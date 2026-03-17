„Nem az ő hibája, hogy egy másik bolygón él” – keményen kiosztotta Szoboszlait egy liverpooli lap

„A kérdés csak az, hogy miért?” – Szoboszlai üzent a Liverpoolt kifütyülő szurkolóknak is
A magyar a Konferencia-ligával riogat.
A Liverpool egyik szurkolói honlapjának szerzője kemény hangvételű véleménycikket írt. Szerinte nem volt helyénvaló Szoboszlai Dominiktől, hogy a Tottenham elleni meccs után a saját csapata szurkolóival foglalkozott.
A Liverpool egyik szurkolói honlapjának, a rousingthekop.com-nak a szerzője, James Brooke kemény hangvételű véleménycikkben üzent Szoboszlai Dominiknek, a csapat magyar válogatott labdarúgójának, aki azt nyilatkozta a múlt vasárnapi, Tottenham elleni döntetlen (1–1) után, hogy a szurkolók nem elég türelmesek hozzájuk, és gyakran már a meccsek vége előtt elindulnak hazafelé, ahelyett, hogy a lefújásig támogatnák őket.
A publicista a jegyzetének első soraiban leszögezi, teljesen egyértelmű, hogy Szoboszlai a mostani idényben a Liverpool legjobbja, a mérce azonban jelenleg meglehetősen alacsonyan van. Brooke azt írja, a magyar játékos időnként fantasztikus teljesítményt tett le a pályára, sokszor viszont éppen ő testesítette meg mindazt, ami ebben az évadban probléma a Poolnál:
márpedig ezek a tulajdonságok a „klasszikus futballista primadonnák” ismertetőjegyei.
A magyar a Konferencia-ligával riogat.
„Sokan azt mondanák, Szoboszlai kiérdemelte a jogot, hogy többet követeljen a szurkolóktól, de ő és a jelenlegi keret bármely tagja az utolsók, akiknek ki kellene oktatniuk a drukkereket a csapat támogatásával kapcsolatban. (…) Amit ezek az emberek figyelmen kívül hagynak, az a kontextus. A Liverpool szurkolóinak nem szokásuk rendszeresen elindulni korábban hazafelé, és nem élvezhetik, ha kifütyülhetik a saját csapatukat. Az Anfield közönsége még a szezon legnehezebb időszakaiban is végig kiállt Arne Slot és a játékosok mellett. Ez a vasárnapi meccs nagy részében is így volt, de egyszerűen nem lehet ilyen rosszul játszani, ilyen könnyen alulmaradni a párharcokban, és ami a legrosszabb, az utolsó percekben gólt kapni, majd elvárni a drukkerektől, hogy ne legyenek dühösek” – írja Brooke.
Az újságíró úgy véli, Szoboszlainak inkább önvizsgálatot kellene tartania, ahelyett, hogy megosztó kijelentéseket tesz, és be kell fejeznie a szurkolók kioktatását. Kijelenti, a Liverpool drukkerei a világ legjobbjai közé tartoznak, de pontosan tudják, mikor nézik őket bolondnak.
Slot irányítása alatt a csapat az elmúlt évtizedek egyik legrosszabb fociját játssza, miközben az olyan játékosok, mint Szoboszlai, mintha nem is fognák fel, mennyire rossz a jelenlegi helyzet. Mindenkinek lehet véleménye, és a Liverpool nyolcasa sok türelmet kap majd a többnyire jó teljesítményei miatt, de a futballistáknak nem kellene kioktatniuk azokat a szurkolókat, akik súlyos pénzt fizetnek, és sok mindenről lemondanak azért, hogy hétről-hétre ilyen nehezen élvezhető »szórakozást« nézzenek. Nem Szoboszlai hibája, hogy egy másik bolygón él, és kétségtelenül rengeteget dolgozott azért, hogy ott tartson, ahol most, de rendkívül visszás hallani, amikor a hozzá hasonló játékosok olyan embereket oktatnak ki, akik ennél sokkal jobbat érdemelnek
– teszi hozzá Brooke.
A szerző a jegyzetének a végén idézte Szoboszlait, aki azt nyilatkozta a Spurs elleni meccs után, hogy a Liverpoolnál a játékosok a szurkolókkal együtt egy nagy családot alkotnak, és a végsőkig szükségük van a drukkerek támogatására. Ezzel kapcsolatban Brooke azt írja,
a családokban lehetnek viták, de olykor jobb, ha a tagjai nem avatkoznak bele egymás dolgaiba.
„Te végezd a munkád, mi pedig gondoskodunk róla, hogy mi is elvégezzük a magunkét” – üzente Szoboszlainak a publicista.
