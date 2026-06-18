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kiváló minősítés folyóvíz strand balaton vízminőség

Kiderült, milyen minősítést kaptak a magyar folyók és tavak

2026. június 18. 09:22

A Balaton körül minden strand kiváló vagy jó minősítést kapott.

2026. június 18. 09:22
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Részletes jelentést adott ki az európai természetes fürdőhelyek 2025-ös vízminőségéről az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Összesen több mint 22 ezer strandot vizsgáltak, ezeknek 85 százaléka kiváló minősítést kapott, és mindössze csak 1,5 százalékuk rossz értékelést. A vízminőséget két, az emberi egészségre veszélyes baktérium jelenlétének vizsgálatával állapítják meg – közölte a Telex.

A lap azt is ismertette, hogy két kategóriában vizsgálták a fürdőhelyeket:

  • külön rangsorolták a tengerpartokat és
  • a belvizeket, azaz a folyókat, illetve tavakat. 

A legtöbb tengerpart jó minősítést kapott

Érdekesség, hogy a tengerparti fürdőhelyek összességében jobb minősítést kaptak. Mint írták, mintegy 15 ezer strandot néztek meg, 

a legjobb értékeket Cipruson, Litvániában és Szlovéniában mérték, ezekben az országokban minden fürdőhelyen kiváló volt a vízminőség. 

A legrosszabb eredményt az albán strandokon kapták, ott csak a fürdőhelyek 15,9 százalékán kiváló a vízminőség, 23 százalékán pedig kimondottan rossz – sorolták.

A közleményből kiderült, hogy a folyók és tavak vízminőségében Ausztria, Finnország és Dánia végzett az élen. Az uniós átlag szerint a belvizek több mint 78 százalékán kiváló a vízminőség. 

A magyar folyóknak és tavaknak azonban csak a 64 százaléka kapott kiváló minősítést: közel 22 százaléknál jó a víz, és csak a strandok 1,4 százalékánál rossz. Ugyanakkor a fürdőhelyek közel 10 százalékát nem minősítették.

Ami megnyugtató, hogy 

a legnépszerűbb magyar fürdőhely, a Balaton körül majdnem minden strand kiváló vagy jó minősítést kapott, 

A kommünikében arra is kitértek, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kereshető térképre rakta a tavalyi eredményeket, melyet ITT lehet böngészni. Erről többek között leolvasható, hogy a déli parton jobb a vízminőség, mint az északin – húzták alá a cikkben.

Nyitókép: MTI

 

 

Összesen 1 komment

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nuevas-reglas
2026. június 18. 09:28
Annyira jooooo A Balaton kozelebe nem megyek, ugyanugy nez ki a part infrastruktura mint 40 eve, pisa meleg a viz + tomeg Messzirol nez ki jol, a dombokrol v. repulorol, aztan ennyi.
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