Bedobták a kavicsot az állóvízbe az oroszok: Putyin most már mindenről tud

Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a Miamiban folytatott tárgyalás részleteiről Kirill Dmitrijev, az államfő megbízottja, az eszmecsere nyomán Oroszországnak lehetősége van rá, hogy megfogalmazza álláspontját, és „a lehető leghamarabb a jelenleg működő csatornákon keresztül” folytassa a tárgyalásokat – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak szerdán Moszkvában.

Peszkov leszögezte: a Kreml nem tartja célszerűnek, hogy közölje a médiával, Dmitrijev milyen dokumentumokat hozott magával az Egyesült Államokból.

„Továbbra is úgy véljük, hogy ebben a szakaszban is nagyon nem célszerű a tömegkommunikációs eszközökön keresztül kommunikálni” – fogalmazott. Elmondta, hogy az Egyesült Államok „jól ismeri” az orosz álláspont a főbb paramétereit az ukrán rendezés ügyében. Az orosz elnök sajtótitkára nem kommentálta a Kijev 20 pontból álló béketervéről a médiában megjelent híreket.