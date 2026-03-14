Fogy a levegő a karlendítős botrányba keveredett tiszás körül: már az izraeli nagykövetség is felszólítást intézett Magyar Péterékhez

Botrány: karlendítős fotó került elő a Tisza sajtófőnökéről
A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.
„Elvárjuk és felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy ítélje el ezeket a cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el az ilyen jelenségeket” – fogalmaztak a közleményben.
Közleményt adott ki Izrael Magyarországi Nagykövetsége a pénteken kirobbant karlendítős botrány kapcsán.
Mint fogalmaztak,
nagy aggodalommal tekintenek minden olyan cselekményre, amely a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával jár”.
„Az ilyen cselekmények különösen aggasztóak, ha kulcsfontosságú pozíciókat betöltő politikai személyiségek vesznek részt bennük, függetlenül attól, hogy mikor történtek.
Elvárjuk és felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy ítélje el ezeket a cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el az ilyen jelenségeket”
– zárták a kommünikét.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, megdöbbentő fényképet juttatott el egy olvasó a Hetek szerkesztőségéhez: a felvételen a debreceni futballultrák egyik vonulása látható, rajta egy, az arcát sáljával részben eltakaró, karlendítő férfival.
A lap forrásai szerint a képen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke, valamint a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje szerepel.
A Tisza Párt sajtóosztálya később megerősítette, hogy valóban ő látható a felvételen,
ugyanakkor hangsúlyozták: szerintük nem náci karlendítésről van szó.
A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.