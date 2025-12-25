Ekkora karácsonyi ajándékra még Putyin sem számított: 180 fokot fordult Zelenszkij álláspontja – ez lehet a béke kirakósának kulcseleme

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán nyilvánosságra hozott egy új béketervet, amely szerint az ukrán fegyveres erők kész lennének csapatokat kivonni Kelet-Ukrajnából, hogy demilitarizált övezet jöjjön létre, amennyiben Oroszország is vállalja ugyanezt – írta meg a Washington Post.

Ez az első jel arra, hogy Kijev hajlandó lehet kompromisszumot kötni a Donbasz régió területének kérdésében, amelyet Moszkva teljes ellenőrzés alá szeretne vonni. A terület kérdése továbbra is a legvitatottabb pont a tárgyalásokon, mivel Ukrajna szerint a föld feladása csak újabb orosz támadásokat ösztönözne.