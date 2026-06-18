Kiderült, milyen minősítést kaptak a magyar folyók és tavak

A legrosszabb eredményt az albán strandokon kapták, ott csak a fürdőhelyek 15,9 százalékán kiváló a vízminőség, 23 százalékán pedig kimondottan rossz – sorolták.

A közleményből kiderült, hogy a folyók és tavak vízminőségében Ausztria, Finnország és Dánia végzett az élen. Az uniós átlag szerint a belvizek több mint 78 százalékán kiváló a vízminőség.

A magyar folyóknak és tavaknak azonban csak a 64 százaléka kapott kiváló minősítést: közel 22 százaléknál jó a víz, és csak a strandok 1,4 százalékánál rossz. Ugyanakkor a fürdőhelyek közel 10 százalékát nem minősítették.