Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Abu-Dzabiba Orbán Viktor Egyesült Arab Emírségek

Orbán Viktor: A Tisza-adó több százezer forintot venne el az emberektől! – (VIDEÓ)

2025. szeptember 12. 07:10

A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap. A háborús fenyegetettség közvetlen – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán VIktor a Tisza-adó súlyos következményeit is részletesen bemutatta.

2025. szeptember 12. 07:10
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, sikerült egy egészen különleges kapcsolatot létrehzni az Egyesült Arab Emírségekkel. Gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki a két állam között, mert olyan iparágakba tudunk bevonni a magyar gazdaságba forrásokat, amelyekbe korábban nem. Kijelöltük azokat az iparágakat (energiaszektor, digitális infrastruktúra, mesterséges intelligencia), ahol jelentős előrehaladást értünk el – mondta a kormányfő. Csak idén a két ország közötti áruforgalom 24 százalékkal növekedett a tavalyi évhez képest – tette hozzá. 

Orbán
Orbán Viktor aktuális kérdésekről nyilatkozik a Kossuth rádiónak 

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor: Veszélyes helyzetben élünk

A szerdai lengyelországi incidens a megtestesülése annak, hogy milyen veszélyes helyzetben is élünk – mondta Orbán Viktor. Amikor beesik néhány drón, akkor mindenki felkapja a fejét, a háborús fenyegetettség folyamatos. Bár közvetlen kapcsoaltban van a magyar külügyminiszter az amerikaiakkal és az oroszokkal, de ez nem jelenti azt, hogy mindent tudunk – hívta fel a figyelmet a kormányfő. Orbán Viktor közölte, az orosz-ukrán háború csak nekünk a legfontosabb, míg a világ nagy részének egyáltalán nem. A kormányfő közölte, a világ nagyhatalmai nemcsak erről a kérdésről tárgyalnak. A lengyelek a barátaink, és történelmi szövetségeseink, ezért ami az ő szuverenitásukat sérti, az számunkra is elfogadhatatlan. 

A kormányfő Ursula von der Leyen szerdai beszédéről azt mondta, három éve viseljük egy háború kedvezőtlen következményeit, miközben semmilyen felelősségünk sincs a háború kitörésében. A bizottság bele akar rángatni minket a háborúba – tette hozzá. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mind az I., mind a II. világháborúból ki akartunk maradni, de a németek akkor is belerángattak minket egy háborúba. A két elődömnek nem sikerült ellenállni, de én nem fogok engedni. 

Orbán Viktor közölte, Európának arra lenne szüksége, hogy 

  • a zöld átmenetet, 
  • a szankciókat, 
  • a kereskedelempolitikát, 
  • a migrációs politikát,
  •  és az ukrajnai politikát is felülvizsgálják. 

Az összes olyan lépést át kéne alakítani, amiket eddig Ursula von der Leyen képviselt. Ő nem fogja megváltoztatni az álláspontját, tehát ideje lenne hazamennie – tette hozzá. A kormányfő rámutatott arrais, hogy tavaly elfogadták a budapesti deklarációt, de annak pontosan az ellenkezőjét csinálják. 

Ezt is ajánljuk a témában

Brüsszelből irányított pártok

A magyar politika hagyománya, hogy a pártok egy része folyamatosan a külföldiek szolgálatában áll. Hol Moszkvából, hol Berlinből igazgatják őket, most pedig Brüsszelből.

A Tisza és a DK nyíltan azt képviseli, amit Brüsszel csinál az összes fontos kérdésben. Ha őket hatalmazzák fel a kormányzásra, akkor az elhibázott brüsszeli politika megjelenne Budapesten – tette hozzá. Mind a DK, mind a Tisza nem létezne, hanem finanszíroznák őket Brüsszelből, mentelmi ügyekben zsarolják őket – világított rá Orbán Viktor. Brüsszel célja, hogy ezek a pártok hatalomra kerüljenek, mert akkor jelentősen nőne a nyugati cégek bevétele.

