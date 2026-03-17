Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott marco rossi kerethirdetés

Törheti a fejét Marco Rossi: meglepetésnevekkel lehet tele a magyar válogatott idei első kerete

2026. március 17. 12:11

Bőséges a merítési lehetőség. A szövetségi kapitány keretet hirdet a Szlovénia és Görögország elleni felkészülési meccsekre.

Mint ismert, kedd délután kihirdeti a 2026-os év első játékoskeretét a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. A nemzeti együttes tagjai március végén két felkészülési mérkőzésen lépnek pályára Szlovénia és Görögország ellen. A névsorban várhatóan több meglepetés is felbukkan, különösen a védelemben, ahol a kapitány számára komoly kihívást jelenthet a megfelelő játékosok kiválasztása – írja a Magyar Nemzet. „Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe. Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, alapul véve a jövőbeli lehetőségeket, célokat” – fogalmazott januárban a mester az MLSZ honlapjának.

Már a kapusposzt kérdése is fejtörést okozhat Rossinak, mivel a Gulácsi Péter visszavonulása után folyamatosan védő Dibusz Dénes hosszú sérülést követően tért vissza a Ferencvárosba, de eddig csak két mérkőzésen kapott lehetőséget. Jó hír, hogy Tóth Balázs a Blackburnnél megbízhatóan véd, és a Puskás Akadémiában szereplő Szappanos Péter is stabil formát hoz: ráadásul ő mutatta be a január-február hónap védését a Fizz Ligában. A kapitány tehát eldöntheti, hogy marad a kipróbált triónál, vagy újdonsággal kísérletezik. Ha a döntés a Ferencvárosban remeklő Gróf Dávidra esne, az sem lenne meglepetés: a 36 éves kapus korábban Rossi Honvédjával bajnoki címet nyert, és 2018-ban már kapott meghívót a válogatottba. Gróf korábban megtiszteltetésnek nevezte a lehetőséget, de azt mondta, jelenleg nem számít meghívóra. 

GRÓF Dávid
Gróf Dávid ünnepli csapata győzelmét a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntős párharc első mérkőzése után (MTI/Koszticsák Szilárd) 

A védelemben a stabilitást továbbra is a Nego, Orbán, a lengyel Pogon Szczecin csapatában az utóbbi időben állandó játéklehetőséget kapó Szalai Attila, Kerkez kvartett jelentheti, ám a rotációs lehetőségek jelentősen bővültek. A keretbe kerülésre esélyesek közt Nagy Barnabás (FTC), Osváth Attila (FTC), Bodnár Gergő (Újpest) és Csinger Márk (ETO FC) neve is szerepel, míg a belső védőposztokon Mocsi Attila (Rizespor), Szalai Gábor (FTC) és Balogh Botond (Kocaelispor) biztosítanak bőséges variációs lehetőséget az olasz szakembernek. 

A középpályán Szoboszlai Dominik helye biztos, akárcsak Bolla Bendegúzé a jobb oldalon, valamint Callum Styles és Schäfer András is stabil tagjai a keretnek, ugyanakkor a Bournemouth-ban kevesebb játéklehetőséghez jutó Tóth Alex helyzete bizonytalanabb. Tóth januári átigazolása óta négy mérkőzésen lépett pályára a Premier League-ben, összesen 72 percet töltve a pályán. Várható a frissítés 

  • Vitális Milán (ETO FC), 
  • Csongvai Áron (AIK), 
  • Szendrei Norbert (ZTE), 
  • Alen Skribek (ZTE), 
  • Szűcs Tamás (DVSC) 
  • és Németh Hunor (MTK) bevonásával, 

akik az elmúlt hónapokban jól teljesítettek klubjaikban.

A támadósorban Varga Barnabás és Sallai Roland neve biztos pont, de Rossi dönthet Lukács Dániel, Gruber Zsombor, Redzic Damir vagy a debreceni Bárány Donát – akinek már 11 gólja van a bajnokságban – meghívásáról is. Az AZ Alkmaar 18 éves csatára, Kovács Bendegúz – aki 31 meccsen 29 gólt szerzett utánpótláscsapataiban – beválogatása egyelőre inkább távlati cél, de jelenléte jelzi, hogy a kapitány számára adottak a feltételek a fokozatos fiatalításhoz és a taktikai kísérletezéshez.

A magyar válogatott 2026-os mérkőzései

Felkészülési találkozók

  • Március 28.: Magyarország–Szlovénia, 18.00
  • Március 31.: Magyarország–Görögország, 19.00
  • Június 5.: Magyarország–Finnország, 19.45
  • Június 9.: Kazahsztán–Magyarország 14.00

Nemzetek Ligája, B divízió

  • Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20.45
  • Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20.45
  • Október 2.: Magyarország–Georgia, 20.45
  • Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20.45
  • November 14.: Georgia–Magyarország, 18.00
  • November 17.: Magyarország–Észak-Írország, 20.45

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!