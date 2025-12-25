Ekkora karácsonyi ajándékra még Putyin sem számított: 180 fokot fordult Zelenszkij álláspontja – ez lehet a béke kirakósának kulcseleme

Megtörte a csendet Moszkva: nem nézik tétlenül Zelenszkij törekvéseit – így változhat Trump béketerve
Moszkva tárgyalási alapnak tekinti az amerikai béketervet, de kulcsfontosságú garanciák hiányára hivatkozva jelentős változtatásokat követel.
Kijev hajlandó lehet kompromisszumot kötni a Donbasz régió területének kérdésében, amelyet Moszkva teljes ellenőrzés alá szeretne vonni.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán nyilvánosságra hozott egy új béketervet, amely szerint az ukrán fegyveres erők kész lennének csapatokat kivonni Kelet-Ukrajnából, hogy demilitarizált övezet jöjjön létre, amennyiben Oroszország is vállalja ugyanezt – írta meg a Washington Post.
Ez az első jel arra, hogy Kijev hajlandó lehet kompromisszumot kötni a Donbasz régió területének kérdésében, amelyet Moszkva teljes ellenőrzés alá szeretne vonni. A terület kérdése továbbra is a legvitatottabb pont a tárgyalásokon, mivel Ukrajna szerint a föld feladása csak újabb orosz támadásokat ösztönözne.
A szerdán közzétett, 20 pontból álló terv ugyan még nem végleges, de a dokumentum rögzíti, hogy Ukrajna békeidőben 800 ezer fős hadsereggel rendelkezne, valamint tartalmazza a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a megállapodás végrehajtása népszavazáshoz lenne kötve, ami tűzszünet hiányában nehezen kivitelezhető.
Oroszország továbbra is ellenáll a külföldi békefenntartók elhelyezésének, és ragaszkodik a szankciók feloldásához, a befagyasztott orosz állami vagyon visszaadásához, valamint bizonyos területek ellenőrzéséhez a Donyecki régióban.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP