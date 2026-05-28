bocsánatkérés Vígszínház Eszenyi Enikő Noár

Eszenyi volt, amikor késsel fenyegette, vagy a falhoz vágta a beosztottjait

2026. május 28. 19:15

És most, amikor para, hogy lesz-e meló, bocsánatot kér...

Molnár Áron noÁr
„Eszenyi Enikő bocsánatkérése olyan, mint Balásy Gyula könnyei.

Eszenyi bocsánatot kért egy facebook posztban a »munkamódszerei« miatt. Egyrészt erőszak nem munkamódszer. Másrészt erre a bocsánatkérésre 6 éve várunk mi, akik felszólatunk Eszenyi verbális és fizikai abúzusai és a hatalommal való visszaélései miatt. De sajnos ez a bocsánatkérés csak azért történt meg, mert Eszenyi egzisztenciális helyzete kérdésessé vált, hiszen a debreceni munkáját visszamondták, bármilyen hihetetlen, pont azok a problémák miatt, amelyekről 6 éve beszélünk. De ilyen, hogy következménye legyen az ámokfutásának, 6 éve sehol nem történt meg. Sem az RTL-nél, amikor az Álarcos Énekesben táncikált, sem a TV2-nél, sem akkor amikor a Cseke Péter vezette Kecskeméti Katona József Színházban, vagy Bank Tamás által vezetett Játékszínben kapott munkát. Nemcsák Károlynak sem okoz problémát meghívni rendezni a jövő évadban a József Attila színházba. Eszenyi gusztustalan tetteit ezek az emberek és intézmények tisztára mosták és mossák, mert Eszenyi nem kért bocsánatot, tagadott és ezek az intézmények és vezetőik pedig szartak az áldozatokra és a hírverés reményében foglalkoztatták.

Eszenyi volt, amikor késsel fenyegette, vagy a falhoz vágta a beosztottjait, a fülénél fogva húzott át a színpadon egy táncost, hasba vágott többször egy színésznőt, mert szerinte így lehet megérezni, milyen, ha valaki terhes, embereket fenyegetett egzisztenciálisan, megfélemlítette és traumatizálta a társulatot és a Vígszínházban dolgozókat.

És most, amikor para, hogy lesz-e meló, bocsánatot kér.. hagyjuk már Enikő.

6 éved lett volna erre és eddig kussoltál. Csak most jönnek végre a fránya következmények és ez megijeszt, ahogy az is, hogy az abúzív viselkedésed miatt nem lesz munkád.

Pont annyira jön szívből ez a bocsánatkérés, mint a Balásy interjú. Felkészül a Főpolgármesteri Hivatal, ahol több mint 60 ember tanúvallomását semmisítették meg az ügyben 6 évvel ezelőtt.. Amúgy pihenek.. eskü.”

Nyitókép: Facebook/Noár

sulyom-2
2026. május 28. 20:10
Kedves Molnár Áron! Inkább csendben gyógyuljon. Mindenkinek jobb...
lofejazagyban-2
2026. május 28. 20:10
a vasággyal együtt 45 kilós Eszenyi bárkit is fenyegetni tzdott meg a falhoz vágni? Egy nagy f@szt! Nem ment el a Free SZFE bulikára, azzal aláírta a halálos ítéletét. A Vígre meg régóta várt a Patás volt csajának a férje...
Kovács József
2026. május 28. 19:59
Egy 160 cm magas, 65 éves max 50 kg-os nő az, akitől rettegni kellene?
gullwing
2026. május 28. 19:56
vagy a falhoz vágta a beosztottjait Ne viccelj már korcs! Ez a nő nincs 60 kiló! Te most annyira agyhalott vagy hogy elhiszed egy 160 centis nő bárkit is falhoz vágott?! Bazd meg ...🤣🤣🤣🤣 Hogy te agyilag zokni vagy azt tudjuk de hogy másokat is annak nézel! Amúgy meg a libcsi fajtatársad, te és a hasonló szar selejtes senkik tehetnek róla hogy ez így viselkedett: MERT HAGYTÁTOK selejt libcsi szarok!
