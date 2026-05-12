Vagyonadó, adócsökkentések és euró – ezeket mondta Kármán András a meghallgatásán

A miniszterjelölt rámutatott arra, hogy az elmúlt években a gazdasági modell arra épült, hogy egyre töben dolgoznak és egyre több külföldi beruházás érkezik.

Kétségtelen, hogy ennek kezdetben voltak előnyei, és hozzájárult a gazdaság bővüléséhez.

A probléma, hogy elmaradt a munkatermelékenység növekedése – tette hozzá. Kármán arról is beszélt, hogy a termelékenység még a COVID előtt is alig emelkedett. Élesen bírálta az MNB korábbi politikáját, amely a forintgyengülésére épített, és így alacsonyak maradtak a bérek, és magasabb volt az infláció a környező országokhoz képest. Ebből a zsákutcából csak radikális lépésekkel lehet kitörni: képzettebb munkaerő, magasabb termelékenység, magasabb hozzáadott értékű termelés. Cél, hogy diverzifikáltabb gazdaság legyen Magyarországon – mondta.