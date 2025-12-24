Bedobták a kavicsot az állóvízbe az oroszok: Putyin most már mindenről tud

Végre itt a 20 pontos lista: Zelenszkij nyilvánosságra hozta a titkos béketervet – fájdalmas lépés jöhet a határoknál
Hónapokig tartó titkolózás után lehullt a lepel: az ukrán elnök bemutatta a dokumentumot, ami lezárhatja a háborút.
„Moszkva és Washington álláspontja az ukrajnai konfliktus rendezését illetően jelentős hasonlóságot mutat” – állapította meg az orosz külügyminiszter-helyettes.
Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a Miamiban folytatott tárgyalás részleteiről Kirill Dmitrijev, az államfő megbízottja, az eszmecsere nyomán Oroszországnak lehetősége van rá, hogy megfogalmazza álláspontját, és „a lehető leghamarabb a jelenleg működő csatornákon keresztül” folytassa a tárgyalásokat – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak szerdán Moszkvában.
Peszkov leszögezte: a Kreml nem tartja célszerűnek, hogy közölje a médiával, Dmitrijev milyen dokumentumokat hozott magával az Egyesült Államokból.
„Továbbra is úgy véljük, hogy ebben a szakaszban is nagyon nem célszerű a tömegkommunikációs eszközökön keresztül kommunikálni” – fogalmazott. Elmondta, hogy az Egyesült Államok „jól ismeri” az orosz álláspont a főbb paramétereit az ukrán rendezés ügyében. Az orosz elnök sajtótitkára nem kommentálta a Kijev 20 pontból álló béketervéről a médiában megjelent híreket.
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az Interfax hírügynökségnek azt mondta, hogy Moszkva és Washington álláspontja az ukrajnai konfliktus rendezését illetően jelentős hasonlóságot mutat.
Jelentős hasonlóság van az álláspontok között abban, hogy mi lehetne az egész megállapodás váza”
– mondta a diplomata. Rjabkov hozzátette, hogy nem érdemes „összhangról” beszélni az Egyesült Államok és Oroszország álláspontját illetően.
(MTI)
Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP
