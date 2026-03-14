Schiffer András szerint a Tiszánál beárazhatták a vereséget, de ennek komoly veszélye van Magyarországra nézve
Az ügyvéd szerint Panyi Szabolcs cikke azt a történetet építi, hogy Magyar Péter veresége esetén csalást lehessen kiáltani.
Mindeközben a nejét lehallgató és a felvétellel őt másfél évig zsaroló Övcsatos szólítja föl az oroszokat, hogy ne zsaroljanak minket. Annyira szánalmas, hogy szinte már vicces.
„Szóval hallgassunk csak Panyira, aki a Biden-érában úgy járt ki-be az amerikai külügybe, mint Zelenszkij aranykonvoja a bécsi Raiffeisenbe. És aki puszi-pacsiban van az amerikai baloldal nemzetbiztonsági tanácsadóival.
Amúgy képzeljék, ugyanez a Panyi mester faragta rímbe néhány éve az úgynevezett »Pegasus-ügyet«. Akkor épp azzal vádolta meg – telefonja sercegése nyomán – a kormányt, hogy az izraeli NSO Group kémszoftverével, a Pegasussal figyelteti őt (meg a magyarországi ellenzéket). Ám Panyi túljárt az eszükön, leleplezte a magyar–zsidó világ-összeesküvést. Elvitte távbeszélőjét a Citizen Lab nevű Soros-csapathoz, ahol egy informatikus föltárta előtte a szörnyű igazságot: a zsidók (meg Orbán) figyelik őt. Haladéktalanul dobjon hát el minden kütyüt, vesse be magát a Bakonyba, mint Sobri Jóska, ott talán elrejtőzhet egy kő alatt. Hogy a magyar államnak semmilyen szerződése nem volt nevezett céggel, és sosem használta a szóban forgó programot, az természetesen nem érdekelt senkit, pláne a mindenféle Soros- meg USAID-zsetonokkal jól tartott fabulafaragót.
Hogy minden valamirevaló nagyhatalomnak mozognak itt ügynökei, hírszerzői, azt biztosra vehetjük. Miként azt is: azok avatkoznak bele a legpofátlanabbul a belügyeinkbe, amelyek a leghangosabban mutogatnak másokra. Tehát: a nemzetközi baloldal.
Lám, az amerikai elnökválasztásoknál is többször elbábozták Putyin állítólagos beavatkozását, meg hogy orosz hekkerek segítették Trumpot; aztán kiderült: hazugság és koholmány az egész. Most mégis újra ezzel támadnak. Unalmasak. És persze ugyanazok riogatnak választási csalással, akik megértően bólogattak, amikor jogerős ítélet nélkül eltiltották az elnökválasztáson indulástól a francia patrióta Marine Le Pent. Mindeközben a nejét lehallgató és a felvétellel őt másfél évig zsaroló Övcsatos szólítja föl az oroszokat, hogy ne zsaroljanak minket. Annyira szánalmas, hogy szinte már vicces.”
