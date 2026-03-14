Elbukott Magyar Péterék újabb támadása: az Alkotmánybíróság a közmédiának adott igazat

Újra a közmédiát támadta a Tisza Párt. Az Alkotmánybíróság világosan kimondta: a Kossuth rádió Facebook-oldalának működése nem sérti a hatályos jogszabályokat – emelte ki a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) az MTVA Sajtó és Marketing Irodája által az MTI-hez eljuttatott közös közleményben.

Azt írták, az állásfoglalás világosan mutatja, hogy nem szakmai, hanem politikai érdek vezérelte a pártot, amelynek célja a közmédia működésének akadályozása volt.