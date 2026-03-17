Támadásba lendültek az ukránok – így gurul tovább az „aranykonvoj” ügye

Már az ügyészség is nyomoz az ukrán aranykonvoj miatt
Egy ukrán szervezet halállistára tette a TEK főigazgatóját, emberölés előkészülete a gyanú.
Kocsis Máté felhívta arra a figyelmet, hogy „a Tisza-ukrán együttműködés itt zajlik mindenki szeme előtt, de a liberális sajtó és ügyvédek addig görbítik a valóság tükrét”.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, támadásba lendültek az ukránok, „tovább gurul az »aranykonvoj« ügye, és már akcióban a tiszás ügyvéd is”.
A politikus azzal folytatta, „bár nem tudni honnan van a rengeteg frissen nyomtatott euró, mi volt a célja, hová vitték, elhagyta-e az egész Magyarországot, vagy csak egy része, és miféle bankok közötti művelet lehet az, amelyet ukrán titkosszolgálati vezetők kísérnek, de az ellentámadás beindult”.
Kocsis hozzátette, talán nem meglepő, de egy tiszás ügyvéd érezte szükségét annak, hogy feljelentse a jogellenes tevékenység gyanúja ellen fellépő magyar hatóságokat terrorcselekmény és hivatali visszaélés miatt. „Terrorcselekmény, értik?” – tette hozzá.
A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője emlékeztetett, hogy a hazai liberális propagandagépezet az ügy kirobbanása óta a feladatukat végző magyar rendőrtiszteket és NAV-osokat támadja, kedden pedig már odáig fajultak, hogy „vannak a tisztességes, ártatlanul meghurcolt ukrán titkosszolga-pénzszállítók, sok tízmillárd forintnak megfelelő készpénzzel a magyar közutakon furikázva, és vannak a terrorista magyar hatóságok. Tiszás tempó. Azt is írják, semmi szokatlan nincs a pénzszállítás módjában”.
Kocsis Máté bejegyzésében arra is kitért, hogy „minden rendes pénzszállító-család ukrán titkosszolgálati tábornokokkal viteti a sorszámozott lóvét nyugati bankokból, keresztül a magyar választási kampányon, által a Tiszán, egészen az ukrán frontvonalig”.
A Tisza-ukrán együttműködés itt zajlik mindenki szeme előtt, de a liberális sajtó és ügyvédek addig görbítik a valóság tükrét, hogy minden fordítva látszódjon.
De az a tükör el fog törni” – húzta alá.
„Szóval amíg a magyar hatóságok ki nem vizsgálják, mi történt pontosan, addig semmilyen nyomásnak, külföldinek-belföldinek nem engedhetünk” – zárta posztját a fideszes politikus.
Nyitókép: Thibault Camus / POOL / AFP
