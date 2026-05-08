Elegük lett az online vadnyugatból, Amerikában nekiestek a mesterséges intelligenciának

A Google, a Microsoft és az xAI technológiai vállalatok megállapodtak abban, hogy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma az MI-szabványok és innováció központja (CAISI) keretében vizsgálja meg modelleiket – számolt be az Euronews.

A közlemény szerint az értékelések kiterjednek „a kereskedelmi mesterséges intelligencia-rendszerekkel kapcsolatos tesztelésre, közös kutatásra és a bevált gyakorlatok kidolgozására”.