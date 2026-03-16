Már az ügyészség is nyomoz az ukrán aranykonvoj miatt

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Központi Nyomozó Főügyészségre tette át azt a feljelentést, amivel Tényi István fordult a hatósághoz azt követően, hogy egy hírhedt ukrán szervezet halállistára tette az aranykonvoj lefoglalásában részt vevő Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját, Hajdu Jánost – tudta meg a Magyar Nemzet.

Erre azért került sor, mert Hajdu János hivatalos személy, így nyomozást csak az ügyészség folytathat az ügyben. Emberölésre irányuló előkészület bűntette miatt indulhat eljárás.