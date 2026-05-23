A mesterséges intelligencia lesz a középpontjában XIV. Leó pápa első enciklikájának

A mesterséges intelligencia komoly veszélyt jelenthet, ha nem megfelelően használják.
Az emberi méltóság védelme a mesterséges intelligencia korában – erről a központi kérdésről szól XIV. Leó pápa első enciklikája – írja a zarandok.ma
Az enciklika megjelenése XIII. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű, mérföldkőnek számító szociális enciklikájának 135. évfordulójára esik.
Az új enciklikát – amely a Magnifica humanitas címet kapta – május 25-én, délelőtt 11:30-kor mutatják be a vatikáni új szinódusi aulában, a pápa személyes részvételével.
Az ismertetést május 25-én több előadó végzi:
Ezután Pietro Parolin bíboros állami titkár szólal fel, majd a rendezvényt a pápa beszéde és áldása zárja.
Május 21-én Rómában, a vatikáni Kultúra és Oktatás Dikasztérium szervezésében nemzetközi konferenciát tartottak a mesterséges intelligenciáról. Az emberi hang, az emberi arc és az autentikus találkozás megőrzésének kérdése állt a középpontjában. José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Oktatás Dikasztérium prefektusa beszédében figyelmeztetett:
a mesterséges intelligencia által generált deepfake-ek komoly veszélyt jelentenek az emberi kapcsolatok hitelességére.
Ha valaki arcát olyan szavakhoz vagy tettekhez rendeljük, amelyeket soha nem mondott vagy nem tett, akkor alapvetően megváltozik az emberi kommunikáció „nyelvtana”. Ez nemcsak egyéni tragédiákhoz vezethet, hanem a társadalmi, kulturális és politikai szövetet is roncsolhatja.
A konferencián részt vevő professzorok, újságírók és mérnökök egyetértettek abban, hogy a mesterséges intelligencia komoly kockázatokat hordoz az emberi tapasztalatok eredetiségére nézve.
Tolentino de Mendonça hangsúlyozta:
a cél nem a technológiai fejlődés megállítása, hanem annak etikus irányítása.
Paolo Ruffini, a Kommunikációs Dikasztérium prefektusa pedig úgy fogalmazott, hogy a legnagyobb veszély az lenne, ha az emberek passzívan elfogadnák: a tudás többé nem az övék.
Több résztvevő reményét fejezte ki a közelgő pápai enciklika kapcsán. Paul Tighe püspök szerint a dokumentum egyszerre kíván segítséget nyújtani a kritikus gondolkodáshoz és párbeszédet kezdeményezni, azzal a központi üzenettel, hogy az embernek kell maradnia a technológiai fejlődés középpontjában.
Nyitókép forrása: Filippo MONTEFORTE / AFP
