Fogy a levegő a karlendítős botrányba keveredett tiszás körül: már az izraeli nagykövetség is felszólítást intézett Magyar Péterékhez

Elvárjuk és felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy ítélje el ezeket a cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el az ilyen jelenségeket”

– zárták a kommünikét.

A Tisza sajtófőnöke elismerte, hogy ő látható a fotón

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, megdöbbentő fényképet juttatott el egy olvasó a Hetek szerkesztőségéhez: a felvételen a debreceni futballultrák egyik vonulása látható, rajta egy, az arcát sáljával részben eltakaró, karlendítő férfival.

A lap forrásai szerint a képen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke, valamint a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje szerepel.