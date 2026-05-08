financial times franciaország tagság eu ukrajna

Az ukránok kezdik megérteni, hogy nem lesz gyors EU csatlakozás

2026. május 08. 09:45

Brüsszeli diplomaták szerint Zelenszkij azt sem érti, hogyan működne az EU-csatlakozás.

Az Euromaidan hosszas elemzést közölt Ukrajna uniós csatlakozásának nehézségeiről, amelyben bemutatta az ukrán elnök hajlíthatatlan hozzáállását is. Az ukrán lap arról számolt be , hogy az uniós diplomaták Brüsszelben úgy gondolják, Volodimir Zelenszkij nem érti, hogyan működik az EU bővítése.

„Zelenszkij és kísérete soha nem értette meg igazán, hogyan működik ez” – mondta a Financial Timesnak egy uniós tisztviselő. Hét névtelenül nyilatkozó tisztviselő egy olyan elnök képét festette le, aki túl makacs ahhoz, hogy elfogadja: a tagság nem ajándék.

„Mi vagyunk az egyetlen barátai, ezért jobb lenne, ha befogná a száját” 

– mondta egyikük az április 23-i ciprusi csúcstalálkozó után, reagálva az ukrán fél elutasítására a „szimbolikus tagság” kilátásait illetően.

Az angol nyelvű ukrán híroldal egy hosszú elemzésben elismerte, hogy az uniós csatlakozás útjában számtalan akadály áll. A legnagyobb akadály maga a háború. 

Nem hiszek a 2027-ig történő gyorsított csatlakozásban” 

– nyilatkozta Petras Auštrevičius litván európai parlamenti képviselő az Euromaidan Pressnek. A 2029-es politikai ciklust sem tekinti szigorú határidőnek: „Továbbra is nagyon optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy a közép-orientált erők maradnak hatalmon.”

Az ukrán oldal arról ír, hogy Kijev leragadt, mert nem tudja átvinni azokat a reformokat, amiket az EU elvár. 

Mivel Ukrajna közel sincs csatlakozásra megfelelő állapotban, ezért a nyugati szövetségesek alternatív csatlakozási formákkal próbálkoztak. 

Alternatív csatlakozás

2026 elején Brüsszelben az úgynevezett „fordított csatlakozás”, amelyet a Külügyi Bizottságban terjesztettek elő, de márciusra a tagállamok elvetették.
Az ötlet a körülötte kialakult „mérgező narratívák” miatt bukott meg – közölte Leonid Litra, az Európai Külkapcsolatok Tanácsának vezető politikai munkatársa az Euromaidan Pressnek: az a látszat keltődött, hogy Ukrajna egyszerűen csak be akar törni az EU-ba, megkerülve az összes szabályt.

Franciaország és Németország enyhébb megoldást javasolt. Ahogy a Financial Times április 20-án beszámolt róla, Németország „társult tagsági” státuszt javasol; Franciaország „integrált állam státusznak” nevezi. Mindkettő miniszteri és vezetői találkozókon való részvételt irányoz elő, és politikai nyilatkozat révén potenciálisan megnyitná az EU kölcsönös védelmi záradékát – de megtagadná Ukrajnától a szavazati jogot és az EU költségvetéséhez való hozzáférést.

A francia–német modell nem alternatívája a teljes jogú tagságnak. Berlin szerint az új státusz, amelyet az EU vezetői „hosszadalmas eljárások” nélkül, politikai döntéssel fogadnának el, „a nevéből fakadó szimbolikus erővel” bírna.

Zelenszkij elutasította az alternatívát a ciprusi csúcstalálkozón. „Ukrajnának nincs szüksége szimbolikus tagságra” – nyomatékosította. Ukrajna „nem szimbolikusan védi Európát – az emberek valóban meghalnak”.

A cikk azt állítja, hogy az Európai Uniónak szüksége van Ukrajnára, és arra utal, hogy nem az országgal van a probléma, hanem a szabályokkal. 

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pepu
2026. május 08. 10:50
Nincs Orbán, mi? Elő kell jönni!
Nemmostszülettem
•••
2026. május 08. 10:47 Szerkesztve
„Ukrajnának nincs szüksége szimbolikus tagságra” – nyomatékosította. Ukrajna „nem szimbolikusan védi Európát – az emberek valóban meghalnak”. - by Zelenszkij. Anyádnak a retkes valagát véded Európát, te zöld kokiános takony!! Európa nem baszakodott az oroszokkal, te szemétláda. Nekik a náci fajtáddal volt problémájuk. Ezt minden nap legalább 3x elmondja a tükör előtt, hogy kifelé is hitelesnek tűnjön, de attól még nem lesz igaz.
trokadero
2026. május 08. 10:34
Talán belátta ,hogy ennél akkor sem nyalnák jobban a fenekét,ha Ukrajna az Eu tagja lenne.
madre79
2026. május 08. 10:30
Remélem az EU felbomlik!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!