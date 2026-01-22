Itt az újabb vidékgyalázás: egy mondatával vérig sértette a magyarok tetemes részét Magyar Péter egyik hűséges influenszere (VIDEÓ)

három ember típus „b@szhatja el áprilisban a jövőnket: a nők, a vidékiek és az idősek. Így szedjék össze magukat”.

Nagy miután rájött, hogy mennyire rosszat szólt, úgy próbált korrigálni, hogy beismert, hogy nem kizárt, hogy most a nézők 90 százalékát megsértette.

Azonban itt még nem volt vége a vidékgyalázásnak. A baloldali influenszer azzal folytatta, hogy „ez a három embertípus szokta megszavazni a Fideszt”. Itt beszélgetőtársa közbevágott, és megjegyezte, hogy ez elég leegyszerűsítő volt. Erre Nagy Ádám pedig csak úgy reagált, „kell, hogy ők is értsék a vidékiek”.