Támadásba lendültek az ukránok – így gurul tovább az „aranykonvoj” ügye

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője emlékeztetett, hogy a hazai liberális propagandagépezet az ügy kirobbanása óta a feladatukat végző magyar rendőrtiszteket és NAV-osokat támadja, kedden pedig már odáig fajultak, hogy „vannak a tisztességes, ártatlanul meghurcolt ukrán titkosszolga-pénzszállítók, sok tízmillárd forintnak megfelelő készpénzzel a magyar közutakon furikázva, és vannak a terrorista magyar hatóságok. Tiszás tempó. Azt is írják, semmi szokatlan nincs a pénzszállítás módjában”.

Kocsis Máté bejegyzésében arra is kitért, hogy „minden rendes pénzszállító-család ukrán titkosszolgálati tábornokokkal viteti a sorszámozott lóvét nyugati bankokból, keresztül a magyar választási kampányon, által a Tiszán, egészen az ukrán frontvonalig”.

A Tisza-ukrán együttműködés itt zajlik mindenki szeme előtt, de a liberális sajtó és ügyvédek addig görbítik a valóság tükrét, hogy minden fordítva látszódjon.

De az a tükör el fog törni” – húzta alá.

„Szóval amíg a magyar hatóságok ki nem vizsgálják, mi történt pontosan, addig semmilyen nyomásnak, külföldinek-belföldinek nem engedhetünk” – zárta posztját a fideszes politikus.