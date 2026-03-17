Törheti a fejét Marco Rossi: meglepetésnevekkel lehet tele a magyar válogatott idei első kerete

Mint ismert, kedd délután kihirdeti a 2026-os év első játékoskeretét a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. A nemzeti együttes tagjai március végén két felkészülési mérkőzésen lépnek pályára Szlovénia és Görögország ellen. A névsorban várhatóan több meglepetés is felbukkan, különösen a védelemben, ahol a kapitány számára komoly kihívást jelenthet a megfelelő játékosok kiválasztása – írja a Magyar Nemzet. „Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe. Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, alapul véve a jövőbeli lehetőségeket, célokat” – fogalmazott januárban a mester az MLSZ honlapjának.

Már a kapusposzt kérdése is fejtörést okozhat Rossinak, mivel a Gulácsi Péter visszavonulása után folyamatosan védő Dibusz Dénes hosszú sérülést követően tért vissza a Ferencvárosba, de eddig csak két mérkőzésen kapott lehetőséget. Jó hír, hogy Tóth Balázs a Blackburnnél megbízhatóan véd, és a Puskás Akadémiában szereplő Szappanos Péter is stabil formát hoz: ráadásul ő mutatta be a január-február hónap védését a Fizz Ligában. A kapitány tehát eldöntheti, hogy marad a kipróbált triónál, vagy újdonsággal kísérletezik. Ha a döntés a Ferencvárosban remeklő Gróf Dávidra esne, az sem lenne meglepetés: a 36 éves kapus korábban Rossi Honvédjával bajnoki címet nyert, és 2018-ban már kapott meghívót a válogatottba. Gróf korábban megtiszteltetésnek nevezte a lehetőséget, de azt mondta, jelenleg nem számít meghívóra.