bocsánatkérés integráció beszélgetés lázár jános kadét ernő roma sajtóközpont roma

„Mindannyian magyarok vagyunk” – a Roma Sajtóközpont vendége volt Lázár János (VIDEÓ)

2026. február 02. 16:50

A miniszter ismét bocsánatot kért a balatonalmádi Lázárinfón tett kijelentéseiért, és hangsúlyozta, a tartalék szó az ő fejében az, akire jövőt lehet építeni.

2026. február 02. 16:50
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Roma Sajtóközpont vendége volt. A beszélgetés felvezetőjeként Kadét Ernő főszerkesztő felidézte, hogy az elmúlt napokban alaposan felkavarták a magyar közéletet a tárcavezető azon kijelentései, melyek a cigányságot érintették. 

A politikus először is reagált a sokat emlegetett „belső tartalék” kijelentésre. 

A tartalék szó az én fejemben az, akire lehet építeni a jövőt”.

– jelentette ki, majd személyesen is bocsánatot kért a szavaiért. „Személyesen is akartam mondani, azért is jöttem, hogy ha fájdalmat okoztam, azért elnézést kérek magától is és azoktól is, akik az ön munkáját követik” – hangsúlyozta.

Majd arról is beszélt, hogy egy demográfiai nehézségekkel küzdő országban „nem migrációra, hanem integrációra van szükség”.

Speciális felzárkóztatási programokra van szükség

A beszélgetés során az is elhangzott Lázártól, hogy 

200-300 ezer főnyi potenciális munkaerő-tartalék van a roma közösségben, akiknek speciális felzárkóztatási programokra van szükségük. 

A találkozó során nagy hangsúlyt kaptak az oktatási rendszert érintő kérdések. Kadét rámutatott, hogy azt tapasztalják, 

  • a roma gyerekek többsége olyan iskolákba jár, ahol többségben vannak;
  • ezekben az iskolákban rosszabb az infrastrukturális ellátottság;
  • az egyházi iskolák rendszere hozzájárul a szegregációhoz.

A miniszter ezeket a problémákat részben elismerte, és megjegyezte: „félkész dolog ez”, és mellette hangsúlyozta a kötelező óvodáztatás és az ingyenes oktatás jelentőségét.

Majd az önkormányzati rendeletek kapcsán leszögezte, „hogyha azért hoz egy település egy önazonossági törvényre vonatkozó önkormányzati rendeletet, hogy cigány származású embereket távol tartsa a településtől, ezt hülyeségnek gondolom, és hibának”.

Ennél a pontnál arra is rámutatott, hogy a kormány célja nem ez volt, a kormányhivataloknak pedig meg kell akadályoznia az ilyen diszkriminatív rendeletek végrehajtását.

A beszélgetés végén Kadét Ernő arra is rákérdezett, miért beszél a kormány folyamatosan külön a magyarokról és a cigányokról, amikor ez az előítéleteket erősíti.

Lázár János erre azt válaszolta: 

a helyes válasz az, hogy mindannyian magyarok vagyunk. Az én fejemben ez van, és én ezt képviselem”.

Hozzáfűzte, ő cigány magyarokról beszélt: „ha megnézi, én nem azt mondom, hogy magyarországi cigányok, ritkán használom ezt a szófordulatot. Azon kevesek közé tartozom, akik azt mondják, hogy cigány magyarok. Ezt a szófordulatot használom. Nem teszek ilyen értelemben különbségtételt”.

Lázár János azt is elmondta, „élesebben beszélek, világosabban beszélek, fölhívom problémákra, jelenségekre a figyelmet, ami azután vitát vált ki. Ilyenek vagyunk, de én legalább egyenes vagyok. Tehát 

nem sunnyogok, nem mellébeszélek, hanem próbálok egyenesen beszélni”

 – húzta alá, majd a beszélgetés legvégén ismét bocsánatot kért azoktól a romáktól, akiket megsértett.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

