„Szóval hallgassunk csak Panyira, aki a Biden-érában úgy járt ki-be az amerikai külügybe, mint Zelenszkij aranykonvoja a bécsi Raiffeisenbe. És aki puszi-pacsiban van az amerikai baloldal nemzetbiztonsági tanácsadóival.

Amúgy képzeljék, ugyanez a Panyi mester faragta rímbe néhány éve az úgynevezett »Pegasus-ügyet«. Akkor épp azzal vádolta meg – telefonja sercegése nyomán – a kormányt, hogy az izraeli NSO Group kémszoftverével, a Pegasussal figyelteti őt (meg a magyarországi ellenzéket). Ám Panyi túljárt az eszükön, leleplezte a magyar–zsidó világ-összeesküvést. Elvitte távbeszélőjét a Citizen Lab nevű Soros-csapathoz, ahol egy informatikus föltárta előtte a szörnyű igazságot: a zsidók (meg Orbán) figyelik őt. Haladéktalanul dobjon hát el minden kütyüt, vesse be magát a Bakonyba, mint Sobri Jóska, ott talán elrejtőzhet egy kő alatt. Hogy a magyar államnak semmilyen szerződése nem volt nevezett céggel, és sosem használta a szóban forgó programot, az természetesen nem érdekelt senkit, pláne a mindenféle Soros- meg USAID-zsetonokkal jól tartott fabulafaragót.