Teljes pánikban a Tisza: el akarják hallgattatni a nemzeti konzultációt

A kormány szerdai ülésén döntött arról, hogy közteherviselés ügyében indítanak nemzeti konzultációt. A kérdőíveket október elején kezdik postázni, a kérdések tartalmát jövő héten hozzák nyilvánosságra – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A pedagógusok havi szinten 30 ezerrel, éves viszonylatban 364 ezer forinttal keresnének kevesebbet, az ápolóknak évi 280 ezer forinttal csökkenne a jövedelmük, a rendőröknek 154 ezer, a katonáknak 476 ezer,
az orvosoknak pedig 3,1 millió forint mínuszt jelentene a progresszív adó bevezetése évente.
Ezen felül budaiak és a kertvárosokban élők is vehetnék elő a pénztárcáikat, mert ha jön
- az ingatlanadó,
- vagyonadó,