Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Kreml (Moszkva) béke Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Bedobták a kavicsot az állóvízbe az oroszok: Putyin most már mindenről tud

2025. december 24. 19:20

„Moszkva és Washington álláspontja az ukrajnai konfliktus rendezését illetően jelentős hasonlóságot mutat” – állapította meg az orosz külügyminiszter-helyettes.

2025. december 24. 19:20
null

Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a Miamiban folytatott tárgyalás részleteiről Kirill Dmitrijev, az államfő megbízottja, az eszmecsere nyomán Oroszországnak lehetősége van rá, hogy megfogalmazza álláspontját, és „a lehető leghamarabb a jelenleg működő csatornákon keresztül” folytassa a tárgyalásokat – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak szerdán Moszkvában.

Peszkov leszögezte: a Kreml nem tartja célszerűnek, hogy közölje a médiával, Dmitrijev milyen dokumentumokat hozott magával az Egyesült Államokból.

„Továbbra is úgy véljük, hogy ebben a szakaszban is nagyon nem célszerű a tömegkommunikációs eszközökön keresztül kommunikálni” – fogalmazott. Elmondta, hogy az Egyesült Államok „jól ismeri” az orosz álláspont a főbb paramétereit az ukrán rendezés ügyében. Az orosz elnök sajtótitkára nem kommentálta a Kijev 20 pontból álló béketervéről a médiában megjelent híreket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az Interfax hírügynökségnek azt mondta, hogy Moszkva és Washington álláspontja az ukrajnai konfliktus rendezését illetően jelentős hasonlóságot mutat.

Jelentős hasonlóság van az álláspontok között abban, hogy mi lehetne az egész megállapodás váza”

mondta a diplomata. Rjabkov hozzátette, hogy nem érdemes „összhangról” beszélni az Egyesült Államok és Oroszország álláspontját illetően.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. december 24. 20:01
Az igaz, hogy katonailag lassan haladnak az események. De diplomáciailag meg még lassabban. Ebből így még mindig a katonai megoldás a valószínűbb. Javaslat szinten sem tartanak ott, hogy abból aláírt békeszerződés lehetne.
Válasz erre
0
0
molga8
2025. december 24. 19:44
Messze még a béke, de ezerszer közelebb, mint 1 éve amikor Orbánt megfeszítették, mert békéről mert beszélni. Most az akkori ellenfelei egész nap csak a békéről beszélnek, szervezkednek. (Részben időhúzás miatt, hisz a háború kihúzása a profit maximalizálás miatt fontos a háttérhatalomnak és kiszolgálóinak). Minden egyes nap háború további dollár milliárdok profitban nekik, amit a néppel fizettetnek meg. Szörnyű, de sajnos hasznunkra válik, hogy emiatt a háború miatt egyértelműen megmutatkozott, nyíltan kimondva, hogy az EU vezető rétege a sátán szolgálatában áll. Megjelent, megnyilatkozott, naponta láthatóvá válik az, amit 70 évig csak összeesküvés elméletnek hazudtak. És történelmi lehetőség számunkra, a normalitást, igaz értékeķet képviselők számára, hogy az USA észhez tért, és elkezdte felszámolni az egész ember, Isten és életellenes, liberalizmusnak hazudott sátánizmust.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!