Azért akarja a Tisza megemelni az adókat, mert el akarja engedni a multik adóját. A mostani kormánytól is ezt követelik, de ebben sem engednek – mondta Orbán Viktor. Mindez nem egy adóvita, mert az egyik párt megmondta, hogy bizonyos dolgokról nem beszélünk, mert akkor elvesztenénk a választásokat – mondta a kormányfő. Ezt belemondták az arcunkba, és így az egész egy bizalmi kérdés lett – hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor a közelgő nemzeti konzultáció kapcsán azt mondta, hogy egy átlagjövedelem esetén 250 ezer forintos lenne a veszteség, míg például egy katona esetében több mint 400 ezer forint, ha megvalósulnának a Tisza adóemelései. A konzultációval előre ki kell provokolni a másik oldal véleményét, és előre le kell folytatni a vitákat – tette hozzá. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Egy vagyonadó és ingatlanadó esetében minden embernek évente kell csinálnia egy vagyonosodási bevallást. Ezzel szemben az embereknek kell dönteniük a saját pénzükről, és nem az államnak –

mondta az adórendszeről Orbán Viktor. Az a jó, ha alacsony adók vannak, mert mindenki jobban jár. 

Hatalmas siker az új otthonteremtési program

A kormányfő az új otthonteremtési programról azt mondta, hogy volt egy feszültség a társadalomban, mert az inagtlanárak folyamatosan mentek felfelé. Erre kellett egy megoldást találni – ismertette. A magyarok úgy érzik, hogyha nincs saját fedél a feje fölött, akkor rosszul érzi magát. Folyamatosan dolgoztunk egy lakhatási programon, és most sikerült egy olyan megoldást találni, ami egy vonzó dallamot ad ki. Az albérletárak lefelé mennek, az építőipar is megindult, lesznek itt lakások – ismertette a miniszterelnök. Ez családok százezrei számára nyit ki biztató perspektívát. 

Ezt is ajánljuk a témában

Indul Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja

Óriási lehetőséget kapnak az államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start-programban azok, akik saját lakást szeretnének, és azok is örülhetnek, akik inkább bérelnék otthonukat. A támogatott kölcsön az egész ingatlanpiacot megmozgatja, gyakorlatilag mindenki jól jár vele.

Orbán Viktor: A határokat le kell zárni

A migrációs paktum nem jelenti a határok lezárását, és nem oldja meg a bajt. Azt kell kimondani, hogy senki nem léphet be az EU területére engedély nélkül – mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint, ha ezt folytatják, akkor tönkre fognak menni a migránsokat szabadon beengedő országok. Mi azért kűzdünk, hogy ne legyen migráció, míg Nyugaton az a cél, hogyan lehet együtt élni a bajjal – tette hozzá. Elég lett volna, ha hallgattak volna ránk 10 évvel ezelőtt Nyugaton. Oda lesz a közbiztonság, és fel fog bomlani a jogrend – mondta. Jól láthatóan nem tudják megoldani, és a világ pénze nem elég a megoldásra. Ez visszacsinálhatatlan. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra is, hogy a szegényebb országokból nem lehet tömegeket importálni, mert az nem megoldás. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mielőtt nagyon durvákat mondunk, akkor érdemes egy kicsit elgondolkozni – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Őrizzük meg a józanságukat, ha lehet a beszédben is – 

zárta a kormányfő. 

Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatásra érkezett Abu-Dzabiba, ahol a pénteki napon tárgyalást folytat Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával. 

Orbán Viktor keményen reagált a finn elnök szavaira

Alexander Stubb finn államfő csütörtökön Kijevben, ukrán hivatali kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy

Ukrajnának az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát.

Stubb kijelentésére Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált, kijelentve, hogy „az EU-tagság nem biztonsági garancia, hanem érdemalapú folyamat”. Hozzátette, hogy ha valóban „a legerősebb biztonsági garancia” lenne, akkor Finnországnak semmi oka nem lett volna belépni a NATO-ba.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ukrajna villámgyors felvétele az EU-ba nem erősítené az Uniót – hanem közvetlenül behozná a háború fenyegetését. Ésszerűbb megközelítést javaslunk” – tette hozzá Orbán Viktor.

Nyitókép: Brendan

 


 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tiszascsicskak
2025. szeptember 12. 08:17
Az a lényeg hogy zsidók jól éljenek. Az emberek le vannak szarva
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 12. 08:17
SzkeptiKUSS 2025. szeptember 12. 08:16 Kimirszen! Azért hőbörögnek a bankok, mert beszedték a rájuk kirótt adót? Pont most mennek biróságra az OTP szervezésében. Ne keverd a tranzakciós illetéket a kamatstoppal.
Válasz erre
0
0
SzkeptiKUSS
2025. szeptember 12. 08:16
Kimirszen! Azért hőbörögnek a bankok, mert beszedték a rájuk kirótt adót? Pont most mennek biróságra az OTP szervezésében.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 12. 08:16
Az idióta lakáspolitikátok hány tízmilliót vett ki emberek zsebéből?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!