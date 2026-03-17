Törheti a fejét Marco Rossi: meglepetésnevekkel lehet tele a magyar válogatott idei első kerete

Tóth Alex türelmesen vár a sorára a Bournemouth-ban
A magyar játékos ezúttal nem került pályára.
Bőséges a merítési lehetőség. A szövetségi kapitány keretet hirdet a Szlovénia és Görögország elleni felkészülési meccsekre.
Mint ismert, kedd délután kihirdeti a 2026-os év első játékoskeretét a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. A nemzeti együttes tagjai március végén két felkészülési mérkőzésen lépnek pályára Szlovénia és Görögország ellen. A névsorban várhatóan több meglepetés is felbukkan, különösen a védelemben, ahol a kapitány számára komoly kihívást jelenthet a megfelelő játékosok kiválasztása – írja a Magyar Nemzet. „Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe. Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, alapul véve a jövőbeli lehetőségeket, célokat” – fogalmazott januárban a mester az MLSZ honlapjának.
Már a kapusposzt kérdése is fejtörést okozhat Rossinak, mivel a Gulácsi Péter visszavonulása után folyamatosan védő Dibusz Dénes hosszú sérülést követően tért vissza a Ferencvárosba, de eddig csak két mérkőzésen kapott lehetőséget. Jó hír, hogy Tóth Balázs a Blackburnnél megbízhatóan véd, és a Puskás Akadémiában szereplő Szappanos Péter is stabil formát hoz: ráadásul ő mutatta be a január-február hónap védését a Fizz Ligában. A kapitány tehát eldöntheti, hogy marad a kipróbált triónál, vagy újdonsággal kísérletezik. Ha a döntés a Ferencvárosban remeklő Gróf Dávidra esne, az sem lenne meglepetés: a 36 éves kapus korábban Rossi Honvédjával bajnoki címet nyert, és 2018-ban már kapott meghívót a válogatottba. Gróf korábban megtiszteltetésnek nevezte a lehetőséget, de azt mondta, jelenleg nem számít meghívóra.
A védelemben a stabilitást továbbra is a Nego, Orbán, a lengyel Pogon Szczecin csapatában az utóbbi időben állandó játéklehetőséget kapó Szalai Attila, Kerkez kvartett jelentheti, ám a rotációs lehetőségek jelentősen bővültek. A keretbe kerülésre esélyesek közt Nagy Barnabás (FTC), Osváth Attila (FTC), Bodnár Gergő (Újpest) és Csinger Márk (ETO FC) neve is szerepel, míg a belső védőposztokon Mocsi Attila (Rizespor), Szalai Gábor (FTC) és Balogh Botond (Kocaelispor) biztosítanak bőséges variációs lehetőséget az olasz szakembernek.
A középpályán Szoboszlai Dominik helye biztos, akárcsak Bolla Bendegúzé a jobb oldalon, valamint Callum Styles és Schäfer András is stabil tagjai a keretnek, ugyanakkor a Bournemouth-ban kevesebb játéklehetőséghez jutó Tóth Alex helyzete bizonytalanabb. Tóth januári átigazolása óta négy mérkőzésen lépett pályára a Premier League-ben, összesen 72 percet töltve a pályán. Várható a frissítés akik az elmúlt hónapokban jól teljesítettek klubjaikban.
akik az elmúlt hónapokban jól teljesítettek klubjaikban.
A támadósorban Varga Barnabás és Sallai Roland neve biztos pont, de Rossi dönthet Lukács Dániel, Gruber Zsombor, Redzic Damir vagy a debreceni Bárány Donát – akinek már 11 gólja van a bajnokságban – meghívásáról is. Az AZ Alkmaar 18 éves csatára, Kovács Bendegúz – aki 31 meccsen 29 gólt szerzett utánpótláscsapataiban – beválogatása egyelőre inkább távlati cél, de jelenléte jelzi, hogy a kapitány számára adottak a feltételek a fokozatos fiatalításhoz és a taktikai kísérletezéshez.
Felkészülési találkozók
Nemzetek Ligája, B divízió
„A kísérletezgetéssel nem fog túlzásba esni a kapitány.”
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
***
