Már az ügyészség is nyomoz az ukrán aranykonvoj miatt

Zelenszkij komoly bajban lehet: személyes érintettsége lehet az aranykonvojban
Mikola Azarov szerint, hogy éppen ez a rakomány volt az oka annak, hogy Zelenszkij rendkívül aggódott a történtek miatt.
Egy ukrán szervezet halállistára tette a TEK főigazgatóját, emberölés előkészülete a gyanú.
A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Központi Nyomozó Főügyészségre tette át azt a feljelentést, amivel Tényi István fordult a hatósághoz azt követően, hogy egy hírhedt ukrán szervezet halállistára tette az aranykonvoj lefoglalásában részt vevő Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját, Hajdu Jánost – tudta meg a Magyar Nemzet.
Erre azért került sor, mert Hajdu János hivatalos személy, így nyomozást csak az ügyészség folytathat az ügyben. Emberölésre irányuló előkészület bűntette miatt indulhat eljárás.
A Magyar Nemzet felidézte, a NAV azért a TEK-et kérte fel az ukrán aranykonvojt megállító műveletre, mivel felmerült, hogy a pénzszállítmányt fegyveres őrök védik, és
a hazai jogszabályok értelmében minden olyan hatósági intézkedés, amelynél gyaníthatóan éleslőfegyver lehet az intézkedés alá vont személyeknél, a TEK hatáskörébe tartozik.
A hét ukránt végül tanúként kihallgatták, majd kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Mivel a nyomozás az ukránok kiutasításával nem ért véget, így az ügynek lehetnek magyar érintettjei.
Ezt is ajánljuk a témában
