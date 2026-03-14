tisza párt tárkányi zsolt izrael magyarországi nagykövetsége karlendítés botrány Magyar Péter

Fogy a levegő a karlendítős botrányba keveredett tiszás körül: már az izraeli nagykövetség is felszólítást intézett Magyar Péterékhez

2026. március 14. 10:52

„Elvárjuk és felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy ítélje el ezeket a cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el az ilyen jelenségeket” – fogalmaztak a közleményben.

null

Közleményt adott ki Izrael Magyarországi Nagykövetsége a pénteken kirobbant karlendítős botrány kapcsán. 

Mint fogalmaztak, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára
Tovább a cikkhezchevron

nagy aggodalommal tekintenek minden olyan cselekményre, amely a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával jár”.

„Az ilyen cselekmények különösen aggasztóak, ha kulcsfontosságú pozíciókat betöltő politikai személyiségek vesznek részt bennük, függetlenül attól, hogy mikor történtek. 

Elvárjuk és felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy ítélje el ezeket a cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el az ilyen jelenségeket”

– zárták a kommünikét.

A Tisza sajtófőnöke elismerte, hogy ő látható a fotón

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, megdöbbentő fényképet juttatott el egy olvasó a Hetek szerkesztőségéhez: a felvételen a debreceni futballultrák egyik vonulása látható, rajta egy, az arcát sáljával részben eltakaró, karlendítő férfival.

A lap forrásai szerint a képen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke, valamint a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje szerepel.

A Tisza Párt sajtóosztálya később megerősítette, hogy valóban ő látható a felvételen, 

ugyanakkor hangsúlyozták: szerintük nem náci karlendítésről van szó.

Nyitókép: Tárkányi Zsolt Facebook-oldala 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pugacsov-0
2026. március 14. 13:37
A faszi mögött álló pasas ugyanígy lendít, vagyis Tárkányi náci !
ToIeranciaterror
2026. március 14. 13:35
Orbán leszólt az izraeli nagykövetségre? vagy a Tóni? :)
74bro
2026. március 14. 13:16
Nem náci karlendítés. Az arcát is csak azért takarta el, mert nem akarta, hogy kiderüljön, ő mutatta meg az utat a Kossuth térre, lendületes karmozgás keretében. Szégyellős a fiatalember.
Palatin
2026. március 14. 13:07
A magyaroknak van egy gyenge oldala, amit a politikai gazemberek jól ki tudnak használni. A magyarok történelme nehéz, küzdelmes volt, harc és békétlenség. Ez a helyzet kialakított egy belsö lelki alkatot, ami az aggódás, a sikertelenség érzésével, az önállóság és kezdeményezö készség alacsony fokával járt együtt. Egyfajta önsajnálat is vegyül ebbe. De objektív földrajzi okok is vannak, amik ezt az állapotot erösítik. Tulajdonképpen évszázadok óta, ellenséges környetezben élünk, nem optimálisak a gazdasági feltételeink, nyersanyagokkal nem rendelkezünk stb., Mindezek hatásár a magyarok hajlamosak arra, hogy a szituáció tejlességéröl elfeledkezzenek, és a problémák gyökeréül kizárólag a vezetöiket tegyék felelössé. A lázítók, a rendszer felforgatói igy könnyü helyzetben voltak és vannak, mert mindenki számára "érthetö magyarázatot tudnak" adni a naiv, megvezethetö, megváltásra váró tömegeknek. És pillanatok alatt megszülethet igy az "új Messiás", akiben természetesen újra csalódnak
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!