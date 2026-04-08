Az Európai Bizottság nyíltan kimondta: az üzemanyagok védett árának kivezetését követeli a tagállamoktól

Az Európai Bizottság az üzemanyagok védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli a tagállamoktól – írja a Financial Times. Az amerikai lap azt írja, védett árak helyett Brüsszel „technikai tanácsokkal” segítené a tagállamokat, hogy hogyan tudnak megküzdeni a nyakunkon lévő energiaválsággal.

Ismert, egy héttel ezelőtt megszereztük az Európai Bizottság levelét, amelyben világosan kimondták: megszüntetnék a magyar kormány által bevezetett kedvezményes üzemanyagárakat, és a magyarokkal fizettetnék meg az elhibázott politikájuk árát.