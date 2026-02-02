„Mindannyian magyarok vagyunk” – a Roma Sajtóközpont vendége volt Lázár János (VIDEÓ)

A találkozó során nagy hangsúlyt kaptak az oktatási rendszert érintő kérdések. Kadét rámutatott, hogy azt tapasztalják,

a roma gyerekek többsége olyan iskolákba jár, ahol többségben vannak;

ezekben az iskolákban rosszabb az infrastrukturális ellátottság;

az egyházi iskolák rendszere hozzájárul a szegregációhoz.

A miniszter ezeket a problémákat részben elismerte, és megjegyezte: „félkész dolog ez”, és mellette hangsúlyozta a kötelező óvodáztatás és az ingyenes oktatás jelentőségét.

Majd az önkormányzati rendeletek kapcsán leszögezte, „hogyha azért hoz egy település egy önazonossági törvényre vonatkozó önkormányzati rendeletet, hogy cigány származású embereket távol tartsa a településtől, ezt hülyeségnek gondolom, és hibának”.

Ennél a pontnál arra is rámutatott, hogy a kormány célja nem ez volt, a kormányhivataloknak pedig meg kell akadályoznia az ilyen diszkriminatív rendeletek végrehajtását.