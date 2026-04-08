Erre még Brüsszelben is felkapják a fejüket: működik a védett ár, lepattant az iráni háború a magyar gazdaságról

Ez várható a következő időszakban

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint egy alacsony, cél alatti, sőt, célsáv alatti inflációt látunk. Kiemelte a védett ár hatását, anélkül a drágulás még nagyobb lenne – kérdés ugyanakkor szerinte, hogy a védett ár meddig lesz fenntartható. Megjegyezte: az eurózónában az infláció februárról márciusra 1,9 százalékról 2,5 százalékra gyorsult, ami leginkább szintén az üzemanyagok drágulásának eredménye. Ez egyben azt is jelenti, hogy a magyar infláció továbbra is alacsonyabb, mint az eurózónában mért – ez azért inkább kivételnek, mint szabálynak számít.

Az iráni háború hatásait egyelőre tehát nem érezzük teljes egészében, de ez egyre inkább megjelenik majd az árakban.

„Nehéz persze megmondani, hogy pontosan mi is lesz az a szint, ami megjelenik az árakban, hiszen ma reggel is jelentős mozgásokat láttunk az olaj árában (15 százalékkal csökkent a tűzszünet hírére). Először is a magasabb üzemanyagárak szivárognak át más termékeik és szolgáltatások áraiba, míg a gáznál lassabb az árak fogyasztói árakban való megjelenése a fix áras szerződések miatt. Persze a háború nemcsak ezen termékekre hat: gond lehet például a műtrágya vagy néhány további termék kínálatában is, aminek szintén lehet inflációs hatása. Látható, hogy az iráni háború már így is jobban elhúzódott a vártnál és egyelőre a végét sem látni – ez hosszan tartó nehézséget jelenthet az energiaellátásban és tartósan magasabb inflációt hozhat – de persze sok a kérdőjel, hiszen nem látható előre az energiaárak pályája” – tette hozzá.

A következő időszakkal kapcsolatban megjegyezte: a háború elhúzódása napról napra rontja az inflációs kilátásokat. „Jelenleg 3,6 százalékos inflációt várok az év egészére, ám ez még mindkét irányba változhat – a mai adat alapján nem kizárt egy, a vártnál alacsonyabb inflációs szint, persze ha tartósan elszabadulnak az energiaárak, akkor magasabb sem. A mai alacsony inflációs szint utalhat arra is, hogy az inflációs várakozások egyre kisebbek, a jegybanknak a forint stabilizálásával és az infláció letörésével ezt is sikerült mérsékelnie” – mondta