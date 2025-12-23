Magyar Péter megkapta azt, amire oly régóta várt: minden szem rá szegeződött

Magyar Péter immár sokadjára szervezett rá a Fidesz DPK gyűlésére, és tartott ugyanabban a városban demonstrációt, ahol a kormánypárt. Az esemény mostani helyszíne Szeged volt. Ennek kapcsán a Transzparens Újságírásért Alapítvány alaposan megvizsgálta, hogy nyolc online hírcsatorna hogyan tudósított az eseményről.

A portál ezúttal is az Index, a 444, a Mandiner, a 24.hu, az Origo, a Telex, a Pesti Srácok és a HVG cikkeit elemezte.

A nyolc beszámoló jól mutatja, hogy ugyanarról az eseményről mennyire eltérő képek születhetnek. Az ellenzéki sajtó inkább részletesen, kontextussal és idézetekkel mutatta be Magyar Péter mondanivalóját, míg a jobboldali sajtó a hiányokra, a stílusra vagy a gyenge részvételre helyezte a hangsúlyt.