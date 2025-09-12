Orbán Viktor: A Tisza-adó több százezer forintot venne el az emberektől! – (VIDEÓ)

A szerdai lengyelországi incidens a megtestesülése annak, hogy milyen veszélyes helyzetben is élünk – mondta Orbán Viktor. Amikor beesik néhány drón, akkor mindenki felkapja a fejét, a háborús fenyegetettség folyamatos. Bár közvetlen kapcsoaltban van a magyar külügyminiszter az amerikaiakkal és az oroszokkal, de ez nem jelenti azt, hogy mindent tudunk – hívta fel a figyelmet a kormányfő. Orbán Viktor közölte, az orosz-ukrán háború csak nekünk a legfontosabb, míg a világ nagy részének egyáltalán nem. A kormányfő közölte, a világ nagyhatalmai nemcsak erről a kérdésről tárgyalnak. A lengyelek a barátaink, és történelmi szövetségeseink, ezért ami az ő szuverenitásukat sérti, az számunkra is elfogadhatatlan.

A kormányfő Ursula von der Leyen szerdai beszédéről azt mondta, három éve viseljük egy háború kedvezőtlen következményeit, miközben semmilyen felelősségünk sincs a háború kitörésében. A bizottság bele akar rángatni minket a háborúba – tette hozzá.