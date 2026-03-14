Még mindig van lejjebb: így hergelik az ukránokat a halálosan megfenyegetett Orbán Viktor ellen

A videót megosztotta saját közösségi oldalán az ukrán Saint Javelin mozgalom, amely 2022-ben, a háború kitörésekor jött létre, és különféle, „a hadsereg által inspirált” ruhákat gyárt, hogy abból finanszírozzák Ukrajna háborúját. A mozgalom szimbóluma egy „Saint Javelinnek nevezett” alak, aki egy FGM-148 Javelin páncéltörő rakétát tart a kezében.

A halálosan megfenyegetett miniszterelnököt „Európa drámakirájnőjének” nevezik, és nyíltan hergelik ellene a követőiket, akik szerint vicces, hogy a politikusaik által halálosan megzsarolt kormányfő aggódik a családjáért, sőt, színjátéknak nevezik Orbán Viktor videóját.

Többen azt írják, hogy Orbánnak Oscar-díj jár az előadásáért, és a magyar miniszterelnök Ukrajnára építette fel a kampányát. De ezek még a visszafogottabb reakciók. Az egyik kommentelő azt állítja, hogy

„ukrán embereket rabolt el, ellopta Ukrajna pénzét és most ő játssza az áldozatot”

– írja, és szerinte a kormányfő „nagyon jól tudja, hogy a tettei őt magát és az egész népét is bajba sodorta”.