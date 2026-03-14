Még mindig van lejjebb: így hergelik az ukránokat a halálosan megfenyegetett Orbán Viktor ellen

„Gondoljon az öt gyermekére!” – botrányos fenyegetés Orbánnak! Vajon miért hallgat a tiszás ellenzék?
A hallgatás mögött több ok is meghúzódhat. Kovács András írása.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla , miután Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, hogy megadja a címét az ukrán fegyvereseknek, Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje még durvább fenyegetést intézett a magyar miniszterelnök felé, belevonva a családját is. Azt mondta: gondolkodjon el a politikus az öt gyermekén és a hat unokáján.
Az esettel kapcsolatban nemcsak az sokkoló, hogy a magyar baloldalt egyáltalán nem rázta meg a fenyegetés, de az is, hogy az ukrán közönség a miniszterelnök családja elleni fenyegetést egyenesen szórakoztatónak találja.
Orbán Viktor közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben telefonon tájékoztatja gyerekeit a zsarolás híréről, és kéri őket, hogy vigyázzanak magukra. A miniszterelnök elismerte: eddig nem kellett hasonló fenyegetéssel szembenézniük, de a család közösen kitalálja, hogyan alkalmazkodjon ehhez a helyzethez.
A videót megosztotta saját közösségi oldalán az ukrán Saint Javelin mozgalom, amely 2022-ben, a háború kitörésekor jött létre, és különféle, „a hadsereg által inspirált” ruhákat gyárt, hogy abból finanszírozzák Ukrajna háborúját. A mozgalom szimbóluma egy „Saint Javelinnek nevezett” alak, aki egy FGM-148 Javelin páncéltörő rakétát tart a kezében.
A halálosan megfenyegetett miniszterelnököt „Európa drámakirájnőjének” nevezik, és nyíltan hergelik ellene a követőiket, akik szerint vicces, hogy a politikusaik által halálosan megzsarolt kormányfő aggódik a családjáért, sőt, színjátéknak nevezik Orbán Viktor videóját.
Többen azt írják, hogy Orbánnak Oscar-díj jár az előadásáért, és a magyar miniszterelnök Ukrajnára építette fel a kampányát. De ezek még a visszafogottabb reakciók. Az egyik kommentelő azt állítja, hogy
„ukrán embereket rabolt el, ellopta Ukrajna pénzét és most ő játssza az áldozatot”
– írja, és szerinte a kormányfő „nagyon jól tudja, hogy a tettei őt magát és az egész népét is bajba sodorta”.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala