Végre itt a 20 pontos lista: Zelenszkij nyilvánosságra hozta a titkos béketervet – fájdalmas lépés jöhet a határoknál

Hónapok óta tartó háttéregyeztetések után Volodimir Zelenszkij nyilvánosságra hozta annak a béketervnek a teljes, 20 pontos tervezetét, amely Kijev, Washington és Moszkva között formálódhat megállapodássá – írta meg a KárpátHír.

A jelenleg még „piszkozat” státuszú dokumentum átfogó politikai, katonai, gazdasági és területi rendezést vázol fel, külön garanciális és újjáépítési mellékletekkel.

A terv NATO-szintű biztonsági garanciákat, 800 ezres ukrán hadsereget és EU-csatlakozási menetrendet is tartalmaz, ugyanakkor fájdalmas kompromisszumokat is felvet.