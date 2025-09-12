Orbán Viktor a Tisza-adóról: súlyos százezrek forognak kockán, a legrosszabbul az orvosok járhatnak

A pedagógusok havi szinten 30 ezerrel, éves viszonylatban 364 ezer forinttal keresnének kevesebbet, az ápolóknak évi 280 ezer forinttal csökkenne a jövedelmük, a rendőröknek 154 ezer, a katonáknak 476 ezer, az orvosoknak pedig 3,1 millió forint mínuszt jelentene a progresszív adó bevezetése évente.

Ezen felül budaiak és a kertvárosokban élők is vehetnék elő a pénztárcáikat, mert ha jön

az ingatlanadó,

vagyonadó,

akkor látva az ingatlanokat, sarc lesz – figyelmeztetett Orbán.