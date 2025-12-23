Ft
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péter megkapta azt, amire oly régóta várt: minden szem rá szegeződött

Magyar Péter megkapta azt, amire oly régóta várt: minden szem rá szegeződött

2025. december 23. 16:40

A Tisza Párt elnöke immár sokadjára szervezett rá a Fidesz DPK gyűlésére.

2025. december 23. 16:40
null

Magyar Péter immár sokadjára szervezett rá a Fidesz DPK gyűlésére, és tartott ugyanabban a városban demonstrációt, ahol a kormánypárt. Az esemény mostani helyszíne Szeged volt. Ennek kapcsán a Transzparens Újságírásért Alapítvány alaposan megvizsgálta, hogy nyolc online hírcsatorna hogyan tudósított az eseményről.

A portál ezúttal is az Index, a 444, a Mandiner, a 24.hu, az Origo, a Telex, a Pesti Srácok és a HVG cikkeit elemezte.

A nyolc beszámoló jól mutatja, hogy ugyanarról az eseményről mennyire eltérő képek születhetnek. Az ellenzéki sajtó inkább részletesen, kontextussal és idézetekkel mutatta be Magyar Péter mondanivalóját, míg a jobboldali sajtó a hiányokra, a stílusra vagy a gyenge részvételre helyezte a hangsúlyt.

A szegedi gyűlés így nemcsak politikai, hanem médiatükör is lett:

megmutatta, ki mit tart fontosnak, és mit akar láttatni az olvasóival – állapította meg a portál.

A teljes elemzést ide kattintva olvashatja el.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

nuevoreynuevaley
2025. december 23. 19:05
„Valótlanul híreszteltük, hogy a 2025. július 17. dátummal ellátott »Feljegyzés A TISZA PÁRT Vezetése részére« elnevezésű dokumentum a Tisza Párt gazdasági kabinetje által készített belső feljegyzés, mely a pártvezetés számára készült.” Ezt is megkapta Illetve ezt ti kaptatok :))
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. december 23. 18:48
Pöti Petinek van néha önálló gondolata is?
Válasz erre
1
0
templar62
2025. december 23. 18:46
Még 110 napig képzeleghet a 2026 - os rendszerváltásról .
Válasz erre
2
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. december 23. 18:37
hakapeszi maki
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!