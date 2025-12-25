Megtörte a csendet Moszkva: nem nézik tétlenül Zelenszkij törekvéseit – így változhat Trump béketerve

Oroszország ugyan még nem hagyta jóvá a javaslat jelenlegi formáját, de nem kívánja teljes egészében elutasítani sem, mivel attól tart, hogy ezzel kiváltaná Donald Trump amerikai elnök ellenszenvét. Trump a napokban úgy nyilatkozott, hogy a tárgyalások „rendben” haladnak, és szerinte reális esély van egy közeli megállapodásra.

Moszkva elsősorban hosszú távú biztonsági garanciákat vár: kizárná a NATO keleti irányú bővítését, valamint rögzítené Ukrajna semlegességét akkor is, ha az ország az Európai Unióhoz csatlakozna. Emellett Oroszország korlátozná a háború utáni időszakban az ukrán fegyveres erők létszámát és fegyverzetét, továbbá egyértelmű jogi biztosítékokat követel az orosz nyelv ukrajnai státuszára vonatkozóan.

A Kreml a gazdasági kérdéseket is a békemegállapodás szerves részének tekinti: rendezni kívánja a Nyugat által bevezetett szankciók feloldásának menetrendjét, valamint a Nyugaton befagyasztott, több száz milliárd dollárnyi orosz állami vagyon sorsát.

A területi viták továbbra is az egyik legnehezebb pontot jelentik.

Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna mondjon le a Donyecki terület azon részéről, amely jelenleg még Kijev ellenőrzése alatt áll – annak ellenére, hogy az orosz hadsereg közel négy év harc után sem tudta teljes egészében elfoglalni a térséget. Kijev ezt határozottan elutasítja, attól tartva, hogy a megerősített védelmi vonalak feladása az országot egy újabb orosz támadásnak tenné ki.