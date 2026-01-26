Megszólalt a romaügyi szakértő: elárulta, megsértődött-e Lázár Jánosra

Elnézést kért Lázár János a korábban tett kijelentése miatt
A miniszter reagált kifejtette: mindig nyíltan és világosan beszél, ez lesz a jövőben is.
Forgács István szerint a magyar cigányok „hétköznapi, igazán fontos dolgokkal foglalkoznak, nem azzal, hogy Lázár mondatait hogyan próbálják elmagyarázni nekik”.
Mint ismert, Lázár János csütörtökön, a balatonalmádi Lázárinfón tett egy romákkal kapcsolatos kijelentést, amely azóta bejárta a hazai sajtót. A miniszter úgy fogalmazott, „ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti”.
A történtek után Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt követelte, hogy Lázár távozzon a közéletből. De megszólalt Bódis Kriszta is, aki szerint a tárcavezető etnikai alapú leosztásról beszélt.
Az ügy végül oda futott ki, hogy Lázár szombaton, a Háború Ellenes Gyűlésen bocsánatot kért. „Amit a balatonalmádi nyílt és világos beszédben mondtam, és akit ez megbántott, attól szeretnék elnézést kérni. Különösképpen szeretném megkövetni azokat a cigány–magyar honfitársaimat, akiknek fájt ez a néhány mondat. Bocsánat érte, valóban sajnálom” – jelentette ki a telt házas csarnokban az építési és közlekedési miniszter.
A történtek kapcsán megszólalt Forgács István romaügyi szakértő is, aki az Indexnek leszögezte, nem ért egyet a felháborodók többségével.
„Azért nem vagyok megsértődve, és rajtam kívül nagyon sok másik cigány ember sincs megsértődve, mert ha bárki tovább hallgatta volna Lázár beszédét, kiderült volna, hogy nem egyetlen mondatról van szó” – hangsúlyozta a szakértő.
Forgács szerint a tárcavezető további mondatai arról szóltak, hogy az elmúlt 15 évben nagyon sok cigányember szerzett szakmunkás-bizonyítványt, diplomát, vett fel hitelt, jutott lakáshoz, építkezett, helyezkedett el a munkaerőpiacon, azaz jutott előrébb.
A lapnak úgy fogalmazott, hogy Lázár János a migránsokkal kapcsolatosan arra utalt, hogy
amíg van olyan Magyarországon élő ember, akinek munkát lehet adni, addig nem kell bevándorló munkaerőt behozni.
„Ha azért a munkáért nem hajol le a magyar, értsd magyar állampolgárságú bármilyen választópolgár, de a cigányok egy része igen, akkor azt meg kell köszönnie ennek a társadalomnak” – mutatott rá Forgács István.
A romaügyi szakértő továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy van valami, amit még kevesebben mondanak ki. „Hogyha már ennyire érzékenyen vette a társadalom nagy része ezt, akkor ha már Lázár megtette, nagyon sok mindenki másnak is bocsánatot kellene kérnie” – közölte.
Forgács véleménye szerint korábban az ellenzéki szavazók egésze a cigány közösséget hibáztatta rendszeresen a Fidesz választási sikereiért, emiatt pedig nem is finomkodtak erős jelzőket használni rájuk. Példaként említette Bakács Tibort, aki a 2022-es választás hajnalán közösségi oldalán azt írta: „Hatvankét év után kimondom, cigányok, kapjátok be a f*szomat, ti vagytok a legolcsóbb portéka a piacon”.
A szakértő arra is kitért, hogy ellenzék szimpatizánsainak nagy része zsigerből tartja „olcsón, krumpliért megvásárolható embereknek” a cigányokat, pont úgy, ahogyan a nyugdíjasokat is közellenségnek minden választás előtt. „És roppant álszent, hogy ezek az emberek Lázár egyetlen kiragadott gondolatsora miatt most hirtelen elkezdtek érdeklődni a cigányok sorsa felől, hirtelen fontos lett nekik a cigányok méltósága” – jelentette ki.
Forgács a beszélgetés során szólt arról is, nem azzal van elsősorban probléma, hogy az ellenzéki pártok abban bíznak, hogy a cigányság most a Fidesz ellen fordul, hanem azzal, hogy amennyiben a cigányok többsége mégis a Fidesz mellett szavaz, és ezekkel a szavazatokkal nyer is a kormánypárt, akkor még nagyobb lesz a cigánygyűlölet a balliberális oldalon, mint korábban volt.
A romaügyi szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a sajtó valószínűleg sokkal komolyabban vette a miniszter szavait, mint amekkora valós hatása lehet annak a választásokra. Ugyanis a hétvégén – és általában a saját környezetében tapasztaltak szerint – a cigányok túlnyomó többsége egyáltalán nem is foglalkozott ezzel az üggyel.
„A cigányokhoz mi jut el? Az, hogy egy csomó helyre került ingyen tüzelő a napokban. Mert a kormány megértette, hogy segíteni kell a legszegényebbeknek, és az ingyen tűzifával most valóban segít is nekik. A cigányok 90 százaléka számára ez a kérdés az, ami igazán releváns.
A hétköznapi, igazán fontos dolgokkal foglalkoznak, nem azzal, hogy Lázár mondatait hogyan próbálják elmagyarázni nekik azok, akiknek az a fontos, hogy azt lássák, az hallják bele, amit mások várnak el tőlük.
Ők azt nem is értik, hogy miért kell ebből ekkora cirkuszt csinálni” – magyarázta.
Forgács István végül arról is beszélt, hogy amikor a cigány közösségekben el kell dönteni, kire szavazzanak, a kormánypárti politikusok továbbra is könnyebb helyzetben vannak, mint az ellenzékiek. „Konkrét dolgokat, intézkedéseket, fejlesztéseket tudnak felsorolni az elmúlt 15 évből:
A lista sokkal hosszabb ennél, és ezeket az eredményeket a cigányok krumpli nélkül is értékelik” – sorolta.
Január 26-án, hétfőn Siófokon folytatódott a Lázárinfó, melynek végeztével kezdetét vette a miniszter által csak „sajtószkandernek” nevezett kérdez-felelek. A jelenlévő újságírók továbbra is a balatonalmádin elhangzott kijelentése kapcsán tettek fel kérdéseket a tárcavezetőnek.
Arra a felvetésre, hogy politikai hibának tartja-e a múlt héten történteket, Lázár János azt felelte,
Amit mondtam, megbántam, és azért bocsánatot is kértem!”
A miniszter azt is elárulta, hogy a kijelentése után voltak olyan cigány barátai, akik megmondták neki, hogy „ez túl sok, túl erős”. „Értik, hogy világos beszéd, de fáj nekik. S nem akartam fájdalmat vagy bánatot okozni” – hangzott el.
A téma kapcsán Lázár még megjegyezte, hogy jól ismerik az elmúlt 35 évben a cigányságért és a cigányintegrációért végzett munkáját. Valamivel később pedig azt is hozzáfűzte ugyancsak kérdésre válaszolva, hogy Magyarország tartozik sokkal a helyi cigányságnak.
Például azzal, hogy felismeri minden magyar honfitársam, hogy a cigányság jelenti az ország tartalékát. S az integráció és a felzárkóztatás nemcsak a cigányság, hanem mindannyiunk érdeke”
– szögezte le Lázár János Siófokon.
Nyitókép: Forgács István Facebook-oldala
