Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
03. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij ukrán biztonsági szolgálat videó európa ukrajna orbán viktor

Még mindig van lejjebb: így hergelik az ukránokat a halálosan megfenyegetett Orbán Viktor ellen

2026. március 14. 11:17

Akik ennek köszönhetően teljesen el vannak rugaszkodva a valóságtól.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla , miután Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, hogy megadja a címét az ukrán fegyvereseknek, Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje még durvább fenyegetést intézett a magyar miniszterelnök felé, belevonva a családját is. Azt mondta: gondolkodjon el a politikus az öt gyermekén és a hat unokáján.

Orbán Viktor közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben telefonon tájékoztatja gyerekeit a zsarolás híréről, és kéri őket, hogy vigyázzanak magukra. A miniszterelnök elismerte: eddig nem kellett hasonló fenyegetéssel szembenézniük, de a család közösen kitalálja, hogyan alkalmazkodjon ehhez a helyzethez.

A videót megosztotta saját közösségi oldalán az ukrán Saint Javelin mozgalom, amely 2022-ben, a háború kitörésekor jött létre, és különféle, „a hadsereg által inspirált” ruhákat gyárt, hogy abból finanszírozzák Ukrajna háborúját. A mozgalom szimbóluma egy „Saint Javelinnek nevezett” alak, aki egy FGM-148 Javelin páncéltörő rakétát tart a kezében. 

A halálosan megfenyegetett miniszterelnököt „Európa drámakirájnőjének” nevezik, és nyíltan hergelik ellene a követőiket, akik szerint vicces, hogy a politikusaik által halálosan megzsarolt kormányfő aggódik a családjáért, sőt, színjátéknak nevezik Orbán Viktor videóját.

Többen azt írják, hogy Orbánnak Oscar-díj jár az előadásáért, és a magyar miniszterelnök Ukrajnára építette fel a kampányát. De ezek még a visszafogottabb reakciók. Az egyik kommentelő azt állítja, hogy

 „ukrán embereket rabolt el, ellopta Ukrajna pénzét és most ő játssza az áldozatot”

 – írja, és szerinte a kormányfő „nagyon jól tudja, hogy a tettei őt magát és az egész népét is bajba sodorta”.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
B_kanya
2026. március 14. 13:35
"az ukrán Saint Javelin mozgalom," youtube.com/watch?v=ZAUYgi86vWE 2011. szept. 13. A compilation of 7 Javelin Fails
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. március 14. 12:31
Koldus náci banda.
Válasz erre
2
0
lemez
2026. március 14. 12:12
A brit francia német titkosszolgálatok hogy avatkozhatnak be a választásba?Ezek ránkkattantak?Nemzetkózi támadás ukrajnáért?Ott megengedett hogy nincs is választás.Zselé nélkül már régen befejezték volna.Aranytojást tojó tyúk lett a náci banda.
Válasz erre
4
0
kbexxx
2026. március 14. 11:59
Ha a fönit valami.éri Poloska sem marad biztonságba neki is kevés lesz személyi védelem ne kezdjétek .el mert.nem marad elnök.jelőlt.egyik oldalon se hosszú hosszú évekre melyben szunnyadó tüzet. Nem érdemes felszitani
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!