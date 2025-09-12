Ft
Tisza Párt Magyar Péter adóemelés nemzeti konzultáció Orbán Viktor

Teljes pánikban a Tisza: el akarják hallgattatni a nemzeti konzultációt

2025. szeptember 12. 12:15

Nem bírják elviselni, hogy a kormány nem engedi eltitkolni a valódi szándékaikat.

2025. szeptember 12. 12:15
null

A Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, mert szerintük a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval – nyilatkozta Magyar Péter az ATV Híradónak.

Mint ismeretes, Magyar Péterék azóta vannak pánik-módban, hogy kiszivárgott: többkulcsos adóemelést terveznek. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne. Azóta a Tiszától kiszivárgott az is, hogy nemcsak az átlagembert akarják szénné adóztatni, hanem a társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is az egekbe emelnék.

Nemzeti konzultáció lesz a közteherviselésről

A kormány szerdai ülésén döntött arról, hogy közteherviselés ügyében indítanak nemzeti konzultációt. A kérdőíveket október elején kezdik postázni, a kérdések tartalmát jövő héten hozzák nyilvánosságra – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A pedagógusok havi szinten 30 ezerrel, éves viszonylatban 364 ezer forinttal keresnének kevesebbet, az ápolóknak évi 280 ezer forinttal csökkenne a jövedelmük, a rendőröknek 154 ezer, a katonáknak 476 ezer, 

az orvosoknak pedig 3,1 millió forint mínuszt jelentene a progresszív adó bevezetése évente.

Ezen felül budaiak és a kertvárosokban élők is vehetnék elő a pénztárcáikat, mert ha jön 

  • az ingatlanadó, 
  • vagyonadó, 

akkor látva az ingatlanokat, sarc lesz – figyelmeztetett Orbán Viktor a pénteki rádióinterjújában.

Szerinte jobb, ha erről előre beszélünk, ezért kell a konzultációval a véleményeket, vitákat kiprovokálni, előrehozni. Nehogy azt mondhassák a szavazók a választás után, hogy mivel eltitkolták a valódi szándékaikat, meg vagyunk vezetve. 

Ne engedjük, hogy megvezessenek minket, előre folytassuk le ezeket a vitákat!

– tette hozzá a kormányfő, hangsúlyozva, hogy még hosszú időn keresztül nem lesz Magyarország olyan erős, hogy lemondhassunk az alacsony adók használatáról.

Nyitókép: MW/Hatlaczki Balázs

