Kiderült, milyen minősítést kaptak a magyar folyók és tavak

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A Balaton körül minden strand kiváló vagy jó minősítést kapott.
Részletes jelentést adott ki az európai természetes fürdőhelyek 2025-ös vízminőségéről az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Összesen több mint 22 ezer strandot vizsgáltak, ezeknek 85 százaléka kiváló minősítést kapott, és mindössze csak 1,5 százalékuk rossz értékelést. A vízminőséget két, az emberi egészségre veszélyes baktérium jelenlétének vizsgálatával állapítják meg – közölte a Telex.
A lap azt is ismertette, hogy két kategóriában vizsgálták a fürdőhelyeket:
Érdekesség, hogy a tengerparti fürdőhelyek összességében jobb minősítést kaptak. Mint írták, mintegy 15 ezer strandot néztek meg,
a legjobb értékeket Cipruson, Litvániában és Szlovéniában mérték, ezekben az országokban minden fürdőhelyen kiváló volt a vízminőség.
A legrosszabb eredményt az albán strandokon kapták, ott csak a fürdőhelyek 15,9 százalékán kiváló a vízminőség, 23 százalékán pedig kimondottan rossz – sorolták.
A közleményből kiderült, hogy a folyók és tavak vízminőségében Ausztria, Finnország és Dánia végzett az élen. Az uniós átlag szerint a belvizek több mint 78 százalékán kiváló a vízminőség.
A magyar folyóknak és tavaknak azonban csak a 64 százaléka kapott kiváló minősítést: közel 22 százaléknál jó a víz, és csak a strandok 1,4 százalékánál rossz. Ugyanakkor a fürdőhelyek közel 10 százalékát nem minősítették.
Ami megnyugtató, hogy
a legnépszerűbb magyar fürdőhely, a Balaton körül majdnem minden strand kiváló vagy jó minősítést kapott,
A kommünikében arra is kitértek, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kereshető térképre rakta a tavalyi eredményeket, melyet ITT lehet böngészni. Erről többek között leolvasható, hogy a déli parton jobb a vízminőség, mint az északin – húzták alá a cikkben.
Nyitókép: MTI