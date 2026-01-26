Megszólalt a romaügyi szakértő: elárulta, megsértődött-e Lázár Jánosra

A szakértő arra is kitért, hogy ellenzék szimpatizánsainak nagy része zsigerből tartja „olcsón, krumpliért megvásárolható embereknek” a cigányokat, pont úgy, ahogyan a nyugdíjasokat is közellenségnek minden választás előtt. „És roppant álszent, hogy ezek az emberek Lázár egyetlen kiragadott gondolatsora miatt most hirtelen elkezdtek érdeklődni a cigányok sorsa felől, hirtelen fontos lett nekik a cigányok méltósága” – jelentette ki.

Forgács a beszélgetés során szólt arról is, nem azzal van elsősorban probléma, hogy az ellenzéki pártok abban bíznak, hogy a cigányság most a Fidesz ellen fordul, hanem azzal, hogy amennyiben a cigányok többsége mégis a Fidesz mellett szavaz, és ezekkel a szavazatokkal nyer is a kormánypárt, akkor még nagyobb lesz a cigánygyűlölet a balliberális oldalon, mint korábban volt.

Mi jutott el a cigányokhoz?

A romaügyi szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a sajtó valószínűleg sokkal komolyabban vette a miniszter szavait, mint amekkora valós hatása lehet annak a választásokra. Ugyanis a hétvégén – és általában a saját környezetében tapasztaltak szerint – a cigányok túlnyomó többsége egyáltalán nem is foglalkozott ezzel az üggyel.

„A cigányokhoz mi jut el? Az, hogy egy csomó helyre került ingyen tüzelő a napokban. Mert a kormány megértette, hogy segíteni kell a legszegényebbeknek, és az ingyen tűzifával most valóban segít is nekik. A cigányok 90 százaléka számára ez a kérdés az, ami igazán releváns.