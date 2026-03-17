03. 17.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Liverpool Anglia Szoboszlai Dominik

„Nem az ő hibája, hogy egy másik bolygón él” – keményen kiosztotta Szoboszlait egy liverpooli lap

2026. március 17. 08:43

A Liverpool egyik szurkolói honlapjának szerzője kemény hangvételű véleménycikket írt. Szerinte nem volt helyénvaló Szoboszlai Dominiktől, hogy a Tottenham elleni meccs után a saját csapata szurkolóival foglalkozott.

A Liverpool egyik szurkolói honlapjának, a rousingthekop.com-nak a szerzője, James Brooke kemény hangvételű véleménycikkben üzent Szoboszlai Dominiknek, a csapat magyar válogatott labdarúgójának, aki azt nyilatkozta a múlt vasárnapi, Tottenham elleni döntetlen (1–1) után, hogy a szurkolók nem elég türelmesek hozzájuk, és gyakran már a meccsek vége előtt elindulnak hazafelé, ahelyett, hogy a lefújásig támogatnák őket.

A publicista a jegyzetének első soraiban leszögezi, teljesen egyértelmű, hogy Szoboszlai a mostani idényben a Liverpool legjobbja, a mérce azonban jelenleg meglehetősen alacsonyan van. Brooke azt írja, a magyar játékos időnként fantasztikus teljesítményt tett le a pályára, sokszor viszont éppen ő testesítette meg mindazt, ami ebben az évadban probléma a Poolnál: 

  • hanyag a labdakezelése, 
  • túlzott magabiztosságot mutat kifelé 
  • és megvan benne a hajlam arra, hogy a legkisebb kontaktoknál is feldobja magát, 

márpedig ezek a tulajdonságok a „klasszikus futballista primadonnák” ismertetőjegyei.

„Sokan azt mondanák, Szoboszlai kiérdemelte a jogot, hogy többet követeljen a szurkolóktól, de ő és a jelenlegi keret bármely tagja az utolsók, akiknek ki kellene oktatniuk a drukkereket a csapat támogatásával kapcsolatban. (…) Amit ezek az emberek figyelmen kívül hagynak, az a kontextus. A Liverpool szurkolóinak nem szokásuk rendszeresen elindulni korábban hazafelé, és nem élvezhetik, ha kifütyülhetik a saját csapatukat. Az Anfield közönsége még a szezon legnehezebb időszakaiban is végig kiállt Arne Slot és a játékosok mellett. Ez a vasárnapi meccs nagy részében is így volt, de egyszerűen nem lehet ilyen rosszul játszani, ilyen könnyen alulmaradni a párharcokban, és ami a legrosszabb, az utolsó percekben gólt kapni, majd elvárni a drukkerektől, hogy ne legyenek dühösek” – írja Brooke.

Az újságíró úgy véli, Szoboszlainak inkább önvizsgálatot kellene tartania, ahelyett, hogy megosztó kijelentéseket tesz, és be kell fejeznie a szurkolók kioktatását. Kijelenti, a Liverpool drukkerei a világ legjobbjai közé tartoznak, de pontosan tudják, mikor nézik őket bolondnak.

Slot irányítása alatt a csapat az elmúlt évtizedek egyik legrosszabb fociját játssza, miközben az olyan játékosok, mint Szoboszlai, mintha nem is fognák fel, mennyire rossz a jelenlegi helyzet. Mindenkinek lehet véleménye, és a Liverpool nyolcasa sok türelmet kap majd a többnyire jó teljesítményei miatt, de a futballistáknak nem kellene kioktatniuk azokat a szurkolókat, akik súlyos pénzt fizetnek, és sok mindenről lemondanak azért, hogy hétről-hétre ilyen nehezen élvezhető »szórakozást« nézzenek. Nem Szoboszlai hibája, hogy egy másik bolygón él, és kétségtelenül rengeteget dolgozott azért, hogy ott tartson, ahol most, de rendkívül visszás hallani, amikor a hozzá hasonló játékosok olyan embereket oktatnak ki, akik ennél sokkal jobbat érdemelnek

– teszi hozzá Brooke.

A szerző a jegyzetének a végén idézte Szoboszlait, aki azt nyilatkozta a Spurs elleni meccs után, hogy a Liverpoolnál a játékosok a szurkolókkal együtt egy nagy családot alkotnak, és a végsőkig szükségük van a drukkerek támogatására. Ezzel kapcsolatban Brooke azt írja, 

a családokban lehetnek viták, de olykor jobb, ha a tagjai nem avatkoznak bele egymás dolgaiba.

„Te végezd a munkád, mi pedig gondoskodunk róla, hogy mi is elvégezzük a magunkét” – üzente Szoboszlainak a publicista.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

bundasan
2026. március 17. 09:38
Megkérdezném a drága szurkolót, hogy mi a ká anyjáért nem zavarják már el ezt az edzőt, aki pl pont Szoboszlait játszatja "kényszerből" mindenhol csak nem a saját posztján. Ok kapus meg csatár még nem volt, de ez Szoboszlai nettó szopatása és még hol van a szezon vége. Illetve azt is megkérdezhetnék, hogy hogyan lehet ilyen középszerűnek tűnő keretet összerakni ennyi pénzből...
Halder_1899
2026. március 17. 09:24
Udvarias véleményt mondott Dominik, szépen becsomagolva. Ok fizetést kap ezért, de nem robotok, vannak érzései és véleménye és ezt elmondta. Jól tette.
Reszelő Aladár
2026. március 17. 09:18
Azért van abban valami elgondolkoztató, hogy a közönség fikázhatja a játékost, de a játékosnak még csak a kritika gondoltatát is kerülnie kell. Értem én, hogy az egyik fizet a másik meg pénzt kap, de akkor is. Amúgy meg egyszer úgyis kijön majd egy kimutatás, hogy az ottani sajtó puszta keménysége mekkora plusz terhet rak a csapatokra. Nehéz úgy teljesíteni bárkinek, hogy tudja, ha hibázik, még aznap százak akarják a belét ontani.
westend
2026. március 17. 09:13
amikor az egybites fodballszurkoló eszet oszt az olyan szép :) Lapozzunk. Dominik is azt fog. Amúgy pedig nem 'oktatta' a szurkolókat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!