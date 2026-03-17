Tragédia lesz, ha nem történik valami: fordulóponthoz érkeztek az emberiség népesedési folyamatai

„Vannak pillanatok, amikor kiégek a jövő-menő újabb válságoktól, és inkább az emberiség valódi egzisztenciális krízisére gondolok. Az ugyanis perspektívába helyez mindent. Kérem, bocsássák meg, hogy egy pillanatra nem érdekelnek a hét aktuális válságai” – ezzel a fekete iróniával indítja egy nemrégiben írt cikkét George Friedman, a magyar származású neves politikai gondolkodó. Így teszünk most e hasábokon is, Friedmanhez hasonlóan a globális demográfiára vetve pillantásunkat.

Mint a dagály utáni apály, lassan, de biztosan jön: így írható le a globális demográfiai válság, amely legkésőbb évszázados távlatban visszájára fordítja az emberiség népesedési folyamatait, és az eddig tapasztalt növekedés után eljön majd a zsugorodás kora. Az évszázadok során alkalmazkodóképességeinkkel elért, az utóbbi évtizedekben ugrásszerűvé váló népességnövekedés fajunk egyik legnagyobb története. Erre hajlamosak vagyunk nem gondolni a változások, az egymást követő válságok, rövidke gyarapodó békeidők és romboló háborúk közepette. Néha azonban a nagy képre, a legnagyobbra is érdemes gondolni.