hiteles költségvetési pálya megteremtése, amelynek a végén az euró bevezetése elérhető lesz a ciklus végére – mondta Kármán. 

A miniszterjelölt rámutatott arra, hogy az elmúlt években a gazdasági modell arra épült, hogy egyre töben dolgoznak és egyre több külföldi beruházás érkezik. 

Kétségtelen, hogy ennek kezdetben voltak előnyei, és hozzájárult a gazdaság bővüléséhez.

A probléma, hogy elmaradt a munkatermelékenység növekedése – tette hozzá. Kármán arról is beszélt, hogy a termelékenység még a COVID előtt is alig emelkedett. Élesen bírálta az MNB korábbi politikáját, amely a forintgyengülésére épített, és így alacsonyak maradtak a bérek, és magasabb volt az infláció a környező országokhoz képest. Ebből a zsákutcából csak radikális lépésekkel lehet kitörni: képzettebb munkaerő, magasabb termelékenység, magasabb hozzáadott értékű termelés. Cél, hogy diverzifikáltabb gazdaság legyen Magyarországon – mondta. 

Az államnak többet kell az emberekbe fektetnie. 

Kármán arról is beszélt, hogy ezen lépések nélkül nincsen tartós felzárkózás.  

Tisztességes versenyt szeretne az új miniszter

A pénzügyminiszter-jelölt a jövőben kisebb állami beavatkozást ígért. Egy vállalkozás, és befektetőbarát üzleti klíma megteremtésére törekszik az új kabinet – tette hozzá. Kiemelte a visszamenőleg törvénykezés tilalmát. Megismételte, hogy tisztességes versenyre van szükség, amelynek egyik eleme a közbeszerzések rendszerének korrupciómentessé tétele. Kármán közölte, hogy a költségvetés gyakori módosításának is véget akar vetni. 

A költségvetés tervezése során a kiszámíthatóságot erősítenék, így négyéves tervezésre készül az új miniszter.

A középtávú szemlélet azért is fontos, hogy az államadósságot csak így lehet csökkenteni – mondta Kármán. 

A miniszterjelölt rámutatott arra is, hogy a költségvetést a piaci elemzők által késíztett konzervatív becslések alapján tervezik majd. A jövőben ősszel fogadják majd el az új büdzsét. A költségvetési tartalékot csak az adott év végén lehet majd elkölteni, ha látszik a hiánycél elérése. 


Visszatér a KATA 

Visszaállítják a KATÁT – jelentette be a miniszterjelölt. Egy egyszerűbb adórendszert fogunk felépíteni – mondta Kármán. Felülvizsgálják a vállalati kedvezményeket.  

Kármán arról is beszélt, hogy a legalsó jövedelmi ötödbe tartozók effektíve magasabb szinten adóznak, mint a felső 20 százalékba tartozóké. Minél kevesebbet keres valaki annál nagyobb adójóváírásra lesz lehetősége. A mediánbér alatt keresők esetében kevesebb adóterhelés lesz, míg a mediánbér felett megmarad a 15 százalékos adókulcs. 

1 százalékos vagyonadó lesz egy nagyon szűk rétegre –

 jelentette be Kármán. 

Kármán arról is beszélt, hogy a kohéziós forrásokat oktatásra, egészségügyre és egyéb fejlesztésekre költik majd. Az RFF esetében is bízik benne, hogy sikerül minden forrást lehívni – tette hozzá. Az uniós források hazahozatala a költségvetést is tehermentesíti. Szerinte az állami vállalatoknál nagyon sok pénz folyik el, és ezen is változtatni kell. Kármán szerint a túlárazások csökkentése esetén több ezer milliárd forintot lehet megspórolni. Mindezzel párhuzamosan a költségvetés kontrollját is megerősítik – ismertetet Kármán. 

A miniszterjelölt közölte, hogy a jövőben az államadósság kamatterheit is csökkenteni szeretnék. Közölte, hogy a magyar hozamszintek csökkenése már megtörtént a Tisza sikerével, és a következő négy évben 2400 milliárddal lehet kisebb a hazai teher. Nyár végéig beterjesztik az idei pótköltségvetést – mondta. 

Október végéig benyújtják a 2027-es költségvetést és a középtávú gazdasági prognózist –

 mondta Kármán. Legkésőbb 2030 végig teljesítjük az euróbevezetés feltételeit – tette hozzá. 

Ezeket kérdezték Kármántól

Panyi Miklós, a Fidesz képviselője jelezte, hogy a magyar gazdaság növekedése a második legnagyobb volt az EU-ban 2026. I. negyedévében, és továbbra is magas a foglalkoztatottság. Fontos rögzíteni, hogy a gazdaság fundamentumai stabilak. Mit tervez a Tisza-kormány a családi adókedvezményekkel és az édesanyák szja mentességével? Megmaradnak-e az otthonteremtési támogatások? Marad-e a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj későbbi bevezetése? – tette fel a kérdéseket Panyi. 

Radics Béla, a Fidesz képviselője a háború hatásiról, valamint a vagypnadó pontos mikéntjéről kérdezte Kármánt. 

 

Nyitókép: Kovács András/Mandiner

 

ThunderDan
2026. május 12. 11:05
zsellér: Poloska-féle "Nemzet Hangja" tavalyról, 1 millió+ kitöltö, csillió lájk: 6. Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó egységesen 9%-ra csökkenjen? (81,9)
bbcord
2026. május 12. 11:04
Most az alacsony keresetűek sem adóznak effektív magasabb szinten az akár tb-járulékból is érvényesíthető adókedvezmények miatt. Mondott aztán valamit arról, mit terveznek az adókedvezményekkel kapcsolatban?
5m007h 0p3ra70r
2026. május 12. 11:03
»zsellér péter 2026. május 12. 11:03 A mediánbér alatt keresők esetében kevesebb adóterhelés lesz, míg a mediánbér felett megmarad a 15 százalékos adókulcs. « Bruttó vagy nettó?
ThunderDan
2026. május 12. 11:03
Smooth: Ahogy a lengyelek sem. És Romániában sincs még euró. Jé, a térség NÉGY LEGNAGYOBB ORSZÁGA...
