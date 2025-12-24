Ft
volodimir zelenszkij nato tervezet európa ukrajna usa

Végre itt a 20 pontos lista: Zelenszkij nyilvánosságra hozta a titkos béketervet – fájdalmas lépés jöhet a határoknál

2025. december 24. 15:08

Hónapokig tartó titkolózás után lehullt a lepel: az ukrán elnök bemutatta a dokumentumot, ami lezárhatja a háborút.

2025. december 24. 15:08
null

Hónapok óta tartó háttéregyeztetések után Volodimir Zelenszkij nyilvánosságra hozta annak a béketervnek a teljes, 20 pontos tervezetét, amely Kijev, Washington és Moszkva között formálódhat megállapodássá – írta meg a KárpátHír

A jelenleg még „piszkozat” státuszú dokumentum átfogó politikai, katonai, gazdasági és területi rendezést vázol fel, külön garanciális és újjáépítési mellékletekkel. 

A terv NATO-szintű biztonsági garanciákat, 800 ezres ukrán hadsereget és EU-csatlakozási menetrendet is tartalmaz, ugyanakkor fájdalmas kompromisszumokat is felvet.

A javaslat egyik kulcseleme egy feltétlen orosz–ukrán megnemtámadási egyezmény, amelyet nemzetközi monitoringmechanizmus ellenőrizne. A biztonsági fejezet szerint az Egyesült Államok, a NATO és európai partnerek a NATO 5. cikkelyéhez hasonló garanciákat nyújtanának Ukrajnának: 

orosz támadás esetén automatikus katonai válasz és szankciók lépnének életbe. 

A tervezet rögzíti Ukrajna atomfegyver-mentes státuszát, valamint gyorsított gazdasági integrációt ígér mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok irányába.

A legélesebb viták a területi kérdések körül bontakoznak ki.

 A dokumentum de facto határvonalakat, szabad gazdasági övezeteket és akár népszavazást is kilátásba helyez a vitatott régiókban. Különösen kényes pont a zaporizzsjai atomerőmű jövője, ahol amerikai részvétellel megvalósuló közös irányítás is felmerült. A tervezet végrehajtását egy jogilag kötelező erejű mechanizmus felügyelné, egy Béketanáccsal, amelynek élén Donald Trump állna.

A 20 pontos béketerv fő elemei:

  1. Szuverenitás: Ukrajna szuverenitásának egyértelmű megerősítése.
  2. Megnemtámadási egyezmény: Feltétlen orosz–ukrán megállapodás, nemzetközi ellenőrzéssel.
  3. Biztonsági garanciák: Ukrajna „erős” biztonsági garanciákat kap.
  4. Hadsereg létszáma: Az Ukrán Fegyveres Erők békeidőben 800 000 fős létszáma.
  5. Nemzetközi védelem: NATO 5. cikkelyéhez hasonló garanciák az USA, a NATO és Európa részéről.
  6. Orosz kötelezettségvállalás: Megnemtámadási politika törvényi rögzítése Európa és Ukrajna felé.
  7. EU-tagság: Meghatározott időpontban uniós csatlakozás, addig privilegizált piaci hozzáférés.
  8. Globális fejlesztési csomag: Beruházási alap, gázinfrastruktúra-fejlesztés, rekonstrukció, ásványkincsek.
  9. Újjáépítési alapok: Összesen 800 milliárd dollár bevonása.
  10. USA–Ukrajna szabadkereskedelem: Gyorsított megállapodás a béke után.
  11. Atomfegyver-mentesség: Ukrajna nukleáris fegyverektől mentes marad.
  12. Zaporizzsjai Atomerőmű: Vitatott pont; közös irányítás, teljes demilitarizáció.
  13. Oktatás és tolerancia: EU-s normák átvétele vallási és nyelvi kisebbségi kérdésekben.
  14. Területek: De facto határvonalak, kivonulás egyes megyékből, népszavazás lehetősége.
  15. Erőszakmentes status quo: A megállapított határok erőszakos megváltoztatásának tilalma.
  16. Vízi utak: Szabad kereskedelmi hajózás a Dnyipron és a Fekete-tengeren.
  17. Humanitárius bizottság: „Mindenkit mindenkiért” fogolycsere, gyermekek visszatérése.
  18. Választások: Gyors választások a megállapodás aláírása után.
  19. Ellenőrzés és szankciók: Jogilag kötelező végrehajtás, Béketanács felügyeletével.
  20. Tűzszünet: Azonnali és teljes fegyvernyugvás az elfogadás pillanatától.

A tervezet szerint a megállapodás csak parlamenti ratifikáció vagy országos népszavazás után léphet hatályba Ukrajnában. Zelenszkij hangsúlyozta: a választóknak nem csupán a területi kérdésekről, hanem a teljes békecsoma gról kellene dönteniük.

Nyitókép: UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE / AFP

Összesen 18 komment

Shanya
2025. december 24. 15:49
Ez a zöld kobold tényleg ennyire hülyé? Ukrajna a háború lezárásához nem sok mindent tehet, mivel hiányzik hozzá nagyon sok minden, főleg fegyver és nagyon de nagyon sok pénz. A legjobb amit tehet, hogy elfogadja azt amiben Washington és Moszkva megegyezik. Talán korábban kellett volna gondolkodni, mert minél tovább húzzák annál rosszabb lesz!
Válasz erre
1
0
Csopak
2025. december 24. 15:47
Nekem a 7.pont rohadtul nem tetszik!
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. december 24. 15:46
Putyint kérdezték már?
Válasz erre
0
0
rasdi1
•••
2025. december 24. 15:46 Szerkesztve
"EU-tagság: Meghatározott időpontban uniós csatlakozás," Időpont meghatározás és nem csatlakozási feltételek teljesítése? EU részéről elfogadhatatlan. (Már ha az EU komolyan venné magát.)
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!