Magyar Péter: Én nem érzem, hogy megőrültem volna

Így ferdített a Magyar Péter-féle Kontroll.hu az Alkotmányvédelmi Tanácsról
Pokol Béla jogi mechanizmusa akkor léphetne működésbe, ha alkotmánysértő módon próbálnák megváltoztatni az alaptörvényt.
„Amikor ott voltál egy NER-es buliban, onnan tudtad, hogy hol van Magyar Péter, hogy ilyen csoportosulás van” – mondta a Fókuszcsoport adásában Magyar Péter.
Magyar Péter minden nap inkább elszaladna, de aztán szerencsére mindig erőt vesz magán és újra harci lázba kerül – nehéz műfajilag meghatározni azt a videóanyagot, amit a fókuszcsoportos Nagy Ádám készített Magyar Péterrel, mindenesetre néhány dolog azért kiderült a műsorból.
Például, hogy Nagy Ádám aggódik Magyar Péterért.
Az első kérdése arra vonatkozik, hogy mennyire kimerült Magyar Péter az országjárás miatt, hogy mennyire szívja le a folyamatos kommentelés, hogy mennyire egészséges, hogy az ellenzéki vezető három-négy órákat alszik, meg azért is aggódik a politikusért, mert „folyamatosan leselkednek, hogy mit lehet kivenni a szavaidból, vagy mit lehet kiforgatni a kontextusból”.
Az adás első tíz percében egyébként Magyar Péter motivációs trénert megszégyenítő módon beszél arról, hogy a lehetetlent is meg lehet csinálni. Jó szándékkal féltették, de ő bevállalta. Nem hitték, hogy bírni fogja, de bírta. Féltek, hogy nem ismerik meg, és kevesen lesznek, de sokan lettek.
Itt egyből akad néhány ellentmondásos történet is.
„Mielőtt felléptem vagy felugrottam a platós kocsira”, javítja ki magát rögtön, odajött egy Anna nevű kislány, és adott neki egy aranyérmét, mert ők az „igazi bajnokok, akik a hazáért küzdenek”. Ez emlékezetes volt számára – a jelek szerint emlékezetesebb, mint egy másik kislány rajza.
Továbbá bevallja: emlékezetes marad számára egy-egy arc, ha összeköti például a harangszóval, de ezúttal valószínűleg nem Putnokra gondolt, ahol a miséről kijövő emberekkel ordibált.
Az is kiderül, hogy időnként még el is szégyelli magát, hogy panaszkodni mer, ha a gulagot megjárt vagy a világháború után kifosztott dédapja jut eszébe, hogy vannak azért nehezebb dolgok, mint Magyar Péternek lenni.
Aztán akaratlanul rálépett egy balos mítosz tyúkszemére – miszerint a vidéki emberek csak azért szavaznak a Fideszre, mert csak a köztévét nézik – amikor arról beszél, hogy még a hétesi telepi roma kisgyerekek is felismerik, és elmondják, hogy sokat hallanak róla az M1-en meg a TV2-ben, de nem hiszik el azt a sok „szépet”, és a józan paraszti ész tényleg létezik; a műsorvezető azért gyorsan kisegíti ebből a gödörből, hogy együtt propagandázhassanak egy kicsit.
S közben megtudjuk, a fideszesek is hálásak lehetnek neki, ugyanis egy tiszás asszonyt, aki a fideszes férjének nem volt hajlandó főzni politikai okokból, kézrátétellel meggyógyított, és most már főz a férjének, „mert a tiszások nem ilyenek (…) meg nem is hoz eredményt” – tudjuk meg. Arról is beszélt, hogy a családi kötelékek fontosabbak, mint a politika, ezért ezeket nem szabad politikai okokból tönkretenni –
majd konkrétan elmondja, hogyan kell a szülők, nagyszülők gyerekeik, unokáik iránti szeretetére alapozva meggyőzni őket a Tisza mellett.
S hogy mi Magyar Péter titka? Hát az őszinteség, hogy ő nem szerepet játszik, míg szerinte Orbán Viktor és Gulyás Gergely például igen.
Vannak emellett izgalmas kiszólásai is Magyar Péternek. Szerinte
aki vitatja, hogy Orbán Viktor tehetséges, annak nincs realitásérzéke
(„csak nem jóra használja”, veti közbe a független-objektív Ádám, „ebben egyetértünk”, feleli rá Magyar Péter).
Szerényen megjegyzi,
„amikor ott voltál egy NER-es buliban, onnan tudtad, hogy hol van Magyar Péter, hogy ilyen csoportosulás van” .
Minden kommentet te írsz, megszállottan online vagy? – kérdezi Nagy Ádám a Tisza elnökét, aki azt mondja: igen, mert azt vette észre, hogy ez működik, ettől pörög fel a saját privát Facebook-oldala, és hát ez kényszer, mert „nincs propagandánk” (a Magyar Péter testvére által gründolt Kontroll akkor valószínűleg szintén egy független médium).
Ezt is ajánljuk a témában
Pokol Béla jogi mechanizmusa akkor léphetne működésbe, ha alkotmánysértő módon próbálnák megváltoztatni az alaptörvényt.
Egyébként is az orra alá dörgöli az újságíróknak, hogy „régen volt ilyen szakmai alapelv, ha valamit állítanak rólad vagy a pártodról, akkor megkérdeznek, hogy te erre mit mondasz ma már nincs ilyen”. Érdemes itt közbeszúrni, lapunk is számtalanszor kereste a politikust, ám általában válasz nélkül hagyta kérdéseinket. Ugyanígy járt az Index is, ráadásul mindezek után még Magyar vádaskodott.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb hatalmas hazugságon érték az ellenzéki pártelnököt.
Szerencsére a bizalma töretlen, annak ellenére, hogy „a hozzám legközelebb álló ember elárult” (!), de kitért az általa függetlennek nevezett sajtóra is, amelyik kapcsánazt gondolja, azok nem érzik át a felelősségüket, amikor számon kérnek rajta ezt-azt. Szerencsére túlzottan nem befolyásolja mindez, mert amikor építő kritikát kap, „tízből nyolc marhaság”, a függetlennek nevezett sajtó pedig egyenesen neki árt azzal, hogy a Digitális Polgári Körökről írnak, bezzeg az ő ténykedésükről meg nem eleget.