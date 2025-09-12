Orbán Viktor: A Tisza-adó több százezer forintot venne el az emberektől! – (VIDEÓ)

Történelmi jelentőségű találkozón vett részt Orbán Viktor (FOTÓK)
Több mint tucatnyi megállapodást kötött a kormányfő.
A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap. A háborús fenyegetettség közvetlen – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán VIktor a Tisza-adó súlyos következményeit is részletesen bemutatta.
Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, sikerült egy egészen különleges kapcsolatot létrehzni az Egyesült Arab Emírségekkel. Gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki a két állam között, mert olyan iparágakba tudunk bevonni a magyar gazdaságba forrásokat, amelyekbe korábban nem. Kijelöltük azokat az iparágakat (energiaszektor, digitális infrastruktúra, mesterséges intelligencia), ahol jelentős előrehaladást értünk el – mondta a kormányfő. Csak idén a két ország közötti áruforgalom 24 százalékkal növekedett a tavalyi évhez képest – tette hozzá.
A szerdai lengyelországi incidens a megtestesülése annak, hogy milyen veszélyes helyzetben is élünk – mondta Orbán Viktor. Amikor beesik néhány drón, akkor mindenki felkapja a fejét, a háborús fenyegetettség folyamatos. Bár közvetlen kapcsoaltban van a magyar külügyminiszter az amerikaiakkal és az oroszokkal, de ez nem jelenti azt, hogy mindent tudunk – hívta fel a figyelmet a kormányfő. Orbán Viktor közölte, az orosz-ukrán háború csak nekünk a legfontosabb, míg a világ nagy részének egyáltalán nem. A kormányfő közölte, a világ nagyhatalmai nemcsak erről a kérdésről tárgyalnak. A lengyelek a barátaink, és történelmi szövetségeseink, ezért ami az ő szuverenitásukat sérti, az számunkra is elfogadhatatlan.
A kormányfő Ursula von der Leyen szerdai beszédéről azt mondta, három éve viseljük egy háború kedvezőtlen következményeit, miközben semmilyen felelősségünk sincs a háború kitörésében. A bizottság bele akar rángatni minket a háborúba – tette hozzá.
Mind az I., mind a II. világháborúból ki akartunk maradni, de a németek akkor is belerángattak minket egy háborúba. A két elődömnek nem sikerült ellenállni, de én nem fogok engedni.
Orbán Viktor közölte, Európának arra lenne szüksége, hogy
Az összes olyan lépést át kéne alakítani, amiket eddig Ursula von der Leyen képviselt. Ő nem fogja megváltoztatni az álláspontját, tehát ideje lenne hazamennie – tette hozzá. A kormányfő rámutatott arrais, hogy tavaly elfogadták a budapesti deklarációt, de annak pontosan az ellenkezőjét csinálják.
A magyar politika hagyománya, hogy a pártok egy része folyamatosan a külföldiek szolgálatában áll. Hol Moszkvából, hol Berlinből igazgatják őket, most pedig Brüsszelből.
A Tisza és a DK nyíltan azt képviseli, amit Brüsszel csinál az összes fontos kérdésben. Ha őket hatalmazzák fel a kormányzásra, akkor az elhibázott brüsszeli politika megjelenne Budapesten – tette hozzá. Mind a DK, mind a Tisza nem létezne, hanem finanszíroznák őket Brüsszelből, mentelmi ügyekben zsarolják őket – világított rá Orbán Viktor. Brüsszel célja, hogy ezek a pártok hatalomra kerüljenek, mert akkor jelentősen nőne a nyugati cégek bevétele.
Azért akarja a Tisza megemelni az adókat, mert el akarja engedni a multik adóját. A mostani kormánytól is ezt követelik, de ebben sem engednek – mondta Orbán Viktor. Mindez nem egy adóvita, mert az egyik párt megmondta, hogy bizonyos dolgokról nem beszélünk, mert akkor elvesztenénk a választásokat – mondta a kormányfő. Ezt belemondták az arcunkba, és így az egész egy bizalmi kérdés lett – hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor a közelgő nemzeti konzultáció kapcsán azt mondta, hogy egy átlagjövedelem esetén 250 ezer forintos lenne a veszteség, míg például egy katona esetében több mint 400 ezer forint, ha megvalósulnának a Tisza adóemelései. A konzultációval előre ki kell provokolni a másik oldal véleményét, és előre le kell folytatni a vitákat – tette hozzá.
Egy vagyonadó és ingatlanadó esetében minden embernek évente kell csinálnia egy vagyonosodási bevallást. Ezzel szemben az embereknek kell dönteniük a saját pénzükről, és nem az államnak –
mondta az adórendszeről Orbán Viktor. Az a jó, ha alacsony adók vannak, mert mindenki jobban jár.
A kormányfő az új otthonteremtési programról azt mondta, hogy volt egy feszültség a társadalomban, mert az inagtlanárak folyamatosan mentek felfelé. Erre kellett egy megoldást találni – ismertette. A magyarok úgy érzik, hogyha nincs saját fedél a feje fölött, akkor rosszul érzi magát. Folyamatosan dolgoztunk egy lakhatási programon, és most sikerült egy olyan megoldást találni, ami egy vonzó dallamot ad ki. Az albérletárak lefelé mennek, az építőipar is megindult, lesznek itt lakások – ismertette a miniszterelnök. Ez családok százezrei számára nyit ki biztató perspektívát.
A migrációs paktum nem jelenti a határok lezárását, és nem oldja meg a bajt. Azt kell kimondani, hogy senki nem léphet be az EU területére engedély nélkül – mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint, ha ezt folytatják, akkor tönkre fognak menni a migránsokat szabadon beengedő országok. Mi azért kűzdünk, hogy ne legyen migráció, míg Nyugaton az a cél, hogyan lehet együtt élni a bajjal – tette hozzá. Elég lett volna, ha hallgattak volna ránk 10 évvel ezelőtt Nyugaton. Oda lesz a közbiztonság, és fel fog bomlani a jogrend – mondta. Jól láthatóan nem tudják megoldani, és a világ pénze nem elég a megoldásra. Ez visszacsinálhatatlan. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra is, hogy a szegényebb országokból nem lehet tömegeket importálni, mert az nem megoldás.
Mielőtt nagyon durvákat mondunk, akkor érdemes egy kicsit elgondolkozni – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Őrizzük meg a józanságukat, ha lehet a beszédben is –
zárta a kormányfő.
Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatásra érkezett Abu-Dzabiba, ahol a pénteki napon tárgyalást folytat Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával.
Alexander Stubb finn államfő csütörtökön Kijevben, ukrán hivatali kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy
Ukrajnának az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát.
Stubb kijelentésére Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált, kijelentve, hogy „az EU-tagság nem biztonsági garancia, hanem érdemalapú folyamat”. Hozzátette, hogy ha valóban „a legerősebb biztonsági garancia” lenne, akkor Finnországnak semmi oka nem lett volna belépni a NATO-ba.
„Ukrajna villámgyors felvétele az EU-ba nem erősítené az Uniót – hanem közvetlenül behozná a háború fenyegetését. Ésszerűbb megközelítést javaslunk” – tette hozzá Orbán Viktor.
