Orbán Viktor a Tisza-adóról: súlyos százezrek forognak kockán, a legrosszabbul az orvosok járhatnak

Orbán Viktor: A Tisza-adó több százezer forintot venne el az emberektől! – (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, miért fontos a következő nemzeti konzultáció.
A miniszterelnök szerint nem mondhatunk le az alacsony adók használatáról.
Péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor kitért az őszre tervezett nemzeti konzultációra is, amelynek alapja a Tisza Párt kiszivárgott, többkulcsos adó bevezetésére vonatkozó terve.
A miniszterelnök tételesen felsorolta, hogy mit jelentene egyes foglalkozások esetében ez a fajta progresszív adózás bevezetése.
Mint mondta,
egy átlagjövedelem esetében ez az adózási forma plusz 242 ezer forint plusz elvonást elvonást jelentene az érintetteknek.
A pedagógusok havi szinten 30 ezerrel, éves viszonylatban 364 ezer forinttal keresnének kevesebbet, az ápolóknak évi 280 ezer forinttal csökkenne a jövedelmük, a rendőröknek 154 ezer, a katonáknak 476 ezer, az orvosoknak pedig 3,1 millió forint mínuszt jelentene a progresszív adó bevezetése évente.
Ezen felül budaiak és a kertvárosokban élők is vehetnék elő a pénztárcáikat, mert ha jön
akkor látva az ingatlanokat, sarc lesz – figyelmeztetett Orbán.
A Tisza-gyűlés 80 százaléka megszavazta a Tisza-adót, Tarr Zoltán bólogat, de szerinte most nem lehet róla beszélni. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta.
Szerinte jobb, ha erről előre beszélünk, ezért kell a konzultációval a véleményeket, vitákat kiprovokálni, előrehozni. Nehogy azt mondhassák a szavazók a választás után, hogy mivel eltitkolták a valódi szándékaikat, meg vagyunk vezetve.
Ne engedjük, hogy megvezessenek minket, előre folytassuk le ezeket a vitákat!
– tette hozzá a kormányfő, hangsúlyozva, hogy még hosszú időn keresztül nem lesz Magyarország olyan erős, hogy lemondhassunk az alacsony adók használatáról.
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
