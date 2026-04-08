Az Európai Bizottság nyíltan kimondta: az üzemanyagok védett árának kivezetését követeli a tagállamoktól

Megszereztük az Európai Bizottság levelét: Brüsszel kivezetné a védett üzemanyagárakat
Itt a leleplezés: az Európai Bizottság lényegében egyetért a Tisza Párttal. Megszüntetnék a magyar kormány által bevezetett kedvezményes üzemanyagárakat.
Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa arról beszélt a Financial Timesnak, Brüsszel „technikai tanácsokkal” segítené a tagállamokat, hogy hogyan tudnak megküzdeni a nyakunkon lévő energiaválsággal.
Az Európai Bizottság az üzemanyagok védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli a tagállamoktól – írja a Financial Times.
Ismert, egy héttel ezelőtt megszereztük az Európai Bizottság levelét, amelyben világosan kimondták: megszüntetnék a magyar kormány által bevezetett kedvezményes üzemanyagárakat, és a magyarokkal fizettetnék meg az elhibázott politikájuk árát.
Itt a leleplezés: az Európai Bizottság lényegében egyetért a Tisza Párttal. Megszüntetnék a magyar kormány által bevezetett kedvezményes üzemanyagárakat.
„Ez a Bizottság összehangolt erőfeszítése” – nyilatkozta Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa a Financial Timesnak arról, hogy Brüsszel igyekszik elkerülni a 2022-es energiaválság megismétlődését, amely a galoppozó inflációt és a robbanásszerűen növekvő költségvetési hiányt eredményezte. „Ami a gazdaság egy szektorában történik, az kihatással lehet a társadalom többi részére is.”
A Financial Times emlékeztet, több ország, köztük Olaszország, Lengyelország és Spanyolország is csökkentette az üzemanyagadókat, míg mások az uniós állami támogatásokra vonatkozó szabályok enyhítését szorgalmazzák.
A Bizottság „technikai tanácsadást és segítséget nyújt az országoknak azoknak a politikai eszközöknek és intézkedéseknek a kialakításához, amelyeket alkalmazni kívánnak […] a rendelkezésükre álló fiskális mozgástér keretein belül” – mondta Jørgensen.
Napokkal ezelőtt beszámoltunk róla, hogy kiszivárgott a Tisza titkos energiaterve. A Tisza-terv három, a magyarokat legsúlyosabban érintő pontjai a következők:
A Tisza Pártnak tulajdonított tervezet a szakértők szerint nagyon nagy érvágást jelentene a magyar háztartásoknak.
A kiszivárgott energiapolitikai tervben többek közt a rezsicsökkentés, a védett üzemanyagárak megszüntetése, a MOL tulajdonosi szerkezetének átalakítása, és az MVM privatizációja szerepel. A Tisza Pártnak tulajdonított tervezet a szakértők szerint nagyon nagy érvágást jelentene a magyar háztartásoknak.
Az amerikai gazdasági lap szerint az Egyesült Államok Irán elleni támadásai mintegy 60 százalékkal emelték az európai olaj- és gázárakat, és félelmet keltettek a dízel- és repülőgép-üzemanyaghiányt illetően. A konfliktus „sajnos óriási kockázatot jelent az infláció emelkedése szempontjából, annak minden negatív következményével együtt” – mondta a biztos.
Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa közölte a tagállamok pénzügyminisztereivel, hogy kizárólag „összehangolt”, rövid távú sürgősségi intézkedéseket szabad hozni. Figyelmeztetett arra, hogy a túlzott kiadások „komoly költségvetési következményekkel járnának”, mivel a Covid-19- és az ukrajnai válság, valamint a 2022 óta megugró védelmi kiadások miatt a kormányok költségvetési mozgástere szűkült. „Hangsúlyozzuk, hogy korlátozott a fiskális mozgásterünk, ezért a tagállamok intézkedéseinek ideiglenesnek és célzottnak kell lenniük” – mondta Dombrovskis a múlt hónap végén.
Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter a múlt héten kijelentette, hogy „elkerülhetetlen”, hogy Brüsszel enyhítsen a tagállamok költségvetési hiányát a GDP 3 százalékára korlátozó szabályok érvényesítésén. Ez azt követően történt, hogy Róma május 1-jéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett „ideiglenes” 20 százalékos jövedéki adót, és az ország hivatalos statisztikai hivatala közölte, hogy a 2025-ös hiány a GDP 3,1 százaléka volt.
