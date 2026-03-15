volodimir zelenszkij ukrán aranykonvoj rakomány pénz ukrajna miniszterelnök

Zelenszkij komoly bajban lehet: személyes érintettsége lehet az aranykonvojban

2026. március 15. 11:20

Mikola Azarov szerint, hogy éppen ez a rakomány volt az oka annak, hogy Zelenszkij rendkívül aggódott a történtek miatt.

2026. március 15. 11:20
Zelenszkij

Újabb fejleményre hívta fel a figyelmet Ukrajna volt miniszterelnöke a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által lefoglalt aranykonvoj kapcsán. Mikola Azarov, Ukrajna korábbi miniszterelnöke úgy véli, hogy éppen ez a rakomány volt az oka annak, hogy Volodimir Zelenszkij rendkívül aggódott a történtek miatt, bár azt nem árulta el, mi volt ennek a rakománynak a pontos tartalma – írja az EADaily lapra hivatkozva a Híradó.hu.

Nem részletezem most, de valóban volt egy másik rakomány is. Mivel ezt nem tették még közzé, nem szeretném én sem nyilvánosságra hozni a részleteket. Várjunk, amíg ezt hivatalosan is bejelentik. Úgy gondolom, hogy ez a titkos rakomány volt az oka annak, hogy Zelenszkij ennyire aggódott”

– írta a korábbi miniszterelnök Telegram csatornáján.

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Azarov arra is rámutatott, hogy a gyűjtőautókban talált pénz egyértelműen illegálisan került oda, mivel a gyűjtőknek nem voltak megfelelő kísérő okmányaik, és a magyar hatóságoknak nem lett volna joguk lefoglalni a szállítmányt, ha minden rendben lett volna.

„Lássák, egyetlen osztrák bank sem erősítette meg ezt az ügyletet, és nem biztosított dokumentumokat. Csak zaj van Ukrajnában. Nyilvánvaló, hogy most az Ukrán Nemzeti Bank bármilyen dokumentumot előállíthat, de ha azok jogszerűek lennének, nem lett volna botrány. A magyarok is pontosan tudják mindezt. Mivel nem voltak dokumentumok, ez azt jelenti, hogy az ügylet teljesen illegális volt, és a pénzt Zelenszkij környezete, valamint maga Zelenszkij közvetlen részvételével szerezték meg” – magyarázta Azarov.

A gyűjtőautók, amelyek pénzt és aranyat szállítottak, végül visszakerültek Kijevbe, ám a magyar hatóságok két hónapra lefoglalták őket, míg le nem zárult a nyomozás. Azóta sem került szóba más rakomány a szállítmányban.

Nyitókép forrása: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
B_kanya
2026. március 15. 12:50
Bastyaelvtars 2026. március 15. 11:38 "Az ukránok 31 ország nagykövetének mutatták be részletesen," Kijev szellemét nem tudják kiűzni a csőből?
Válasz erre
2
0
nemecsekerno-007-01
2026. március 15. 12:38
Dolgoznak a magyar szolgálatok. :)))))))
Válasz erre
3
0
survivor
2026. március 15. 12:36
Dolgoztak a Szolgalatok.... Volt egy füles ,valahonnan.CIA tól ?FSZBtől ?
Válasz erre
3
0
Vasalo
2026. március 15. 12:32
Az osztrák politika is nyakig lehet ebben a pénzmosásban, mert a kommunista ORF mélyen hallgat az ügyröl, ugy látszik most nagy hirtelen nem hiányzik az országnak a sok millio készpénz meg a 9 aranyrud. A külügyminiszter sem szolt eddig semmit, máskor mérhetetlen nagy a pofája. Az ORF fónöke hétfön nagy hirtelen lemondott egy állitolagos szexuális zaklatásért 2009-böl ( akkor még az ORF közelében sem volt, viszont az érintettel több évig élt együtt).
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!