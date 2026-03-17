Kiszivárgott hangfelvétel bizonyítja: összejátszik Brüsszel Kijevvel
A felvétel tanúsága szerint Brüsszel egyelőre nem kíván nyilvánosan állást foglalni a vezeték kérdésében. Magyar Péter legnagyobb örömére.
A felvételen a kérdező hangja egyezik a brüsszeli lap munkatársának hangmintáival.
Ahogy arról március 16-án beszámoltunk, a szlovákiai sajtó figyelt fel arra a kiszivárgott hangfelvételre, amely bizonyítja, hogy az Európai Bizottság és a Zelenszkij-rezsim összehangoltan és politikai alapon cselekszik a Magyarországot sújtó ukrán olajblokád és a Barátság vezeték ügyében. Azóta kiderítettük, ki lehetett a kérdező.
A felvételen az uniós diplomata azt sugallja, hogy a Bizottság egyelőre nem kíván nyilvánosan állást foglalni a vezeték kérdésében. „Kényes egyensúlyról van szó mindenki számára” – hangzik el a beszélgetésben.
Az EU-s képviselő egyértelművé teszi, hogy a Bizottság nem fog nyilvánosan sem javaslatot tenni, sem nyomást gyakorolni Kijev felé a vezeték megnyitása érdekében – ami ellentmondani látszik a brüsszeli testület hivatalos kommunikációjának.
A hangfelvételen szereplő újságíró nagy valószínűséggel Gerardo Fortuna, a Politico munkatársa lehetett, aki a lap „Brussels Playbook” című hírlevelét szerkeszti, amely az EU-s döntéshozatal kulisszái mögötti információkat, háttéralkukat és napi politikai fejleményeket elemzi.
Fortuna tudósításai főként az Európai Unió politikájával, mezőgazdasággal és egészségpolitikával foglalkoznak, vagyis kifejezetten a brüsszeli intézményrendszer működésére és az uniós döntésekre fókuszálnak.
A kiszivárgott beszélgetés hangmintáit Fortuna több podcast-szereplésének hanganyagával is összevetettük, több elemző elemző szoftver segítségével, és a programok egyértelműen jelezték:
a felvételeken ugyanaz a személy hallható.
Az üggyel kapcsolatos korábbi megkeresésünkre az Európai Bizottság egyik szóvivője a következőt választ adta:
„Az Európai Bizottság nem kommentál ismeretlen és névtelen szereplők által készített felvételeket.
Egyébként a YouTube-on közzétett beszélgetés tartalma úgy tűnik, egy már meghaladott helyzetet tükröz. A Bizottság álláspontja a Barátság vezetékkel kapcsolatban egyértelmű: minden érintett féllel dolgozunk a megoldáson. Elsődleges prioritásunk, hogy minden európai számára biztosítsuk az energiaellátást.”
Gerardo Fortunát és a brüsszeli lap szerkesztőségét levélben kerestük meg azzal kapcsolatban, hogy valóban a Politico újságírója hallható-e a felvételen; amint választ kapunk a kérdéseinkre, cikkünket frissítjük. (Korábbi megkeresésünkre egyelőre nem érkezett válasz a szerkesztőségtől – a szerk.)
A szlovák sajtóban gyorsan terjedni kezdett az a kiszivárgott hangfelvétel, amelyen egy magas rangú uniós tisztviselő és a Politicóhoz köthető újságíró beszélget
A felvétel alapján úgy tűnik, Brüsszel a nyilvános kommunikációval ellentétben a háttérben egyértelműen egy Kijevnek kedvező álláspontot képvisel, illetve a szerint cselekszik, és
egyelőre nem akar nyílt nyomást gyakorolni Kijevre a vezeték helyreállítása érdekében.
A beszélgetésben az is elhangzik, hogy Orbán Viktor „teljesen választási üzemmódban” van, és a konfliktust brüsszeli szemmel elsősorban belpolitikai ügyként kezelik. Azonban az, hogy az EU a magyar parlamenti választás kimenetelét figyelembe véve nem teljesíti a kötelezettségeit, és egy unión kívüli tagállam érdekét helyezi előtérbe két EU-s ország érdekeivel szemben, nagyon árulkodó a brüsszeli elit valódi céljait illetően.
Mindez azért különösen érdekes, mert Ursula von der Leyen korábban nyilvánosan még a javítás felgyorsítására kérte Ukrajnát.
Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP