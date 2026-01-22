Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt magyar péter lentulai krisztián nagy ádám fidesz vidék influenszer idősek

Itt az újabb vidékgyalázás: egy mondatával vérig sértette a magyarok tetemes részét Magyar Péter egyik hűséges influenszere (VIDEÓ)

2026. január 22. 13:11

Jólvanezígy Ádám szerint a nők, a vidékiek és az idősek „b@szhatják” el sokak jövőjét áprilisban azzal, hogy a Fideszre szavaznak.

2026. január 22. 13:11
null

A Mandiner munkatársa, Lentulai Krisztián szúrta ki az egyik legutóbbi Jólvanezígy-videóban, hogy a műsorvezető, Nagy Ádám beszélgetőtársának azon kijelentésére, hogy „önmagában toxikus kategorizálásnak érzi, hogy minden, ami nem jobboldali, az pesties. Mintha vidéken nem élhetnének nem fideszes emberek” úgy reagált, hogy látott már térképet párszor választás után.

Majd ezután kijelentette, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

három ember típus „b@szhatja el áprilisban a jövőnket: a nők, a vidékiek és az idősek. Így szedjék össze magukat”.

Nagy miután rájött, hogy mennyire rosszat szólt, úgy próbált korrigálni, hogy beismert, hogy nem kizárt, hogy most a nézők 90 százalékát megsértette.

Azonban itt még nem volt vége a vidékgyalázásnak. A baloldali influenszer azzal folytatta, hogy „ez a három embertípus szokta megszavazni a Fideszt”. Itt beszélgetőtársa közbevágott, és megjegyezte, hogy ez elég leegyszerűsítő volt. Erre Nagy Ádám pedig csak úgy reagált, „kell, hogy ők is értsék a vidékiek”.

Lentulai bejegyzését azzal zárta, „tudod, Csipás Ádi, ilyenkor szoktam azt mondani, hogy abba ne hagyd!”.

A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:

Nagy Ádám egyébként már októberben elárulta, mennyire szimpatizál a Tisza-vezérrel. Hiszen a vele készített interjúban aggodalmát fejezte ki iránta, és egyetlen erősebb kérdést sem szegezett az ellenzéki politikusnak.

Ezt is ajánljuk a témában

A nők jó részének nem szimpatikus Magyar Péter

Emlékezetes, hogy 2024 végén napvilágot látott több olyan felmérés, mely szerint a Fidesz jóval népszerűbb a nők között, mint a Tisza: 30 százalékuk szavazna a Fideszre, és csak 22 százalékuk a legerősebb ellenzéki pártra. Ezt a szakértők zömében azzal magyarázzák, hogy sokukat taszíthatja a Magyar körül folyamatosan fennálló zűrös ügyek és a megannyi agresszív kirohanása.

Nem először gyalázzák a vidékieket a baloldalon

Nagy Ádám degradáló kijelentései kapcsán pedig érdemes felidézni, hogy cseppet sem újkeletű a baloldalon, hogy lenézően beszéljenek a vidéki emberekről. Elég csak Magyar Péter azon kijelentéseire gondolni, hogy „hiába szerez valaki diplomát vagy egy jó szakmát, nincsenek valódi munkahelyek a magyar vidéken.

De emlékezetes, hogy volt felesége még a Hajdú Péternek adott interjúban elmondta, hogy exférje miket gondolt például a miskolciakról és a borsodi emberekről. 

„Vidéki debilek”, „Miskolc egy suttyó hely, koszfészek, lepratelep”, „proliláger” – idézte fel a negatív jelzőket Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is Miskolcon a múlt szombati Háborúellenes Gyűlésen.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. január 22. 17:01
Ennek nem kell senki el assza a jövőjét, megteszi ő maga, saját magának. Szegény.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. január 22. 16:41 Szerkesztve
Ez az ádám pontosan olyan színvonalon beszél amivel az általa megnevezett csoportokat vádolja. Remekül bizonyítja ezzel, hogy egy idős vidéki és egy fiatal fővárosi közt semmiféle képességbeni vagy intellektuális különbség nem létezik. Engem mindig lenyűgöz az a magabiztosság, amivel ezek az ádámok kifejezésre juttatják a saját hiányosságaikat, s közben nem veszik észre azokat. Persze én CSAK EGY tanult, világlátott, sokat tapasztalt VIDÉKI vagyok. Nem egy fővárosi kerületben nőttem fel és éltem le az életemet. Mit tudhatok én erről. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
bigfater73
2026. január 22. 16:35
Fosospoloska kedvenced egy családot nem tud megvédeni összetartani! A majomképűnek fogalma sincs a jövőről! Manipulálható a beteg, ember?! Dől belőle a szenny és ezzel ér el támogatást nálad, nálatok! Ti meg élvezitek a sz@rban dagonyázást!
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 22. 16:33
»három ember típus „b@szhatja el áprilisban a jövőnket: a nők, a vidékiek és az idősek.« Ezek egyike sem embertípus. nők: embercsoport vidékiék: szociokulturális csoport idősek: társadalmi csoport Embertípusok hippokrateszi megközelítésben: - melankolikus - szangvinikus - kolerikus - flegmatikus Embertípusok myers-briggsi megközelítésben: - építész - kampányoló - konzul - logisztikus DISC típusosztályozás: - stabil - konzisztens - domináns - politikus »Mintha vidéken nem élhetnének nem fideszes emberek« Mintha egy embertípus, pl. egy melankolikus/domináns/építész jellemzőkkel leirható típus, ne lehetne akár fideszes, akár mszp-s. Akár vidéken, akár a fővárosban. Megjegyzem az emberek lakóhelyalapú képességfelruházása semmiben nem különbözik a bőrszínalapútól. A “vidéki szavazó”-zás az új fajelmélet!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!