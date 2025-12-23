Magyar Péter megkapta azt, amire oly régóta várt: minden szem rá szegeződött

Sokan vártak erre a pillanatra: végre rendet tettek a fejekben, ez a közös a baloldali lapokban
Természetesen az Origo, a Pesti Srácok és a Mandiner is terítékre került.
A Tisza Párt elnöke immár sokadjára szervezett rá a Fidesz DPK gyűlésére.
Magyar Péter immár sokadjára szervezett rá a Fidesz DPK gyűlésére, és tartott ugyanabban a városban demonstrációt, ahol a kormánypárt. Az esemény mostani helyszíne Szeged volt. Ennek kapcsán a Transzparens Újságírásért Alapítvány alaposan megvizsgálta, hogy nyolc online hírcsatorna hogyan tudósított az eseményről.
A portál ezúttal is az Index, a 444, a Mandiner, a 24.hu, az Origo, a Telex, a Pesti Srácok és a HVG cikkeit elemezte.
A nyolc beszámoló jól mutatja, hogy ugyanarról az eseményről mennyire eltérő képek születhetnek. Az ellenzéki sajtó inkább részletesen, kontextussal és idézetekkel mutatta be Magyar Péter mondanivalóját, míg a jobboldali sajtó a hiányokra, a stílusra vagy a gyenge részvételre helyezte a hangsúlyt.
A szegedi gyűlés így nemcsak politikai, hanem médiatükör is lett:
megmutatta, ki mit tart fontosnak, és mit akar láttatni az olvasóival – állapította meg a portál.
A teljes elemzést ide kattintva olvashatja el.
