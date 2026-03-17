Szívmelengető jelenetek tették még emlékezetesebbé Orbán Viktor országjárásának kaposvári állomását: a miniszterelnök életre szóló élményt szerzett (VIDEÓ)

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt Kaposváron: Magyarországot kívül tartjuk a háborúból!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
A fórum során egy kedves, spontán jelenet is színesítette az eseményt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, jelentős érdeklődés övezte Orbán Viktor országjárásának kaposvári állomását, ahol nagy tömeg gyűlt össze a rendezvényen.
A fórum során egy kedves, spontán jelenet is színesítette az eseményt. Egy három-négy év körüli kislány – akit feltehetően az édesapja emelt a magasba – váratlanul odaszólt a beszédet tartó miniszterelnöknek. Orbán Viktor erre közvetlen hangnemben reagált:
igen, itt vagyok, szívem, itt vagyok, itt vagyok!”
A jelenet hangulatát tovább fokozta, hogy a kislány plüssjátékával integetni kezdett a kormányfőnek.
Beszéde után a miniszterelnök oda is ment a kislányhoz, akit fel is emelt, amit a tömeg nagy tapssal fogadott.
