Itt az újabb vidékgyalázás: egy mondatával vérig sértette a magyarok tetemes részét Magyar Péter egyik hűséges influenszere (VIDEÓ)

Magyar Péter: Én nem érzem, hogy megőrültem volna
„Amikor ott voltál egy NER-es buliban, onnan tudtad, hogy hol van Magyar Péter, hogy ilyen csoportosulás van” – mondta a Fókuszcsoport adásában Magyar Péter.
Jólvanezígy Ádám szerint a nők, a vidékiek és az idősek „b@szhatják” el sokak jövőjét áprilisban azzal, hogy a Fideszre szavaznak.
A Mandiner munkatársa, Lentulai Krisztián szúrta ki az egyik legutóbbi Jólvanezígy-videóban, hogy a műsorvezető, Nagy Ádám beszélgetőtársának azon kijelentésére, hogy „önmagában toxikus kategorizálásnak érzi, hogy minden, ami nem jobboldali, az pesties. Mintha vidéken nem élhetnének nem fideszes emberek” úgy reagált, hogy látott már térképet párszor választás után.
Majd ezután kijelentette, hogy
három ember típus „b@szhatja el áprilisban a jövőnket: a nők, a vidékiek és az idősek. Így szedjék össze magukat”.
Nagy miután rájött, hogy mennyire rosszat szólt, úgy próbált korrigálni, hogy beismert, hogy nem kizárt, hogy most a nézők 90 százalékát megsértette.
Azonban itt még nem volt vége a vidékgyalázásnak. A baloldali influenszer azzal folytatta, hogy „ez a három embertípus szokta megszavazni a Fideszt”. Itt beszélgetőtársa közbevágott, és megjegyezte, hogy ez elég leegyszerűsítő volt. Erre Nagy Ádám pedig csak úgy reagált, „kell, hogy ők is értsék a vidékiek”.
Lentulai bejegyzését azzal zárta, „tudod, Csipás Ádi, ilyenkor szoktam azt mondani, hogy abba ne hagyd!”.
A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:
Nagy Ádám egyébként már októberben elárulta, mennyire szimpatizál a Tisza-vezérrel. Hiszen a vele készített interjúban aggodalmát fejezte ki iránta, és egyetlen erősebb kérdést sem szegezett az ellenzéki politikusnak.
Ezt is ajánljuk a témában
„Amikor ott voltál egy NER-es buliban, onnan tudtad, hogy hol van Magyar Péter, hogy ilyen csoportosulás van” – mondta a Fókuszcsoport adásában Magyar Péter.
Emlékezetes, hogy 2024 végén napvilágot látott több olyan felmérés, mely szerint a Fidesz jóval népszerűbb a nők között, mint a Tisza: 30 százalékuk szavazna a Fideszre, és csak 22 százalékuk a legerősebb ellenzéki pártra. Ezt a szakértők zömében azzal magyarázzák, hogy sokukat taszíthatja a Magyar körül folyamatosan fennálló zűrös ügyek és a megannyi agresszív kirohanása.
Nagy Ádám degradáló kijelentései kapcsán pedig érdemes felidézni, hogy cseppet sem újkeletű a baloldalon, hogy lenézően beszéljenek a vidéki emberekről. Elég csak Magyar Péter azon kijelentéseire gondolni, hogy „hiába szerez valaki diplomát vagy egy jó szakmát, nincsenek valódi munkahelyek a magyar vidéken”.
De emlékezetes, hogy volt felesége még a Hajdú Péternek adott interjúban elmondta, hogy exférje miket gondolt például a miskolciakról és a borsodi emberekről.
„Vidéki debilek”, „Miskolc egy suttyó hely, koszfészek, lepratelep”, „proliláger” – idézte fel a negatív jelzőket Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is Miskolcon a múlt szombati Háborúellenes Gyűlésen.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő szerint „egy olyan ember minősít, aki mindenki közül a legtöbbször lóg az európai parlamenti munkahelyéről, az elmúlt héten például egyetlen napon sem talált be”.