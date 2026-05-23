Ft
Ft
27°C
12°C
Ft
Ft
27°C
12°C
05. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
leó xiv. pápa mesterséges intelligencia enciklika

A mesterséges intelligencia lesz a középpontjában XIV. Leó pápa első enciklikájának

2026. május 23. 19:49

A mesterséges intelligencia komoly veszélyt jelenthet, ha nem megfelelően használják.

2026. május 23. 19:49
null

Az emberi méltóság védelme a mesterséges intelligencia korában – erről a központi kérdésről szól XIV. Leó pápa első enciklikája – írja a zarandok.ma

Az enciklika megjelenése XIII. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű, mérföldkőnek számító szociális enciklikájának 135. évfordulójára esik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az új enciklikát – amely a Magnifica humanitas címet kapta – május 25-én, délelőtt 11:30-kor mutatják be a vatikáni új szinódusi aulában, a pápa személyes részvételével.

Az ismertetést május 25-én több előadó végzi:

  • Víctor Manuel Fernández bíboros, a Hittani Dikasztérium prefektusa,
  • Michael Czerny bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztérium prefektusa,
  • Anna Rowlands teológus, a durhami egyetem oktatója, 
  • Christopher Olah, az Anthropic amerikai mesterséges intelligencia cég társalapítója és az mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója, 
  • valamint Leocadie Lushombo, a kaliforniai Jezsuita Szent Klára Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás professzora.

Ezután Pietro Parolin bíboros állami titkár szólal fel, majd a rendezvényt a pápa beszéde és áldása zárja. 

Május 21-én Rómában, a vatikáni Kultúra és Oktatás Dikasztérium szervezésében nemzetközi konferenciát tartottak a mesterséges intelligenciáról. Az emberi hang, az emberi arc és az autentikus találkozás megőrzésének kérdése állt a középpontjában. José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Oktatás Dikasztérium prefektusa beszédében figyelmeztetett:

a mesterséges intelligencia által generált deepfake-ek komoly veszélyt jelentenek az emberi kapcsolatok hitelességére.

Ha valaki arcát olyan szavakhoz vagy tettekhez rendeljük, amelyeket soha nem mondott vagy nem tett, akkor alapvetően megváltozik az emberi kommunikáció „nyelvtana”. Ez nemcsak egyéni tragédiákhoz vezethet, hanem a társadalmi, kulturális és politikai szövetet is roncsolhatja.

A konferencián részt vevő professzorok, újságírók és mérnökök egyetértettek abban, hogy a mesterséges intelligencia komoly kockázatokat hordoz az emberi tapasztalatok eredetiségére nézve.

Tolentino de Mendonça hangsúlyozta:

a cél nem a technológiai fejlődés megállítása, hanem annak etikus irányítása.

Paolo Ruffini, a Kommunikációs Dikasztérium prefektusa pedig úgy fogalmazott, hogy a legnagyobb veszély az lenne, ha az emberek passzívan elfogadnák: a tudás többé nem az övék.

Több résztvevő reményét fejezte ki a közelgő pápai enciklika kapcsán. Paul Tighe püspök szerint a dokumentum egyszerre kíván segítséget nyújtani a kritikus gondolkodáshoz és párbeszédet kezdeményezni, azzal a központi üzenettel, hogy az embernek kell maradnia a technológiai fejlődés középpontjában.

Nyitókép forrása: Filippo MONTEFORTE / AFP

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NorthernOutlaw
•••
2026. május 23. 20:59 Szerkesztve
Az biztos, hogy fontos a szabályok lefektetése, de az MI fejlesztése egy hatalmas lehetőség. Én csak támogatni tudok minden kutatást és fejlesztést, ami az MI-vel kapcsolatos. Már a jelenlegi verziók is értelmesebb beszélgetőpartnerek, mint egyes élő emberi intelligenciák :) Nálam a teljes számítógépes rendszer MI alapú, sőt az összeállítástól a működésig minden MIvel lett kommunikálva, amit összeállítottam azzal milliókat, amire megtanított azzal pedig egy szintén milliós tételű képzést spórolt meg...és rengeteg időt. Közben olyan beszólásai voltak, hogy beszarás :) Én bírom :)
Válasz erre
0
1
survivor
2026. május 23. 20:23
Többen hisznek az MI ben. mint Jezusban...😱😱✝️
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2026. május 23. 20:07 Szerkesztve
A mesterséges intelligencia mesterséges, de nem "intelligencia" - már a szót is, minthogy ez "intelligencia" lenne, ŐK, a manipulálni akaró fejlesztők adták neki, első megtévesztésként beadva a liberalizmus által elbutult és önmagától már védekezni nem tud embereknek. Az intelligencia az, ami a mesterséges "intelligencia" ELLEN védekezni tud. A végső csatát az nyeri majd, aki a virtualitásból vissza tud még térni a realitásba, azaz az állatvilágból visszatér az embervilágba. Mint pl. Matula bácsi a Tüskevárban.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!