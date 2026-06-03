Ft
Ft
21°C
15°C
Ft
Ft
21°C
15°C
06. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
vízminőség javítása vízminőség Velencei-tó

VELENCEI-TÓ törvényt alkotunk

2026. június 03. 20:10

A legfontosabb feladatunk most a vízminőség javítása.

2026. június 03. 20:10
null
Gajdos László
Facebook

„A Velencei-tónál mai egyeztetésen a helyi környezetvédő civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen kifejtették álláspontjukat.
Az elmúlt évek elhanyagoltsága után most végre széles körű párbeszéd indult a tó megmentéséért. A helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért.

A közös munka alapja egy átfogó Velencei-tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket. A szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladatunk most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a part menti környezet teljes körű rendezése.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. június 03. 22:01
Jobb lesz ha esötáncot jártok a parlamenben.Többre megyünk vele.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. június 03. 21:44
Ez a zebraidomár is ért már mindenhez?
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2026. június 03. 20:59
Tehát a vízügyesek eddig éveken keresztül balfaszok voltak, mert nem tudtak esőt csinálni. De majd most, az új rendelet megoldja a helyzetet, miután a vízügyeseket is kirúgják. Nagyszerű! :_))))
Válasz erre
4
0
zakar zoltán béla
2026. június 03. 20:40
Ühühühüm= eddig elhanyagolt volt...hehehehehe
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!