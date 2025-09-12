Ft
09. 12.
péntek
egykulcsos adó Tisza Párt adórendszer nemzeti konzultáció Orbán Viktor

Orbán Viktor a Tisza-adóról: súlyos százezrek forognak kockán, a legrosszabbul az orvosok járhatnak

2025. szeptember 12. 11:09

A miniszterelnök szerint nem mondhatunk le az alacsony adók használatáról.

2025. szeptember 12. 11:09
null

Péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor kitért az őszre tervezett nemzeti konzultációra is, amelynek alapja a Tisza Párt kiszivárgott, többkulcsos adó bevezetésére vonatkozó terve.

A miniszterelnök tételesen felsorolta, hogy mit jelentene egyes foglalkozások esetében ez a fajta progresszív adózás bevezetése.

Mint mondta, 

egy átlagjövedelem esetében ez az adózási forma plusz 242 ezer forint plusz elvonást elvonást jelentene az érintetteknek. 

A pedagógusok havi szinten 30 ezerrel, éves viszonylatban 364 ezer forinttal keresnének kevesebbet, az ápolóknak évi 280 ezer forinttal csökkenne a jövedelmük, a rendőröknek 154 ezer, a katonáknak 476 ezer, az orvosoknak pedig 3,1 millió forint mínuszt jelentene a progresszív adó bevezetése évente. 

Ezen felül budaiak és a kertvárosokban élők is vehetnék elő a pénztárcáikat, mert ha jön 

  • az ingatlanadó, 
  • vagyonadó, 

akkor látva az ingatlanokat, sarc lesz – figyelmeztetett Orbán. 

Szerinte jobb, ha erről előre beszélünk, ezért kell a konzultációval a véleményeket, vitákat kiprovokálni, előrehozni. Nehogy azt mondhassák a szavazók a választás után, hogy mivel eltitkolták a valódi szándékaikat, meg vagyunk vezetve. 

Ne engedjük, hogy megvezessenek minket, előre folytassuk le ezeket a vitákat!

– tette hozzá a kormányfő, hangsúlyozva, hogy még hosszú időn keresztül nem lesz Magyarország olyan erős, hogy lemondhassunk az alacsony adók használatáról.  

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

 

