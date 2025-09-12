Magyar Péter beintett a valóságnak: hamisan állította, hogy az Index nem várta meg a Tisza Párt válaszát

Teljes pánikban a Tisza: el akarják hallgattatni a nemzeti konzultációt
Nem bírják elviselni, hogy a kormány nem engedi eltitkolni a valódi szándékaikat.
Újabb hatalmas hazugságon érték az ellenzéki pártelnököt.
Az Index szerint Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hamisan állította, hogy lapjuk cikkeinek megjelenésével nem várták meg pártja válaszát. Az portál ugyanakkor kiemelte:
De, megvártuk”,
és hangsúlyozták, hogy újabb adóemelési terveket szellőztettek meg, ami miatt a pártelnök ismét neheztel a rájuk.
Valójában fogalma nincs se neki, se a csapatának arról, mit is kezdenének az országgal.
Magyar Péter a Facebookon arra szólította fel híveit, hogy „messze kerüljék el, kövessék ki az Indexet, és lehetőleg tiltsák is le, hogy ne szórja tele hazugsággal” a mindennapjaikat. Ezzel párhuzamosan a politikus saját propagandaanyagaiban az Index fotóit jogosulatlanul használja fel.
A Tisza Párt elnöke – az Index szerint – ahelyett, hogy a demokratikus normáknak megfelelően együttműködne a sajtóval, médiatanácsokat ad, szerkesztési tippeket osztogat, és előnyös témákat javasol újságíróknak,
miközben a pártra nézve kedvezőtlen ügyek elkerülését követeli.
Az Index emlékeztet arra is, hogy a tavalyi európai parlamenti választások előtt Magyar Péter meghatározni akarta az interjúk helyszínét és a riporterek személyét, ami a sajtó függetlenségét sérti.
Mint ismert, az adóemelési tervek kapcsán az Index forrásai szerint a Tisza Párt a jelenlegi 9 százalék helyett 25 százalékos társasági adót, valamint háromkulcsos nyereségadót tervez. Ezt követően a pártvezetés szigorította a dokumentumkezelést: minden anyagot külső borítóval látnak el, és a kísérőlapot alá kell írnia annak, aki átveszi azokat, ami belső ellenállást váltott ki.
