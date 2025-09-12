Magyar Péter beintett a valóságnak: hamisan állította, hogy az Index nem várta meg a Tisza Párt válaszát

A Tisza Párt elnöke – az Index szerint – ahelyett, hogy a demokratikus normáknak megfelelően együttműködne a sajtóval, médiatanácsokat ad, szerkesztési tippeket osztogat, és előnyös témákat javasol újságíróknak,

miközben a pártra nézve kedvezőtlen ügyek elkerülését követeli.

Az Index emlékeztet arra is, hogy a tavalyi európai parlamenti választások előtt Magyar Péter meghatározni akarta az interjúk helyszínét és a riporterek személyét, ami a sajtó függetlenségét sérti.

Mint ismert, az adóemelési tervek kapcsán az Index forrásai szerint a Tisza Párt a jelenlegi 9 százalék helyett 25 százalékos társasági adót, valamint háromkulcsos nyereségadót tervez. Ezt követően a pártvezetés szigorította a dokumentumkezelést: minden anyagot külső borítóval látnak el, és a kísérőlapot alá kell írnia annak, aki átveszi azokat, ami belső ellenállást váltott ki.