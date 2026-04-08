04. 08.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
energiaválság financial times brüsszel bizottság tagállam európai bizottság

Az Európai Bizottság nyíltan kimondta: az üzemanyagok védett árának kivezetését követeli a tagállamoktól

2026. április 08. 06:47

Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa arról beszélt a Financial Timesnak, Brüsszel „technikai tanácsokkal” segítené a tagállamokat, hogy hogyan tudnak megküzdeni a nyakunkon lévő energiaválsággal.

Az Európai Bizottság az üzemanyagok védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli a tagállamoktól – írja a Financial Times. Az amerikai lap azt írja, védett árak helyett Brüsszel „technikai tanácsokkal” segítené a tagállamokat, hogy hogyan tudnak megküzdeni a nyakunkon lévő energiaválsággal.

Ismert, egy héttel ezelőtt megszereztük az Európai Bizottság levelét, amelyben világosan kimondták: megszüntetnék a magyar kormány által bevezetett kedvezményes üzemanyagárakat, és a magyarokkal fizettetnék meg az elhibázott politikájuk árát.

„Ez a Bizottság összehangolt erőfeszítése” – nyilatkozta Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa a Financial Timesnak arról, hogy Brüsszel igyekszik elkerülni a 2022-es energiaválság megismétlődését, amely a galoppozó inflációt és a robbanásszerűen növekvő költségvetési hiányt eredményezte. „Ami a gazdaság egy szektorában történik, az kihatással lehet a társadalom többi részére is.”

A Financial Times emlékeztet, több ország, köztük Olaszország, Lengyelország és Spanyolország is csökkentette az üzemanyagadókat, míg mások az uniós állami támogatásokra vonatkozó szabályok enyhítését szorgalmazzák.

A Bizottság „technikai tanácsadást és segítséget nyújt az országoknak azoknak a politikai eszközöknek és intézkedéseknek a kialakításához, amelyeket alkalmazni kívánnak […] a rendelkezésükre álló fiskális mozgástér keretein belül” – mondta Jørgensen.

Brüsszel követelése egybecseng a Tisza kiszivárgott energiatervével

Napokkal ezelőtt beszámoltunk róla, hogy kiszivárgott a Tisza titkos energiaterve. A Tisza-terv három, a magyarokat legsúlyosabban érintő pontjai a következők:

  • Eltörölnék a védett üzemanyagárat.
  • Eltörölnék a rezsicsökkentést.
  • Bevezetnék az energiafüggetlenségi adót, amivel még azt is meg akarják ideologizálni, miért fizessünk többet.

A Tisza Pártnak tulajdonított tervezet a szakértők szerint nagyon nagy érvágást jelentene a magyar háztartásoknak. 

Az olaszok is tiltakoznak a brüsszeli forgatókönyv ellen

Az amerikai gazdasági lap szerint az Egyesült Államok Irán elleni támadásai mintegy 60 százalékkal emelték az európai olaj- és gázárakat, és félelmet keltettek a dízel- és repülőgép-üzemanyaghiányt illetően. A konfliktus „sajnos óriási kockázatot jelent az infláció emelkedése szempontjából, annak minden negatív következményével együtt” – mondta a biztos.

Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa közölte a tagállamok pénzügyminisztereivel, hogy kizárólag „összehangolt”, rövid távú sürgősségi intézkedéseket szabad hozni. Figyelmeztetett arra, hogy a túlzott kiadások „komoly költségvetési következményekkel járnának”, mivel a Covid-19- és az ukrajnai válság, valamint a 2022 óta megugró védelmi kiadások miatt a kormányok költségvetési mozgástere szűkült. „Hangsúlyozzuk, hogy korlátozott a fiskális mozgásterünk, ezért a tagállamok intézkedéseinek ideiglenesnek és célzottnak kell lenniük” – mondta Dombrovskis a múlt hónap végén.

Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter a múlt héten kijelentette, hogy „elkerülhetetlen”, hogy Brüsszel enyhítsen a tagállamok költségvetési hiányát a GDP 3 százalékára korlátozó szabályok érvényesítésén. Ez azt követően történt, hogy Róma május 1-jéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett „ideiglenes” 20 százalékos jövedéki adót, és az ország hivatalos statisztikai hivatala közölte, hogy a 2025-ös hiány a GDP 3,1 százaléka volt.

Nyitókép: Facebook

Összesen 143 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
NewWorldOrder
2026. április 08. 12:28
Szerintem egyszerûen le sem kéne sz@rni a brüsszeli gittegyletet. Amióta vannak, egyetlen éppeszû döntésük sem volt. Csinálja mindenki úgy, ahogy jónak látja, brüsszelt meg majd lassan darabokra hullik.
Nuttika
2026. április 08. 12:25
A tagállamoknak is tanácsokat kéne osztogatnia az EU-nak és a vízfejű bürokratáknak befizetés és fizetés helyett.
Geza2
2026. április 08. 12:14
"A Bizottság „technikai tanácsadást és segítséget nyújt az országoknak" 1) "Ne fürgyé le!" Ezt már ismerjük. Újabb tanács is lesz?
elcapo-3
2026. április 08. 12:13
Nagy kár , hogy a szektások is az olcsó üzemanyagot tankolhatják.....utána meg köpködik a kormányt! Egyébként az EU ebbe az árképzésbe nem szólhat bele, jogállami hatáskör.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!