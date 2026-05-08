2026 elején Brüsszelben az úgynevezett „fordított csatlakozás”, amelyet a Külügyi Bizottságban terjesztettek elő, de márciusra a tagállamok elvetették.

Az ötlet a körülötte kialakult „mérgező narratívák” miatt bukott meg – közölte Leonid Litra, az Európai Külkapcsolatok Tanácsának vezető politikai munkatársa az Euromaidan Pressnek: az a látszat keltődött, hogy Ukrajna egyszerűen csak be akar törni az EU-ba, megkerülve az összes szabályt.

Franciaország és Németország enyhébb megoldást javasolt. Ahogy a Financial Times április 20-án beszámolt róla, Németország „társult tagsági” státuszt javasol; Franciaország „integrált állam státusznak” nevezi. Mindkettő miniszteri és vezetői találkozókon való részvételt irányoz elő, és politikai nyilatkozat révén potenciálisan megnyitná az EU kölcsönös védelmi záradékát – de megtagadná Ukrajnától a szavazati jogot és az EU költségvetéséhez való hozzáférést.

A francia–német modell nem alternatívája a teljes jogú tagságnak. Berlin szerint az új státusz, amelyet az EU vezetői „hosszadalmas eljárások” nélkül, politikai döntéssel fogadnának el, „a nevéből fakadó szimbolikus erővel” bírna.

Zelenszkij elutasította az alternatívát a ciprusi csúcstalálkozón. „Ukrajnának nincs szüksége szimbolikus tagságra” – nyomatékosította. Ukrajna „nem szimbolikusan védi Európát – az emberek valóban meghalnak”.

A cikk azt állítja, hogy az Európai Uniónak szüksége van Ukrajnára, és arra utal, hogy nem az országgal van a probléma, hanem a szabályokkal.