„Szeretnék mindenkit megkövetni” – ezt üzente Eszenyi Enikő
„Kérem fogadják el őszinte bocsánatkérésemet” – írta a színésznő.
Eszenyi bocsánatot kért egy facebook posztban a »munkamódszerei« miatt. Egyrészt erőszak nem munkamódszer. Másrészt erre a bocsánatkérésre 6 éve várunk mi, akik felszólatunk Eszenyi verbális és fizikai abúzusai és a hatalommal való visszaélései miatt. De sajnos ez a bocsánatkérés csak azért történt meg, mert Eszenyi egzisztenciális helyzete kérdésessé vált, hiszen a debreceni munkáját visszamondták, bármilyen hihetetlen, pont azok a problémák miatt, amelyekről 6 éve beszélünk. De ilyen, hogy következménye legyen az ámokfutásának, 6 éve sehol nem történt meg. Sem az RTL-nél, amikor az Álarcos Énekesben táncikált, sem a TV2-nél, sem akkor amikor a Cseke Péter vezette Kecskeméti Katona József Színházban, vagy Bank Tamás által vezetett Játékszínben kapott munkát. Nemcsák Károlynak sem okoz problémát meghívni rendezni a jövő évadban a József Attila színházba. Eszenyi gusztustalan tetteit ezek az emberek és intézmények tisztára mosták és mossák, mert Eszenyi nem kért bocsánatot, tagadott és ezek az intézmények és vezetőik pedig szartak az áldozatokra és a hírverés reményében foglalkoztatták.
Eszenyi volt, amikor késsel fenyegette, vagy a falhoz vágta a beosztottjait, a fülénél fogva húzott át a színpadon egy táncost, hasba vágott többször egy színésznőt, mert szerinte így lehet megérezni, milyen, ha valaki terhes, embereket fenyegetett egzisztenciálisan, megfélemlítette és traumatizálta a társulatot és a Vígszínházban dolgozókat.
És most, amikor para, hogy lesz-e meló, bocsánatot kér.. hagyjuk már Enikő.
6 éved lett volna erre és eddig kussoltál. Csak most jönnek végre a fránya következmények és ez megijeszt, ahogy az is, hogy az abúzív viselkedésed miatt nem lesz munkád.
Pont annyira jön szívből ez a bocsánatkérés, mint a Balásy interjú. Felkészül a Főpolgármesteri Hivatal, ahol több mint 60 ember tanúvallomását semmisítették meg az ügyben 6 évvel ezelőtt.. Amúgy pihenek.. eskü.”
