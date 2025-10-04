Magyar Péter: Én nem érzem, hogy megőrültem volna

Magyar Péter minden nap inkább elszaladna, de aztán szerencsére mindig erőt vesz magán és újra harci lázba kerül – nehéz műfajilag meghatározni azt a videóanyagot, amit a fókuszcsoportos Nagy Ádám készített Magyar Péterrel, mindenesetre néhány dolog azért kiderült a műsorból.

Például, hogy Nagy Ádám aggódik Magyar Péterért.

Az első kérdése arra vonatkozik, hogy mennyire kimerült Magyar Péter az országjárás miatt, hogy mennyire szívja le a folyamatos kommentelés, hogy mennyire egészséges, hogy az ellenzéki vezető három-négy órákat alszik, meg azért is aggódik a politikusért, mert „folyamatosan leselkednek, hogy mit lehet kivenni a szavaidból, vagy mit lehet kiforgatni a kontextusból”.

Az adás első tíz percében egyébként Magyar Péter motivációs trénert megszégyenítő módon beszél arról, hogy a lehetetlent is meg lehet csinálni. Jó szándékkal féltették, de ő bevállalta. Nem hitték, hogy bírni fogja, de bírta. Féltek, hogy nem ismerik meg, és kevesen lesznek, de sokan lettek.