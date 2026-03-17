„Nem az ő hibája, hogy egy másik bolygón él” – keményen kiosztotta Szoboszlait egy liverpooli lap

A Liverpool egyik szurkolói honlapjának, a rousingthekop.com-nak a szerzője, James Brooke kemény hangvételű véleménycikkben üzent Szoboszlai Dominiknek, a csapat magyar válogatott labdarúgójának, aki azt nyilatkozta a múlt vasárnapi, Tottenham elleni döntetlen (1–1) után, hogy a szurkolók nem elég türelmesek hozzájuk, és gyakran már a meccsek vége előtt elindulnak hazafelé, ahelyett, hogy a lefújásig támogatnák őket.

A publicista a jegyzetének első soraiban leszögezi, teljesen egyértelmű, hogy Szoboszlai a mostani idényben a Liverpool legjobbja, a mérce azonban jelenleg meglehetősen alacsonyan van. Brooke azt írja, a magyar játékos időnként fantasztikus teljesítményt tett le a pályára, sokszor viszont éppen ő testesítette meg mindazt, ami ebben az évadban probléma a Poolnál: