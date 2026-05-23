A mesterséges intelligencia lesz a középpontjában XIV. Leó pápa első enciklikájának

Május 21-én Rómában, a vatikáni Kultúra és Oktatás Dikasztérium szervezésében nemzetközi konferenciát tartottak a mesterséges intelligenciáról. Az emberi hang, az emberi arc és az autentikus találkozás megőrzésének kérdése állt a középpontjában. José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Oktatás Dikasztérium prefektusa beszédében figyelmeztetett:

a mesterséges intelligencia által generált deepfake-ek komoly veszélyt jelentenek az emberi kapcsolatok hitelességére.

Ha valaki arcát olyan szavakhoz vagy tettekhez rendeljük, amelyeket soha nem mondott vagy nem tett, akkor alapvetően megváltozik az emberi kommunikáció „nyelvtana”. Ez nemcsak egyéni tragédiákhoz vezethet, hanem a társadalmi, kulturális és politikai szövetet is roncsolhatja.