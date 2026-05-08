Elegük lett az online vadnyugatból, Amerikában nekiestek a mesterséges intelligenciának

2026. május 08. 10:16

Az Egyesült Államok kormánya ezentúl tesztelni fogja az új mesterséges intelligencia eszközöket, mielőtt azok a nyilvánosság elé kerülnének.

A Google, a Microsoft és az xAI technológiai vállalatok megállapodtak abban, hogy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma az MI-szabványok és innováció központja (CAISI) keretében vizsgálja meg modelleiket – számolt be az Euronews.

A közlemény szerint az értékelések kiterjednek „a kereskedelmi mesterséges intelligencia-rendszerekkel kapcsolatos tesztelésre, közös kutatásra és a bevált gyakorlatok kidolgozására”

A CAISI emellett értékelni fogja az AI-rendszerekkel kapcsolatos „bizonyítható kockázatokat” is, mint például a kiberbiztonsági, a biológiai biztonsági és a vegyi fegyverekkel kapcsolatos kockázatokat – olvasható a szervezet honlapján.

Ez egy jelentős váltás a Trump kormány részéről, amely korábban azzal érrvelt, hogy a túlzott szabályozás károsíthatja az ország innovációját, és előnyt biztosíthat Kínának.

Márciusban Trump közzétette AI-nemzeti politikai keretrendszerét, amely szerint az Egyesült Államok „eltávolítja az innováció akadályait” és „felgyorsítja” az AI bevezetését a különböző szektorokban.

Donald Trump hamarosan Pekingbe utazik, hogy Hszi Csin-pinggel találkozzon, és a várakozások szerint az AI lesz az egyik kiemelt téma. 

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

