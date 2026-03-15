Zelenszkij komoly bajban lehet: személyes érintettsége lehet az aranykonvojban

Pénzhegyek és aranyrudak: fotókon az „ukrán aranykonvoj akció” (GALÉRIA)
Döbbenetes mennyiségű készpénzt és aranyat találtak a hatóságok egy Magyarországon áthaladó páncélautóban – az ügyben már pénzmosás gyanújával folyik a vizsgálat.
Mikola Azarov szerint, hogy éppen ez a rakomány volt az oka annak, hogy Zelenszkij rendkívül aggódott a történtek miatt.
Újabb fejleményre hívta fel a figyelmet Ukrajna volt miniszterelnöke a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által lefoglalt aranykonvoj kapcsán. Mikola Azarov, Ukrajna korábbi miniszterelnöke úgy véli, hogy éppen ez a rakomány volt az oka annak, hogy Volodimir Zelenszkij rendkívül aggódott a történtek miatt, bár azt nem árulta el, mi volt ennek a rakománynak a pontos tartalma – írja az EADaily lapra hivatkozva a Híradó.hu.
Nem részletezem most, de valóban volt egy másik rakomány is. Mivel ezt nem tették még közzé, nem szeretném én sem nyilvánosságra hozni a részleteket. Várjunk, amíg ezt hivatalosan is bejelentik. Úgy gondolom, hogy ez a titkos rakomány volt az oka annak, hogy Zelenszkij ennyire aggódott”
– írta a korábbi miniszterelnök Telegram csatornáján.
Azarov arra is rámutatott, hogy a gyűjtőautókban talált pénz egyértelműen illegálisan került oda, mivel a gyűjtőknek nem voltak megfelelő kísérő okmányaik, és a magyar hatóságoknak nem lett volna joguk lefoglalni a szállítmányt, ha minden rendben lett volna.
„Lássák, egyetlen osztrák bank sem erősítette meg ezt az ügyletet, és nem biztosított dokumentumokat. Csak zaj van Ukrajnában. Nyilvánvaló, hogy most az Ukrán Nemzeti Bank bármilyen dokumentumot előállíthat, de ha azok jogszerűek lennének, nem lett volna botrány. A magyarok is pontosan tudják mindezt. Mivel nem voltak dokumentumok, ez azt jelenti, hogy az ügylet teljesen illegális volt, és a pénzt Zelenszkij környezete, valamint maga Zelenszkij közvetlen részvételével szerezték meg” – magyarázta Azarov.
A gyűjtőautók, amelyek pénzt és aranyat szállítottak, végül visszakerültek Kijevbe, ám a magyar hatóságok két hónapra lefoglalták őket, míg le nem zárult a nyomozás. Azóta sem került szóba más rakomány a szállítmányban.
Nyitókép forrása: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP