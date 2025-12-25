Ft
moszkva putyin zelenszkij orosz-ukrán háború kijev donbasz ukrajna oroszország

Ekkora karácsonyi ajándékra még Putyin sem számított: 180 fokot fordult Zelenszkij álláspontja – ez lehet a béke kirakósának kulcseleme

2025. december 25. 09:31

Kijev hajlandó lehet kompromisszumot kötni a Donbasz régió területének kérdésében, amelyet Moszkva teljes ellenőrzés alá szeretne vonni.

2025. december 25. 09:31
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán nyilvánosságra hozott egy új béketervet, amely szerint az ukrán fegyveres erők kész lennének csapatokat kivonni Kelet-Ukrajnából, hogy demilitarizált övezet jöjjön létre, amennyiben Oroszország is vállalja ugyanezt – írta meg a Washington Post.

Ez az első jel arra, hogy Kijev hajlandó lehet kompromisszumot kötni a Donbasz régió területének kérdésében, amelyet Moszkva teljes ellenőrzés alá szeretne vonni. A terület kérdése továbbra is a legvitatottabb pont a tárgyalásokon, mivel Ukrajna szerint a föld feladása csak újabb orosz támadásokat ösztönözne.

A szerdán közzétett, 20 pontból álló terv ugyan még nem végleges, de a dokumentum rögzíti, hogy Ukrajna békeidőben 800 ezer fős hadsereggel rendelkezne, valamint tartalmazza a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a megállapodás végrehajtása népszavazáshoz lenne kötve, ami tűzszünet hiányában nehezen kivitelezhető.

Oroszország továbbra is ellenáll a külföldi békefenntartók elhelyezésének, és ragaszkodik a szankciók feloldásához, a befagyasztott orosz állami vagyon visszaadásához, valamint bizonyos területek ellenőrzéséhez a Donyecki régióban.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

recipp
2025. december 25. 11:19
Finnország elnöke: Oroszország a legnagyobb veszély a nyugatra. „Oroszország az első számú fenyegetés Európa és valójában a nyugati világ számára” – mondta Alexander Stubb, finnország elnöke. Ez nem retorika oldalról - egy olyan országból származik, amely elsőkézből ismeri Oroszországot, történelem, földrajz és kemény biztonsági döntések révén. Amivel Ukrajna ma szembenéz, az ugyanaz a fenyegetés, amellyel holnap Európa szembesül, ha nem állítják meg.
Válasz erre
0
1
bagira004
2025. december 25. 11:16
Több százezer fegyver veszett el Ukrajnában, palesztinok azzal lövöldöznek .
Válasz erre
1
2
recipp
2025. december 25. 11:12
OrálViktor ünnepi gondolatai: Az ország egy hanyatló unió része, aki benne van, együtt hanyatlik vele ....höhöö..ő hanyatlik... Egeszen Putyin alfele alá. Szégyen.Soha nem tűnt olyan jó képességűnek, inkább a duma ment neki. Ahhoz volt feltűnően nagy tehetsége, hogy szédítse a hallgatóságát, illetve minden közösségben megszerezze a hatalmat-egyidejűleg minden potenciális riválisát azonnal kinyírja. /Erről beszélt is egyébként./ Leginkább a gátlástalanság jellemezte.A leggroteszkebb az, hogy őszintén elhiszi a saját hazugságait. Talán fel sem fogja már a saját, másik dimenziójából, hogy valójában hazugságok az ő igazságai...Egy gátlástalan lókupec volt mindig!attól a hanyatló EU tól elfogadta azt a sok milliárdot amit nem az országra hanem magára és a neresekre költött. ( pl a lopás magas szintre emelése, kettős mérce profi kiépítése ), de azért az aljassága mindent überelt! Nincs bocsánat sem neki, sem a sleppnek, amelyik hatalomban tartja!
Válasz erre
0
5
edusos
2025. december 25. 11:10
Jó, akkor Zselé most egy napig megint mást mond. Lapozzunk...
Válasz erre
5
0
