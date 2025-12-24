Végre itt a 20 pontos lista: Zelenszkij nyilvánosságra hozta a titkos béketervet – fájdalmas lépés jöhet a határoknál

Zelenszkijnek karácsony előtt is csak egyetlen telefonszám járt a fejében: Ursula von der Leyené
Hónapokig tartó titkolózás után lehullt a lepel: az ukrán elnök bemutatta a dokumentumot, ami lezárhatja a háborút.
Hónapok óta tartó háttéregyeztetések után Volodimir Zelenszkij nyilvánosságra hozta annak a béketervnek a teljes, 20 pontos tervezetét, amely Kijev, Washington és Moszkva között formálódhat megállapodássá – írta meg a KárpátHír.
A jelenleg még „piszkozat” státuszú dokumentum átfogó politikai, katonai, gazdasági és területi rendezést vázol fel, külön garanciális és újjáépítési mellékletekkel.
A terv NATO-szintű biztonsági garanciákat, 800 ezres ukrán hadsereget és EU-csatlakozási menetrendet is tartalmaz, ugyanakkor fájdalmas kompromisszumokat is felvet.
A javaslat egyik kulcseleme egy feltétlen orosz–ukrán megnemtámadási egyezmény, amelyet nemzetközi monitoringmechanizmus ellenőrizne. A biztonsági fejezet szerint az Egyesült Államok, a NATO és európai partnerek a NATO 5. cikkelyéhez hasonló garanciákat nyújtanának Ukrajnának:
orosz támadás esetén automatikus katonai válasz és szankciók lépnének életbe.
A tervezet rögzíti Ukrajna atomfegyver-mentes státuszát, valamint gyorsított gazdasági integrációt ígér mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok irányába.
A legélesebb viták a területi kérdések körül bontakoznak ki.
A dokumentum de facto határvonalakat, szabad gazdasági övezeteket és akár népszavazást is kilátásba helyez a vitatott régiókban. Különösen kényes pont a zaporizzsjai atomerőmű jövője, ahol amerikai részvétellel megvalósuló közös irányítás is felmerült. A tervezet végrehajtását egy jogilag kötelező erejű mechanizmus felügyelné, egy Béketanáccsal, amelynek élén Donald Trump állna.
A 20 pontos béketerv fő elemei:
A tervezet szerint a megállapodás csak parlamenti ratifikáció vagy országos népszavazás után léphet hatályba Ukrajnában. Zelenszkij hangsúlyozta: a választóknak nem csupán a területi kérdésekről, hanem a teljes békecsoma gról kellene dönteniük.
Az ukrán elnök szerint kulcsfontosságú, hogy folytatódjon az Oroszországra gyakorolt egységes nemzetközi nyomás.
