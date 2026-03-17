Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
fortuna Robert Fico Magyarország Ukrajna Politico Barátság kőolajvezeték Orbán Viktor Európai Bizottság Szlovákia hangfelvétel

Megvan a név! A Politico újságírója bukhatott le a felvételen, ami bizonyítja a Brüsszel-Kijev tengely titkos alkuját

2026. március 17. 11:26

A felvételen a kérdező hangja egyezik a brüsszeli lap munkatársának hangmintáival.

null

Ahogy arról március 16-án beszámoltunk, a szlovákiai sajtó figyelt fel arra a kiszivárgott hangfelvételre, amely bizonyítja, hogy az Európai Bizottság és a Zelenszkij-rezsim összehangoltan és politikai alapon cselekszik a Magyarországot sújtó ukrán olajblokád és a Barátság vezeték ügyében. Azóta kiderítettük, ki lehetett a kérdező.

A felvételen az uniós diplomata azt sugallja, hogy a Bizottság egyelőre nem kíván nyilvánosan állást foglalni a vezeték kérdésében. „Kényes egyensúlyról van szó mindenki számára” – hangzik el a beszélgetésben. 

Az EU-s képviselő egyértelművé teszi, hogy a Bizottság nem fog nyilvánosan sem javaslatot tenni, sem nyomást gyakorolni Kijev felé a vezeték megnyitása érdekében – ami ellentmondani látszik a brüsszeli testület hivatalos kommunikációjának.

A hangfelvételen szereplő újságíró nagy valószínűséggel Gerardo Fortuna, a Politico munkatársa lehetett, aki a lap „Brussels Playbook” című hírlevelét szerkeszti, amely az EU-s döntéshozatal kulisszái mögötti információkat, háttéralkukat és napi politikai fejleményeket elemzi. 

Fortuna tudósításai főként az Európai Unió politikájával, mezőgazdasággal és egészségpolitikával foglalkoznak, vagyis kifejezetten a brüsszeli intézményrendszer működésére és az uniós döntésekre fókuszálnak.

A kiszivárgott beszélgetés hangmintáit Fortuna több podcast-szereplésének hanganyagával is összevetettük, több elemző elemző szoftver segítségével, és a programok egyértelműen jelezték:

a felvételeken ugyanaz a személy hallható.

Az összevetés egyik eredménye

No comment

Az üggyel kapcsolatos korábbi megkeresésünkre az Európai Bizottság egyik szóvivője a következőt választ adta:

„Az Európai Bizottság nem kommentál ismeretlen és névtelen szereplők által készített felvételeket.

Egyébként a YouTube-on közzétett beszélgetés tartalma úgy tűnik, egy már meghaladott helyzetet tükröz. A Bizottság álláspontja a Barátság vezetékkel kapcsolatban egyértelmű: minden érintett féllel dolgozunk a megoldáson. Elsődleges prioritásunk, hogy minden európai számára biztosítsuk az energiaellátást.”

Gerardo Fortunát és a brüsszeli lap szerkesztőségét levélben kerestük meg azzal kapcsolatban, hogy valóban a Politico újságírója hallható-e a felvételen; amint választ kapunk a kérdéseinkre, cikkünket frissítjük. (Korábbi megkeresésünkre egyelőre nem érkezett válasz a szerkesztőségtől – a szerk.)

Az összevetés egy másik eredménye

Kendőzetlenül arról, mi folyik a háttérben

A szlovák sajtóban gyorsan terjedni kezdett az a kiszivárgott hangfelvétel, amelyen egy magas rangú uniós tisztviselő és a Politicóhoz köthető újságíró beszélget

  • a Barátság kőolajvezeték ügyéről, valamint
  • Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfők szerepéről.

A felvétel alapján úgy tűnik, Brüsszel a nyilvános kommunikációval ellentétben a háttérben egyértelműen egy Kijevnek kedvező álláspontot képvisel, illetve a szerint cselekszik, és

egyelőre nem akar nyílt nyomást gyakorolni Kijevre a vezeték helyreállítása érdekében.

A beszélgetésben az is elhangzik, hogy Orbán Viktor „teljesen választási üzemmódban” van, és a konfliktust brüsszeli szemmel elsősorban belpolitikai ügyként kezelik. Azonban az, hogy az EU a magyar parlamenti választás kimenetelét figyelembe véve nem teljesíti a kötelezettségeit, és egy unión kívüli tagállam érdekét helyezi előtérbe két EU-s ország érdekeivel szemben, nagyon árulkodó a brüsszeli elit valódi céljait illetően.

Mindez azért különösen érdekes, mert Ursula von der Leyen korábban nyilvánosan még a javítás felgyorsítására kérte Ukrajnát.

***

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. március 17. 12:49
A hang volt az első, amit egy általános iskolásnak is sikerülhetett szoftveresen hamisítani. (jóval az AI előtti időkben, és már egy beszédtöredék hangmintája alapján) Meghallgattam a tőmondatokkal bukdácsoló "interjút" ami nem véletlenül olyan amilyen.
Válasz erre
0
0
salátás
2026. március 17. 12:37
ez az eljárás bizonyítja, hogy a kis országok totális elnyomására számíthatunk a nagyon beharangozott első egyesült európai birodalomban
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. március 17. 12:12
A Politico ujsagirojanak a felvetele a politico ujsagirojanak a velemenyet bizonyitja, ha egyaltalan van ilyen felvetel nem a kesma csinalta/magyarazta bele, amit brusszel-kijev tengelyt nem bizonyit messzirol se Habar, tegyuk fel hogy van brusszel-kijev tengely. Es akkor az mit bizonyit ? Hogy Orban egy nulla es ezt se tudta megakadalyozni EU tagkent ? Akkor minek valasszuk meg megint ? Hogy vergodjon itt naponta 30 cikkben a Brusszel-Kijev tengelyrol ?
Válasz erre
2
8
tomekjosef
2026. március 17. 11:54
Undorító vén, aljas ursula boszorka!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!